Der Regisseur Claus Peymann ließ an seinem Theater in Stuttgart Geld für die Zahnbehandlung von Gudrun Ensslin sammeln.



In intellektuellen Kreisen gab es einen relativ hohen Anteil von RAF-Sympathisanten. Peymanns Aktion wurde von manchen als Unterstützung der RAF interpretiert. Ich habe vor gut einem Jahr eine Veranstaltung mit ihm erlebt, bei der er zum Thema RAF befragt wurde. Und dann hat er doch tatsächlich zwischen einem sogenannten normalen und einem terroristischen Mord unterschieden. Da geht einem Staatsanwalt natürlich das Messer in der Tasche auf.

Schon vor dem Verfahren gegen die RAF-Führung, dem Baader-Meinhof-Prozess, der 1975 begann, gab es Gesetzesverschärfungen. Zum Beispiel durfte ein Verteidiger nun nicht mehrere Angeklagte verteidigen. Das sollte verhindern, dass Verfahren verzögert werden. Wann haben Sie gesagt: Das ist gefährlich?



Keines dieser Gesetze ist vom Verfassungsgericht beanstandet worden. Mich hat allein das Kontaktsperregesetz gestört, das im September 1977 verabschiedet wurde.

In der aufgeheizten Stimmung des „Deutschen Herbstes“ winkte der Bundestag es schnell durch. Fortan durften Anwälte die RAF-Gefangenen nicht mehr besuchen.



Nach Beginn der Schleyer-Entführung war eine Art Notwehrsituation entstanden, weil man gemerkt hatte, dass die Aktion aus dem Gefängnis mitgeplant worden war. Man wollte diese Verbindung kappen. Ich fand es bedenklich, dass jeder Kontakt von Häftlingen, die in einer Ausnahmesituation einen Interessenvertreter brauchen, unterbunden wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest einem sogenannten Zwangsverteidiger den Kontakt zu den Häftlingen erlaubt.

War die Kontaktsperre denn effektiv?



Nein. Deshalb habe ich erst recht an dieser Maßnahme gezweifelt. Die Gefangenen haben trotzdem erfahren, dass die Geiseln in Mogadischu …

… im Oktober 1977 hatten Palästinenser mit Billigung der RAF die Lufthansa-Maschine Landshut entführt. Dadurch sollte der Druck auf die Bundesregierung zur Freilassung der RAF-Gefangenen erhöht werden ...



… befreit wurden. Sonst hätten sie ihren Selbstmord unmittelbar danach nicht absprechen können. In einem Gefängnis lassen sich einfach nicht alle Informationsflüsse verhindern.

Haben Sie in diesen Tagen Angst verspürt? Immerhin waren Sie Repräsentant des Staates, dem die RAF den Kampf angesagt hatte.



Als die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den RAF-Anwalt Klaus Croissant an uns, also die Staatsanwaltschaft Stuttgart, abgab, war das für mich als Anklagevertreter in diesem Strafverfahren mit einer Gefährdungseinstufung verbunden. Mein Abteilungsleiter fragte mich, ob ich wisse, worauf ich mich da einlasse. Ich hatte keine Angst, doch daran war nichts Heldenhaftes. Ich habe mich als viel zu kleines Licht angesehen. Zum anderen: Croissant war kein RAF-Mitglied, sondern bloß Unterstützer. Und dann war ich nur der zweite Sitzungsvertreter, relativ jung dazu. Der Aufwand wäre es nicht wert gewesen, mich anzugreifen, dachte ich. Beeindruckt haben mich die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Dass ich zum Beispiel eine Polizeipistole tragen sollte, weil meine Begleitschützer sagten: Wenn wir angegriffen werden, sollten wir alle schießen können, auch derjenige, der beschützt wird, also ich.

Haben Sie die tatsächlich bekommen?



