Wir sitzen mit den Kindern zusammen und mit Anna und ihren Mitarbeitern, heute sind das die superschwangere Tawonga und der gute Redner Mathias. Sie erzählen. Die Kinder sind Gewaltopfer, die Mädchen wurden früh missbraucht, oder es liegt ein „Fluch“ auf ihnen. Dass jemand verhext ist oder selber hexen kann, ist in Malawi Thema. Wenn jemand stirbt und seltsame Dinge passieren, werden schnell Menschen beschuldigt, mithilfe ihrer übernatürlichen Kräfte Böses getan zu haben. Kinder haben dann Angst, zu widersprechen, geben Dinge zu, die sie geträumt, gedacht oder getan haben sollen. Dann werden sie stigmatisiert und laufen fort. Straßenkinder erhoffen sich ein besseres Leben ohne die misshandelnden Eltern, Anna erzählt von Kinderarbeit und Prostitution. Natürlich klappt das alles gar nicht mit dem Straßenleben, natürlich geht das übel schief. Sie sieht ihr Projekt als Übergangslösung für die Kinder. Wichtig sei, dass mit den Eltern oder der Familie Kontakt aufgenommen wird. Das Ziel ist eine Zusammenführung.

Das verstehe ich nicht. Was, wenn die Eltern den Kindern weiter Angst machen, nicht aufhören mit dem Missbrauch? Dann sucht das Team eine andere Lösung, sagt Anna.

Bei Tikondane wird unterrichtet, Bildung ist wichtig, Anna lässt nicht locker, auch wenn es den Kindern schlecht geht. Wir sehen uns alles an. Ob die Kinder uns denn bei der Begehung begleiten müssen, fragen wir, es ist doch arg langweilig, was wir so auf Englisch besprechen. Nein, sagt Anna, die Kinder müssen beaufsichtigt werden! Manche sind verzweifelt, lebensmüde, manche auch verwirrt, aggressiv, auf jeden Fall ist Aufsicht bei den meisten vonnöten. Alle stellen sich namentlich vor und sagen uns, was sie gerne werden möchten: Arzt, Pilot, Anwältin, Soldat, Dozentin, ganz normale Traumberufe. Und wir sollen ebenfalls unseren Namen sagen, unseren tatsächlichen Beruf – und den Vornamen unseres Vaters.

Gibt es auch in Köln Annas?

Während wir mit Anna, Tawonga & Mathias im Büro reden und uns langsam verabschieden, sehe ich die Aushänge mit Infos für die nächsten Wochen. Immer stehen die Rechte der Kinder im Vordergrund, als sei das der Job, der hier eigentlich gemacht werden muss: die Möglichkeiten der Kinder durchsetzen, von denen sie offenbar nichts wissen.

Susann drückt Anna fest, sie weiß mehr über ihre tägliche Arbeit als wir, über die Arbeit mit den Eltern, auf der Straße, wir haben ja keine Ahnung. Wir stehen etwas doof da, wie mit leeren Händen. Action Medeor füllt hier die „Hausapotheke“, Annas Schrank, aber Susann sagt lachend: „Du bist immer so bescheiden!“ Zu C.: „Die will immer nix, die sagt, dass das Wichtigste doch da sei.“ Puh. Ich denke an meine Stadt, an Köln, ob es da auch Annas gibt, die so bedingungslos bescheiden sind, dass es fast schon unnatürlich ist?

Natürlich gibt es in Köln auch Annas! Man erlebt sie nur nicht, es sei denn, man geht mal hin, trifft Leute, die sich engagieren! – Wir sind so baff, weil Anna etwas Selbstverständliches tut, das für uns ungewöhnlich geworden ist. Warum denkt sie so bedingungslos an andere und so scheinbar wenig an sich? Macht das der Glaube?

Frauen-Agrarkooperative

Wir reden nicht viel auf der Fahrt zur nächsten Station, der Frauen-Agrarkooperative. Susann macht wieder Murmel-Murmel-Kommentare, die ich auf der Rückbank nur in Teilen verstehe: „Hoffentlich nicht wieder Schlumpf-hoch-3!“ Befürchtet sie, dass wir hektischen Deutschen hier alles lahm finden? Das tun wir natürlich nicht. Susann denkt vermutlich, dass man nur Projekte mit Bewerbungsveranstaltungen in Musical-Qualität berücksichtigen und unterstützen würde. Aber das ist Quatsch. Wir erleben in diesen wenigen Tagen, dass es schlicht unmöglich ist, hier von heute auf morgen etwas zu ändern. Rang 170 von 188: In Malawi geht es schlicht um den nächsten Tag. Dass der gut wird, dass man zu Essen hat, dass man überlebt.

Wir treffen uns in einer Schule, einem Klassenraum. Oh nein, bitte keine Rede, ich bin ganz schlecht im Redenhalten hier, immer dieses schlechte Gewissen, weil das doch nicht meine privaten 500 000 Euro sind, herrje, dafür habe ich nicht gearbeitet, nur ein paar Witze gemacht und sehr gut: geraten! Egal. Jetzt Begrüßung. Barbara ist ein ziemlicher Chef. Sie erzählt von Eiern und Hühnern, nur wenn sie als Gruppe viel einkaufen und viel verkaufen, haben sie eine Chance, im Supermarkt stattzufinden neben all den großen Marken. Und jetzt sollen wir erzählen: Was wir der Gruppe anbieten können?

C. ergreift das Wort: „Wir können gar nix anbieten! Action Medeor ist ein Medikamentenhilfswerk, wir sind hier, um das Land ein wenig besser zu verstehen. Aber wir haben Ideen. Wie ist hier die Mango-Situation?“ Barbara antwortet fast entschuldigend: „Die Dinger wachsen hier, aber wir brauchen die gar nicht, ein paar werden geerntet, der Rest fällt vom Baum.“ Wir können es nicht fassen! Das ist doch die Chance! C. fragt: „Habt Ihr die Früchte schon mal getrocknet und verkauft?“ Wir spinnen lange miteinander rum, haben viele Ideen, dann ist die Veranstaltung beendet.

Plötzlich ist das unser letzter Abend, und B. kommt zu uns, und er sagt, das sei wieder so ein Afrika-Moment, irgendwann ist alles im Körper angekommen: die Wärme, der Geruch, die Sounds, das Licht, dann erst ist man wirklich hier. Wir müssen los, bald wird es dunkel. Warum sie noch hier seien, fragen wir Barbara, ob sie arbeiten müssten? Nein, sagt sie. „We don’t leave our guests behind.“

