Vorgezeichnet ist ihm der Weg zum „Prophet der Versöhnung“, wie sein Biograf Konrad Weiß ihn nennt, wahrlich nicht: Lothar Ernst Paul Kreyssig wird am 30. Oktober 1898, einem Sonntag, in Flöha nahe Chemnitz geboren. Sein Vater Paul Ferdinand ist Getreidegroßhändler, die Familie wohlhabend, der Sohn schreibt Gedichte, spielt Geige.

Viel mehr ist über seine Kindheit und Jugend nicht bekannt. Kreyssig schweigt später hartnäckig. Vielleicht, weil er keine besonders schönen Erinnerungen an seinen mitunter cholerischen und gewalttätigen Vater hat. Wohl eher aber, weil er jenem Lebensabschnitt so wenig Bedeutung wie möglich beimessen will. Als „vorgeburtliche Existenz“ bezeichnet er die ersten 30 Jahre seines Lebens. In seiner ob ihrer barocken Ausführungen und weit ausholenden Reflexionen selbst von Freunden als unleserlich bezeichneten Autobiografie widmet er ihnen gerade mal zwei Seiten.

Unstrittig ist: Kreyssig meldet sich 1916 freiwillig zum Kriegsdienst, 1917 wird er zur Artillerie eingezogen. Was er an der Front erlebte, behält er für sich. Wieder zurück, schreibt er sich in Leipzig für Jura ein, tritt der schlagenden Verbindung „Grimensia“ bei und ist „bei jedem nationalen Krawall dabei“. 1922, ein Jahr vor seiner Promotion, heiratet er. Kreyssig gilt als begabter Jurist. 1926 geht er ans Landgericht Chemnitz, 1928 wird er Richter. Sein Arbeitspensum und -eifer ist enorm. Seine Söhne sehen ihn selten.

Nach dem Tod seines Vaters studiert er die Bibel

So hätte es weitergehen können. Im selben Jahr jedoch beginnt Kreyssigs „Verwandlung“, wie er diese Phase selbst nennt. Die Bibel und das Gebet hatten in seinem Elternhaus keine Rolle gespielt. Am Totenbett seines Vaters überrollen ihn jedoch plötzlich Fragen nach dem Sinn des Lebens. Er denkt an Gott. Kreyssig beginnt das Bibelstudium. Mit dem Feuereifer, mit dem er sich in alle neuen Aufgaben wirft. Seine Frau Johanna betrachtet den Glauben wohl zunächst als neuerliche Schwärmerei, doch Kreyssig meint es ernst und spätestens 1933 ist aus dem einstigen NSDAP-Wähler ein überzeugter Christ und auch Demokrat geworden. 1934 tritt er der oppositionellen Bekennenden Kirche bei. Ein Jahr später wird er Präses der Synode in Sachsen.

Wiederholt eckt Kreyssig mit seinen Ansichten und Einwürfen an. Immer wieder soll er aus dem Richteramt entfernt werden. Dass er nie im Lager landet, bezeichnet er später als Wunder.

1937 lässt sich Kreyssig nach Brandenburg an der Havel versetzen. Dort hat er einen Hof gekauft, den er nach biologischem Modell bewirtschaften will. Das Gehöft ist in einem erbärmlichen Zustand, vier Pferde, sechs Kühe, ein paar Schweine, zwei Gänse. „Bruderhof“ tauft er ihn. Ausgelastet scheint Kreyssig jedoch nicht. Parallel arbeitet er als Laienpastor und Richter am örtlichen Amtsgericht.