Ja. Ich habe auch geübt und war vorbereitet, mich notfalls zu wehren. Für uns Stuttgarter Kollegen war klar: Uns soll es nicht so ergehen wie Schleyer, der unbewaffnet war. Lebend bekommen sie mich nicht, das war das Motto. Die Schutzmaßnahmen waren verbunden mit einer Beschränkung der Freiheit. Allein, dass man versucht, Rücksicht zu nehmen auf die Belange der Begleitschützer – die mussten mit mir ja sogar zum wöchentlichen Fußballtraining. Und eine Pistole permanent mit sich zu führen hat mir auch kein angenehmes Gefühl bereitet.

Wann haben Sie sich wieder frei bewegen können?



Immer wenn ein brisanter Prozess vorbei war, habe ich wieder ein halbwegs normales Leben geführt. Das letzte Verfahren, in dem ich Begleitschutz hatte, war der Brandanschlag in Mölln 1992. Weil wir nicht wussten, wie die Rechtsradikalen reagieren. Als ich 1995 bei der Bundesanwaltschaft ausgestiegen bin, konnte ich meine Waffe abgeben. Das war eine Befreiung für mich.

Sie haben über die Jahrzehnte mit vielen RAF-Mitgliedern persönlich zu tun gehabt. Erkennen Sie ein psychologisches Muster?



Ich war insofern fasziniert, als es häufig Leute waren, die soziales Engagement gezeigt hatten. Baader und Ensslin hatten sich um Heimzöglinge gekümmert. Wobei ich Baader eher als Rambo betrachtet habe. Das war er nach Einschätzung von anderen auch. Immerhin: Die alle hatten anfangs durchaus berechtigte Anliegen und sind irgendwann ausgerastet, weil sie gemerkt haben, sie erreichen mit den bloßen Demonstrationen nichts.

Wenn Sie heute, 40 Jahre danach, auf das Jahr 1977 zurückblicken: Ist der Rechtsstaat gestärkt aus den Erfahrungen von damals herausgegangen?



Ja. Boden unter den Füßen hat der Staat in dem Moment wieder bekommen, als die Bundesregierung im Fall Schleyer hart geblieben ist. Die RAF-Gefangenen wurden nicht frei gelassen. Das war eine der schlimmsten und schwierigsten Entscheidungen, die man Politikern abverlangen kann. Aber sie war alternativlos. Man hat Schleyer sozusagen aus Gründen der Staatsräson geopfert. Man hätte auch die Passagiere der Landshut geopfert.

In einem früheren Fall, der Entführung des Berliner CDU-Chefs Peter Lorenz, hatte die Regierung noch nachgegeben. Fünf Gesinnungsgenossen der „Bewegung 2. Juni“ kamen frei.



Das war ein Fehler! Wäre man schon bei Lorenz hart geblieben, wäre das für ihn natürlich schlimm gewesen, aber wir hätten keine Schleyer-Entführung erlebt. Wir hatten seither in Deutschland keine vergleichbare Tat mehr.

Herr Pflieger, im Jahr 1998 löste sich die RAF auf. Ex-Mitglied Lutz Taufer sagte, dieser Schritt sei viel zu spät gekommen, die RAF sei schon tot gewesen.



In der Tat, die RAF war praktisch ab Mitte der 1990er Jahre nicht mehr existent. In der Auflösungserklärung gab es eine Passage, die mich fasziniert hat. Da schrieb die RAF, dass sie erkannt habe, dass sie auf diesem Weg, mit Bomben und Mord also, nicht durchkommen könne. Dieser Satz ist eigentlich das größte Kompliment an unsere Rechtsordnung. Er sagt ja: Dieser Staat ist so souverän, auch eine RAF konnte ihn nicht in die Knie zwingen. Und dies gilt für jede andere Art des Terrors genauso.

Islamistischen Attentätern genügt heute ein Lkw, um Furcht und Schrecken zu verbreiten.



