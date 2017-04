Frau Menasse, in Ihrem Roman „Quasikristalle“ schreiben Sie: „Eine Wahnsinnsfrau – das sagen wir über diese in sich ruhenden, beißend witzigen Älteren, diese bewunderten Großmutter-Ikonen unserer Gesellschaft, die gut sind für Matineen und Interviews in den Wochenendbeilagen. Grobkörnige Schwarz-Weiß-Porträts.“

Und nun wurde ich selbst dafür fotografiert ...

… und im neuen Buch „Tiere für Fortgeschrittene“ gibt es nichts Besseres als eine Zeitung, um Erbrochenes aus einer schmalen Ritze zwischen Zustellbett und Hotelwand herauszusaugen.

Das ist eine Szene, die mir tatsächlich passiert ist. Es war kein Hotelzimmer, sondern ein von oben bis unten vollgekotztes Auto. „Die Zeit“ ist besonders saugfähig. Da haben Sie mich bei einem Wirklichkeitssplitter in der Literatur ertappt!

Sie fingen als Journalistin in der Redaktion des österreichischen Nachrichtenmagazins „Profil“ an, als Sie 18 waren.

Ich saß an der Schreibmaschine meines Vaters und fühlte mich wie ein kompletter Idiot. Die hatten mir gesagt, in eine Zeile sollen 40 Anschläge, deshalb war ich überzeugt, das Wort müsse am Ende der Zeile auch zu Ende sein. An meinem ersten „Kreuzworträtsel“ schrieb ich eine Woche, Tag und Nacht, Blut und Tränen. Es war peinlicherweise ...

Lesen Sie das vollständige Interview für 45 Cent beim digitalen Kiosk Blendle.