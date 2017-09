St. Gabriel’s

Am Morgen fahren wir nach Namitete, 50 km westlich von Lilongwe. Dort wollen wir uns ansehen, was mit dem „Wer wird Millionär?“-Geld von Juni 2015 gemacht wurde. St. Gabriel’s Hospital ist ein privates christliches Krankenhaus mit 300 Betten und 250 Angestellten. Susann schaukelt uns wieder erzählend durch die Gegend, es ist ihr gar nicht so wichtig, ob wir sie in dem lauten Auto überhaupt verstehen können, glaube ich. Beim Frühstück hatte sie gedrängt, und nun sind wir zehn Minuten zu spät, das heißt: Seit zehn Minuten (mindestens!) stehen 20 Menschen vor dem Krankenhaus – und lächeln. Keine schlechte Laune, trotz unserer Verspätung! Viel Händeschütteln.

Wir sitzen an einem großen Tisch, alle stellen sich vor. Dr. Mbeya hat viele Zahlen parat, ich verstehe, dass hier vielen Menschen geholfen wird – immer mehr, immer besser. Die Menschen kommen von weit her, niemand wird weggeschickt. Schwerpunkt Geburten, Kinderstation. 1959 von den luxemburgischen Zitha-Schwestern gegründet. Von dem „Wer wird Millionär?“-Geld wurde medizinisches Equipment gekauft: Überwachungsmonitore für die Baby-Station, Beatmungshilfen, Inkubatoren und Medikamente. Alles macht einen guten Eindruck, wir denken immerzu an das Madisi-Hospital gestern, wo so viel fehlt.

Die Mitarbeiter hier sind so stolz, erklären und strahlen! Dr. Jacob zeigt stolz den „Känguru“-Raum. Hier sitzen sechs Frauen, ihre Frühchen im Tuch nah am Körper, das stärkt Atemwege und Herz. Ich schwitze wie ein Schwein.

Alles richtig gemacht

Wir sehen Kinder mit Verbrennungen (Kochen am Feuer!), kleine Schnuckis mit Beinbruch oder Kopfverletzungen. (Verkehrsunfälle! Weil hier alle rasen wie Sau!) Die Tour ist beeindruckend. Es gibt eine Küche und Schlafmöglichkeiten für die Begleiter – alles schlicht, aber total o. k.

Wir gehen zurück zum großen Tisch, meine Redezeit habe ich schon bei der Begrüßung verplempert, weil ich dringend loswerden wollte, dass ich nicht Botschafterin bin, sondern Freundin und ein Glückspilz mit guten Telefon-Jokern! Ich hatte bei der Begrüßung angekündigt, mich nach der Vorstellung (die etwas ausführlich wurde, haha) nie wieder zu äußern, versprochen, Redezeit ist Lebenszeit. Großes Gelächter. Deshalb jetzt nur ein gemeinsames Essen. Wir verabschieden uns. Beeindruckt. Alles richtig gemacht. Geld gewonnen, Geld gut verteilt, gut investiert, alle happy. Merken: In Deutschland erzählen, dass sich das alles lohnt!

Nächste Station: Niederlassung von Action Medeor in Lilongwe, Heimvorteil Susann. Wir lernen alle kennen: Lonely (Lagerleitung), Brighty (Buchhalter), Chimwemwe (Kundenbetreuer), Rajab (Apotheker) und Emphraim (Fahrer und Büroassistent). Dieses Lager ist beeindruckend: alles da, alles top sortiert, korrekt gekühlt (C. erzählt vom neuen Dach, Isolation, Riesenaufwand), das Büro ist schön schlicht, fast ein bisschen hip.

Deutsche Botschaft

Am Abend Einladung zum Sundowner in der deutschen Botschaft. Selten so ein großes Haus betreten, spitze eingerichtet, ein Riesenschuppen, Riesengarten, viele Angestellte, wir sind etwas überwältigt. Botschafter Borsch ist hier Gast auf Zeit, denn das ist die Residenz von der Bundesrepublik Deutschland in Malawi. Na ja, irgendwie gehört mir ja ein winziger Teil hier, weil von meinen Steuern bezahlt.

Sitzen lange zusammen und überlegen: Wie kann man Malawi helfen? Der Botschafter erzählt, dass so wenige Leute wissen, wo Malawi überhaupt ist, was dort die Probleme sind, was fehlt. Stimmt. Ich frage mich, was ein Botschafter in einem so armen Land wie Malawi ausrichten kann? „Malawi gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Auf dem Human Development Index nimmt Malawi Rang 170 von 188 Staaten ein (Stand 2015). Das Land hat wenig eigene Einnahmen zur Finanzierung seiner staatlichen Ausgaben und ist daher in hohem Maß von internationalen Gebern abhängig. (...) In Malawi gibt es kaum direkte Investitionen deutscher Unternehmen. Der deutsche Außenhandel mit Malawi ist schwach entwickelt und sein Volumen weitgehend abhängig von den Ernteergebnissen und Preisentwicklungen bei Rohtabak und Zucker.“ (Quelle: Auswärtiges Amt)

Tikondane

Heute zwei Stationen: Straßenkinderprojekt Tikondane, Frauen-Agrarkooperative. Wir fahren los, es ist warm und sonnig. Am Straßenrand wieder Tomaten, gebratene Mäuse, viele Fahrräder, zu schnelle Kleinbusse, streunende Hunde, spielende Kinder, eine große Werbefläche: „KEEP GIRLS IN SCHOOL“.

Wir sind mitten in Lilongwe. Hinter hohen Mauern ist Tikondane. Eine schwere Eisentür geht auf, wir parken im Hof vor einer weiteren Eisentür. Schwester Anna öffnet. Eine kleine Frau, Brille, wache Augen, kurzes Haar, dicke schwarze Jacke, sie freut sich über unseren Besuch. B. fragt, ob er fotografieren dürfe, ja, aber bitte nicht die Kinder – denn die müssen geschützt werden. Weggelaufene Kinder zwischen fünf und 15, tippe ich. Im Hof spielen sie Fußball, mit einem kleinen Plastikauto als Ball. B. fotografiert die Gebäude: Schlafraum (nur Matten & Moskitonetze, ganz schlicht, freundliche Farben), Klassenzimmer, Küche, Wohnhäuser, alles überschaubar.