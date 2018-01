Hier ereignet sich der nächste große Wendepunkt in seinem Leben. Im Frühsommer 1940 landen auf Kreyssigs Schreibtisch mehrere annähernd gleichlautende Dokumente, aus denen Vormünder und Pfleger überraschend vom Tod ihrer geistig behinderten Mündel erfahren. Kreyssig kommt die Sache verdächtig vor, es kursieren bereits Gerüchte, dass die Nazis psychisch Kranke umbringen. Er beschwert sich, wird vom Staatssekretär des Justizministeriums einbestellt und erfährt: Tatsächlich wurden im ersten Halbjahr 1940 rund 9000 Behinderte systematisch ermordet. Allein im Juni waren es 5000.

Kreyssig protestiert – theologisch und juristisch. „Ein Führerwort schafft kein Recht“, sagt er und zeigt, nachdem ihm barsch mitgeteilt wurde, in Deutschland gebe es 1400 Vormundschaftsrichter und er sei der einzige, der ein Problem sehe, den zuständigen Chef der Reichskanzlei, Philipp Bouhler, wegen Mordes an. Den Anstaltsleitern in seinem Zuständigkeitsbereich untersagt er fortan, Patienten ohne seine Zustimmung zu verlegen.

Den Nazis reicht es. Kreyssig wird erst beurlaubt, 1942 dann endgültig in den Ruhestand geschickt. Das Morden geht weiter, bis 1945 fallen der „Aktion T4“ mehr als 70 000 Menschen zum Opfer.

Den Rest des Krieges verbringt Kreyssig auf seinem Gut, wo er zwei Jüdinnen versteckt und – obwohl die Nazis biologisch-dynamische Landwirtschaft inzwischen verboten haben – Rekordernten einfährt.

Kreyssig wollte nie eine Ehrendoktorwürde annehmen

Nach 1945 widmet er sich der kirchlichen Arbeit und bekleidet mehrere leitende Ämter. Die karitative Tätigkeit steht dabei immer im Vordergrund. 1957 ruft er beispielsweise zur Aktionsgemeinschaft für die Hungernden auf. Trotz des Mauerbaus arbeitet die Aktion Sühnezeichen in beiden deutschen Staaten weiter, Kreyssig leitet die Arbeit in der DDR, die Stasi überwacht ihn. 1971 dann siedeln er und seine Frau über nach West-Berlin.

Für Dagmar Pruin, eine der zwei aktuellen Geschäftsführerinnen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, kurz ASF, wie der Verein seit 1968 heißt, ist Kreyssigs Akt der Zivilcourage bis heute ein Leitgedanke. „Seine Anklage widerlegt das Narrativ, es sei damals nicht möglich gewesen, etwas zu tun“, sagt sie. Von dem Büro in Mitte aus steuert die 47-Jährige die Tätigkeiten in der Welt. „Sühnezeichen ist dorthin gegangen, wo Partner mit uns zusammenarbeiten wollten.“

Momentan sind das unter anderem Israel, Polen, Belgien, Norwegen oder Russland. In Tschechien organisieren einige der jährlich 180 jugendlichen Freiwilligen seit Längerem das deutschsprachige Bildungsprogramm im ehemaligen Konzentrationslager Theresienstadt. In London arbeiten Freiwillige mit Senioren im Jewish Refugee Center, in Washington, D.C., im Holocaustmuseum. In Deutschland engagiert man sich unter anderem für Flüchtlinge und gegen Rassismus. „Wir treten ein für eine starke inklusive Zivilgesellschaft“, sagt Pruin.

Lothar Kreyssig stirbt am 5. Juli 1986 im Alter von 87 Jahren in Bergisch-Gladbach. Seine Geschichte ist heute gemessen an seinem Lebenswerk vergleichsweise unbekannt. Vielleicht liegt das auch an ihm. So prinzipientreu und sperrig er gewesen sein mag, eitel war er nicht. 14 Mal wird ihm im Laufe seines Lebens von internationalen Universitäten eine Ehrendoktorwürde angetragen. Angenommen hat er keine.