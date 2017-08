Exotische gelbe Blüten sind zu entzückenden Arrangements zusammengesteckt. Und doch verlieren sie sich fast im riesigen Foyer. Freundlich lächelnde Damen stehen hinter dem Empfangstresen, wie sich das gehört für ein Grandhotel. Doch dies ist keines. Hinter den bodentiefen Fenstern schimmert blaues Meer. Wir sind an Bord der „Europa 2“. Hier gibt es keine Kabinen, sondern ausschließlich Suiten mit einer Mindestgröße von 28 Quadratmetern. Auf den blütenweißen Kopfkissen ist der Name des Schiffes dezent mit Silberfaden eingestickt. Hier soll nichts pompös sein, hier herrscht Eleganz.

Heute Abend ist ein Tisch im Restaurant „Serenissima“ reserviert, eins von sieben Restaurants auf der „Europa 2“. Schwarz-weiße Fliesen auf dem Boden, betörende Lüster aus Muranoglas unter der Decke. An den Wänden bestechen Reflexionen von Venedig – Fotokunst in Schwarz-Weiß von Ingrid von Kruse. Ihre Werke, wie überhaupt die Kunst an Bord, sieht man sonst in Museen oder teuren Galerien. Gerhard Richter hängt auf Deck 4.

Die "Europa 2" auf hoher See. Foto: Hapag-Lloyd

Die Gäste sind schick angezogen. Etliche Herren haben in Anzügen Platz genommen und eine Krawatte umgebunden. Pflicht ist das nicht. Das Fünf-Sterne-plus-Schiff verfolgt ein legeres Konzept. „Unsere Gäste haben im Berufsleben schon so viele Reglements“, sagt Hoteldirektor Johann Schrempf, hier solle alles lockerer zugehen. Im Büfett-Restaurant „Weltmeere“ ist freie Platzwahl. Es gibt kein Captain’s Dinner.

Leger – aber bitte vom Feinsten. 800 Flaschen Champagner werden im Schnitt pro Woche getrunken, 1250 Flaschen Weiß- und 700 Flaschen Rotwein. 390 Kilogramm Fleisch werden pro Tag verarbeitet, 150 Kilo Fisch und 90 Kilo Krustentiere. Austern, Langusten, Kaviar, alles inklusive. „An Land bekommen Sie das nicht so günstig“, betont Schrempf.

Die Qual der Wahl

Ein Tag auf der „Europa 2“ schlägt mit rund 600 Euro zu Buche. Das muss man ausnutzen. Morgens zur Yogastunde, danach eine Runde im Pool. Am Frühstücksbüfett beginnt der Stress. Welches Beerenobst nehmen wir, welches Müsli, welche Eierspeise? Alles Erdenkliche liegt verführerisch arrangiert da. Wir zählen allein sieben Sorten Schinken. Muss so viel Auswahl sein? „Unsere Gäste erwarten Luxus“, sagt Schrempf – und so bietet man ihn. Vielleicht wissen die Passagiere nicht, dass alles, was hier sorgsam aufs Büfett drapiert wurde, nachher entsorgt werden muss.

Auf unserer Passage von Island nach Grönland wird der Kaffee im Außenbereich des Yachtclub Restaurants serviert. Die Gäste müssen aber nicht frieren. Mehrere große Heizstrahler halten sie warm. Mit Glück werden wir später in der Diskobucht ein paar Eisberge sehen. Die Heizstrahler bleiben an. „Das ist noch unser geringstes Umweltproblem“, sagt einer von der Crew hinter vorgehaltener Hand. Ein schlechtes Gewissen kann bei der Buchung beruhigt werden mit einem Obolus für Atmosfair. Auf der Website der Klimaschutzorganisation wird folgende Rechnung aufgemacht: 1915 Kilogramm CO2 verbraucht ein Passagier auf einer neuntägigen Kreuzfahrt. Zum Vergleich: Die Pro-Kopf-Emission in Indien liegt bei 1600 Kilogramm – im Jahr.

Luxus ist auf der „Europa 2“ allgegenwärtig. Die Bestecke sind von Robbe & Berking, das Porzellan von Dibbern, die Kochschule hat Miele mit blitzenden Herden ausgestattet. Vor allem die Damen können hier erlesen shoppen. Die Bordboutique hat ausgelegt, was es an teuren Labels gibt. Auch der Juwelier Wempe ist mit einer Filiale auf dem Schiff. Man munkelt, dass die Preise auf See günstiger seien als an Land. Eine Uhr von Patek Philippe oder Lange & Söhne kauft man trotzdem nicht mal eben so. Zudem haben viele Passagiere sowieso schon teure Zeitmesser am Handgelenk.

Small Talk für Fortgeschrittene

Maximal 500 Gäste finden Platz auf dem weißen Traumschiff. Wie lernt man sie kennen? Eine Fernsehmoderatorin, für diese Reise extra an Bord, gibt Hilfestellung. Zahlreiches Publikum hat sich eingefunden zu ihrem Smalltalk-Kurs. Danach ihre Aufforderung: „Bitte probieren Sie es gleich aus, kommen Sie mit Ihren Sitznachbarn ins Gespräch.“ Los geht’s. „Sie sehen so sportlich aus, segeln Sie?“, frage ich die Dame zur Linken, weiße Leinenhose, dezent gemusterte Bluse, lässig drapierter Seidenschal. „Um Gottes willen, nein“, sagt sie. „Ich golfe nicht mal.“ Die verwitwete 70-Jährige ist in Hamburg an Bord gegangen und wird bis Kanada mitfahren. 21Tage auf der „Europa 2“. „Eine Woche New York hänge ich noch dran, die Stadt ist ja immer toll.“ Die Dame bewohnt ihre Suite allein – was das kostet? Es erscheint unpassend, danach zu fragen.