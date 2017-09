Wir werden heute ein Dorf besuchen, denn die Schwestern finden es wichtig, dass wir sehen, woher die Kinder kommen, die diese Schule besuchen. 1984 begann das hier mit dem Krankenhaus. 16 Jahre später kam die Schule für Waisenkinder und arme Kinder hinzu. 1300 Kinder besuchen die Schule, 300 Kinder gehen in den Kindergarten, 26 Lehrer betreuen die Kinder zwischen einem und 13 Jahren.

Schwester Veronika am Steuer. 20 Jahre jünger als Schwester Klara: Morgen wird sie 55! Mit einer Geste bringt sie die Gruppe zum Weiterziehen, mit einem Satz beendet sie eine Erzählung von Schwester Klara pointiert. Ihre Kommentare stehen oft noch ein bisschen in der Luft und hinterlassen ein gutes Gefühl.

Als ich wissen will, wie viele Männer und wie viele Frauen in der Schule arbeiten, sagt sie: „Männer 99,999 Prozent.“ Später verstehe ich, dass Frauen meist zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Und als wir im Dorf bei der Maisverarbeitung zuschauen, sagt Schwester Veronika leise: „Das machen auch wieder die Frauen.“

Ein unspektakuläres Dorf. Plötzlich kommt da diese Truppe angeeiert: fünf Schwestern in ihrer Tracht, plus fünf weiße Gäste aus dem All. Die Kinder tauen auf, werden ein bisschen gackerig, folgen uns, kichern, jetzt ist Bewegung im Dorf, es wird bunt und laut, ein Mann an einer Nähmaschine grinst und näht. Ich nehme ein Stück Stoff vom Boden und mache mir daraus ein Armband. Ein Kind aus der Gruppe ist nah bei mir. Ich finde noch ein Stoffstück und bastle ihm auch ein Armband.

Wie ist das, auf dem harten Boden zu schlafen?

Vor einer Hütte sitzt eine alte Frau neben einem Feuer und rührt in einem Topf. Es qualmt. Der Rauch brennt kurz in den Augen. Im Hals. Sie kocht Nzima, ausgesprochen „Siema“: Maismehl mit Wasser. Fertig. Man gibt peu à peu mehr Maismehl in das kochende Wasser und rührt unentwegt mit einem Holzlöffel um. Die Masse wird immer dickflüssiger. Am Ende ist der Teig wie harter Grießbrei. Dazu kombiniert man Fleisch und Sauce. Macht satt. Schmeckt nach nichts.

In der Hütte ist es stickig. Es ist dunkel. Kein Fenster. Keine Tür. Nur ein Raum. Keine Matte auf dem Boden. Wir erfahren, dass die alte Frau hier mit drei Enkeln wohnt, die Eltern leben nicht mehr. An der Decke hängt zusammengeknotet ein Moskitonetz, und darüber freuen wir uns. Die alte Frau kann nicht mehr gehen. Sie schaut leer. Zwar hat sie uns erlaubt, in ihre Hütte zu gehen, aber das fühlt sich nicht richtig an. Ich gehe wieder raus. Wie ist das, abends schlafen zu gehen, in den stickigen Hütten auf dem harten Boden zu liegen, und nicht zu wissen, was die Zukunft bringt? Wir schämen uns für unser Glück.

Aber dann flötet Schwester Veronika in ihrem rheinischen Singsang, ein Kind grinst, und Susann kauft für ein paar Kwacha einen Korb.

Im Krankenhaus fehlt viel, steril ist hier nix

Nächster Halt: Madisi Hospital, es wird von Action Medeor mit Medikamenten versorgt. Das schöne neue Geld der letzten „Wer wird Millionär?“-Ausgabe soll eventuell auch hier zum Einsatz kommen. 1964 erbaut, von Anfang an unterstützt von der katholischen Kirche, von Deutschland. 129 Betten. Versorgt werden sollen insgesamt rund 43 000 Menschen.

Operationssaal im Krankenhaus von Madisi. Foto: Boris Breuer

Im Krankenhaus fehlt viel, das sehe sogar ich als Laie: alte Bettgestelle, arg zerrupfte Matratzen. Keine Tische, keine Stühle für Besucher. Der einzige Krankenwagen: seit einem Unfall Vollschrott. Eine Plane verhüllt den Wagen, der Unfall war schwer, es gab einen Toten. Wie ein Mahnmal steht da dieses verhüllte Ding, rot eingestaubt. Alles hier ist rot eingefärbt, immer so ein Schleier.

Der OP-Saal ist eine echte Katastrophe. Nur die Lampe über dem Tisch ist intakt. Sauerstoff- und Herz-Lungen-Maschine fehlen, keine Ahnung, wie hier eine Narkose verabreicht werden soll! Steril ist hier drinnen nix! Am Boden sieht man, wo Blut weggewischt wurde. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier anfangen würde. Hilfe! Wie helfen?

Es sind nicht viele Patienten hier. Die Menschen wollen ins St. Gabriel’s Hospital, das ist das beste in der Gegend, aber weit weg. Wir werden es morgen besuchen, dort ist ein Empfang für uns. Ein großer Teil des vorletzten „Wer wird Millionär?“-Geldes ging dorthin.

Tja, Beten hilft nicht immer

Nur ein paar Meter weiter, hinter der Mauer der Primary School, ist alles anders: Hier ist jemand blumen- und pflanzenverrückt – bunte Blumen, Kräuter, Gemüse, alles da. Das erste Haus heißt „Klara“. Natürlich.

Die Schwestern sind so stolz! Zeigen Klassenräume, Tafeln, Tische, Schränke. Vieles aus Deutschland. Und ich weiß jetzt, dass man den Sternsingern immer was geben muss! Man denkt ja schnell: „Alberne Kostüme, Geld haben wollen und nicht mal ordentlich performen“ – falsch! Ganze Gebäude wurden hier von den Spenden gebaut. Schwester Klara macht Witze und erzählt von ihrer Begegnung mit Thomas Gottschalk bei einer „Ein Herz für Kinder“-TV-Gala, wie sie täglich betete, dass sie krank werden möge, um bitte nur nicht nach Deutschland reisen zu müssen zu dieser TV-Show. Tja, Beten hilft nicht immer. Sie war da und hat alle begeistert.

Wir schauen uns den Garten an: Mangobäume, Papaya, viel Salat, Möhren … Schwester Klara stellt uns Margret vor. Ihr Mann starb vor vielen Jahren an HIV/Aids, großes Leid, Margret wusste nicht, wohin. Ist selber positiv und sagte zu Klara: Ich will bei dir sein, bis ich sterbe. Jetzt arbeitet sie im Garten, sieht fit aus, nur etwas traurig.

Es ist Nachmittag, wir wollen bald ins Hotel. Ob wir Lunch bekommen haben, wollen die Schwestern wissen. Nein, aber Gebäck. „WAAAS? Um Hilfe bitten, aber nicht gastfreundlich sein, das geht nicht!“ Ein Missverständnis. Innerhalb von sieben Minuten gibt es Spiegeleier, eine Art Kartoffel und wahnsinnig gute Kochbananen.

Der Abschied fällt schwer. Wir drücken uns lange.