Das stimmt. Die RAF hatte Militärziele, sie hatte prominente Menschen im Visier, da konnte man konkrete Schutzmaßnahmen ergreifen. Islamistische Terroristen aber wollen eine Masse an Toten, um die Bevölkerung zu verunsichern. Umso schwieriger ist es, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Personen- oder Objektschutz ist nicht mehr in dem Maße möglich wie früher. Deshalb gilt, wie es die Polizei nennt: Man muss vor die Tat kommen. Man muss sie nach Möglichkeit von vornherein verhindern. Vor allem: Die RAF-Leute wollten überleben, das waren keine Selbstmordattentäter. Ein ganz entscheidender Unterschied.

Seit den Anschlägen vom 11. September wurden zahlreiche Gesetze verschärft: Die Sicherheitsbehörden dürfen nun zum Beispiel leichter auf Telefon- und Internetdaten von Bürgern zugreifen. Fürchten Sie sich nicht um den Rechtsstaat?



Nein! Man lernt auch als Gesetzgeber oder Strafverfolger immer wieder dazu. In den 1970er Jahren hat man mit den Antiterrorgesetzen reagiert, damit etwa der Baader-Meinhof-Prozess überhaupt stattfinden konnte: Man führte Trennscheiben in den Besuchsräumen der Gefängnisse ein, um die Übergabe von Waffen zu verhindern. Ich war als Generalstaatsanwalt von Württemberg nach dem 11. September in einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem islamistischen Terror beschäftigte. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir solche Anschläge in Deutschland verhindern können. Das ist uns in einigen Fällen gelungen. Aber hundertprozentig geht das eben nicht, sonst werden wir zum Polizeistaat.

Die drei ehemaligen RAF-Mitglieder Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg überfallen weiter Geldboten und -transporte. Staub ist 62.



Es fällt mir schwer, mit denen Mitleid zu haben. Sie haben ihre Situation selbst verschuldet. Ich habe aber ein gewisses Verständnis für diese Beschaffungskriminalität, ohne dass ich damit die Straftaten gerechtfertigt sehe. Die haben keine Alternative, wenn sie sich nicht stellen wollen.

Die drei sind seit fast 30 Jahren im Untergrund. Ist das ohne Unterstützernetzwerk vorstellbar?



Die RAF war immer auf solche Netzwerke angewiesen. Dann gab es immer eine Sympathisantenszene. Die ist heute wohl kleiner als früher. Sie muss aufpassen, dass sie nicht von V-Männern unterwandert ist.

Für manche hat das Thema RAF immer noch eine enorme Bedeutung. Etwa für Michael Buback, den Sohn des 1977 ermordeten Generalbundesanwalts.



Ich habe ihn immer wieder bei Diskussionen erlebt, und einmal hatten wir richtig Streit. Er hatte öffentlich behauptet, der Staat habe seinen Vater geopfert beziehungsweise nicht genügend zur Aufklärung des Attentats beigetragen. Das waren unerträgliche Vorwürfe gegen uns.

Bis heute ist nicht klar, wer von einem Motorrad aus die Schüsse auf Siegfried Bubacks Wagen abgegeben hat. Verurteilt für das Attentat wurden Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt und Knut Folkerts.



Ich habe versucht, Michael Buback klarzumachen, dass bei uns nicht bloß der Todesschütze als Mörder gilt, sondern auch der Fahrer des Motorrads und jene, die im Vorfeld zu der Tat beigetragen haben. Und das ist bei Klar, Folkerts und Mohnhaupt rechtskräftig festgestellt. Michael Buback hat selber begonnen zu recherchieren und landete schließlich bei der These, dass Verena Becker die Todesschützin gewesen sein müsse.

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat festgestellt, dass sie es nicht gewesen ist.



Dass ein Gericht nach fast zweijährigem Prozess zu einem so klaren Ergebnis kommt, ist beachtlich. Es tut mir unendlich leid für Michael Buback, dass er mit seinen Recherchen erfolglos geblieben ist. Bei unseren Begegnungen spüre ich, wie sehr er unter diesem Ergebnis leidet; deshalb möchte ich ihn am liebsten in den Arm nehmen und sagen: Es ist genug.

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen