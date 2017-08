Während das Schiff anderntags in Rouen bleibt, buchen die Passagiere Ausflüge. Zum Beispiel ins mondäne Seebad Deauville, das bei unserer Tour, lange vor der Hochsaison, recht trostlos wirkt. Die schönen Villen der reichen Pariser, noch sind sie verriegelt und verrammelt. Die pompösen Säle des Casinos – verwaist. In den Boutiquen langweilen sich die Verkäuferinnen, am Strand ist jetzt viel Platz. Im Sommer wird sich Deauville verwandeln. Elegante Damen werden ihre frisch ondulierten Pudel ausführen, Badegäste unter eleganten Sonnenschirmen liegen und teure Cabrios die Küstenstraße befahren.

Honfleur dagegen ist zu jeder Jahreszeit einladend. Während sich in der Hochsaison ungezählte Touristen durch die Gassen des östlichsten Ortes an der sogenannten Blumenküste drängeln, kann man im Frühling und Herbst in Ruhe flanieren. So viele interessante Galerien. „Können wir hier etwas länger bleiben?“ bittet eine Ausflüglerin. Natürlich nicht. Der Busfahrer muss seine Kreuzfahrer schließlich pünktlich zum Dinner an Bord abliefern. Soupe Lyonnaise, Wildragout Bourguignon und dazu ein Gläschen mehr vom ausgezeichneten Cabernet d’ Anjou. Es sind ja nur wenige Schritte bis zum „Schlafzimmer“.

In der Nacht macht sich die „Arosa Viva“ leise auf den Weg und verblüfft die Passagiere anderntags mit einer völlig anderen Kulisse: Les Andelys. Wie weich und melodisch diese Silben über die Zunge rollen. Der Ort liegt wie hingekuschelt unter einer mächtigen Burgruine. Richard Löwenherz, König von England und Herzog der Normandie, hatte im 12. Jahrhundert auf einem Felsvorsprung das Château Gaillard bauen lassen. Im Laufe der Zeit wurde es immer wieder belagert und schließlich zu Beginn des 17. Jahrhunderts zerstört. Nun trotzen die Reste Wind und Wetter und bieten von oben einen herrlichen Panoramablick.

Der kleine Ort Les Andelys lockte Impressionisten in die Normandie. Auch heute haben hier einige Künstler Ateliers. Foto: Alain Le ToQuin/Explorer/laif

An der Promenade, unweit vom Schiff, ist ein Werk des Malers Henri Lebasque befestigt. Darauf sieht man im Hintergrund die malerische Burgruine, während vorn ein Boot auf der Seine dümpelt. Drinnen sitzt eine Frau im gestreiften Kleid, den Sonnenschirm in der Hand, die Beine kokett übereinandergelegt. Die Normandie huldigt ihren Malern an vielen Orten. Immer wieder sind entsprechende Tafeln angebracht.

Die meisten Passagiere steigen heute in den Ausflugsbus nach Giverny, in den Garten von Claude Monet. Wir bleiben in Les Andelys. Nahe am Schiff beginnt ein hübscher Spazierweg entlang liebevoll bepflanzter Privatgärten – mitten in den Ort. Dort gibt es eine Rue Charles Chaplin. Aber der Filmkomiker war nie hier. Die Straße wurde nach dem gleichnamigen Maler und Kupferstecher benannt (1825–1891).

Der verträumte Ort lockt auch jetzt noch Künstler an. Einer von ihnen ist Frédéric Duclos, den man nahe der Seine in seinem Atelier besuchen kann. Unter den impressionistischen Kreationen finden wir ein wie hingetupftes kleines Seerosenbild. Der Preis ist erschwinglich. „Anders als ein Monet ist es schon“, sagt ein Giverny-Rückkehrer mit Kennermiene, „aber es ist interessant.“ Am nächsten Tag will er sich selbst bei Duclos umsehen. Zu spät. Denn da erwachen wir schon wieder in Paris. Wenn auch nicht unterm Eiffelturm – sondern in gehörigem Abstand dazu, im Vorort Saint-Denis. Für die Innenstadt ist das Schiff mit seinen 135 Metern Länge und knapp zwölf Metern Breite viel zu groß. Mit der U-Bahn ist man schnell im Zentrum der französischen Hauptstadt. Einen ganzen Tag lang kann man sich dort noch verzetteln. Wir gehen schnurstracks ins Musée d’Orsay. Dort hängt sie in mehrfacher Ausführung, Monets Kathedrale von Rouen.

Nur so erreichbare Orte erkunden

Nur ein Berliner, vielleicht Mitte 40, bleibt auf dem Schiff. Er ist Stammgast und bucht niemals Ausflüge. „Wenn alle unterwegs sind, kann ich das Schiff doppelt genießen“, erklärt er. Alle 80 Sonnenliegen an Deck seien dann meist frei, das Spa habe er für sich allein, und wenn er Durst habe, bestelle er sich den Drink seiner Wahl. Ist ja alles inklusive. „Für mich sind die Flussfahrten auf Arosa-Schiffen die schönste Art zu entspannen“, sagt der Mann. Die nächste Tour, dann mal wieder auf dem Rhein, hat er schon gebucht.

In Les Andelys ist er allerdings auch zur Burgruine gestapft, hat lange dort oben verweilt und den tollen Blick auf die Seine genossen. „Den schönen Ort hätte ich ohne diese Schiffstour vielleicht nie kennengelernt“, sinniert der Berliner.

Dass die Seine seit diesem Jahr im Programm ist, läge an den drängenden Nachfragen der Passagiere, heißt es seitens der Reederei. Rhône und Saône hätten die Flussgäste schon entdeckt, die Seine fehlte ihnen noch. Es gibt die Tour auch in der Sieben-Tage-Variante – für alle, die näher ans Meer kommen wollen.