Der Hamburger Flughafen ist am Sonntagmittag vorübergehend komplett gesperrt worden. In dem Bereich, in dem Fluggäste und Handgepäck kontrolliert werden, hätten zahlreiche Menschen über Augenbrennen und Reizhusten geklagt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Er sprach von einer starken Geruchsbelästigung. Bisher werde von rund 50 Verletzten ausgegangen. Es sei ein unbekannter Stoff ausgetreten, vermutlich aus der Klimaanlage, hieß es von der Feuerwehr.

Auch der Flugbetrieb wurde vorübergehend eingestellt, zahlreiche Maschinen zu anderen Flughäfen umgeleitet. Die Zufahrten zum Airport wurden gesperrt, auch der S-Bahn-Verkehr war unterbrochen. Hunderte Reisende mussten bei eisigen Temperaturen vor dem Flughafen ausharren - am frühen Sonntagnachmittag konnten sie wieder zurück in das Gebäude.

Nach der Sperrung des Flughafens wurde damit begonnen, alle Menschen von dort in Sicherheit zu bringen, wie der Polizeisprecher sagte. "Wir räumen das komplette Gebäude." Die Feuerwehr richtete Behandlungsplätze für die Verletzten ein. Dort sollten Betroffene ärztlich untersucht und anschließend - falls nötig - in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zunächst war nur die Plaza am Airport gesperrt worden. Hunderte Reisende mussten bei eisigen Temperaturen vor dem Flughafen ausharren. Die Airport-Plaza enthält die zentrale Sicherheitskontrolle für die Fluggäste mit Kontrollstellen und Gepäckausgabe. Die Plaza schließt die Lücke zwischen den Terminals 1 und 2. (AFP, dpa)