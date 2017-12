Zuletzt war viel vom Zweifel am Urknall zu lesen. Selbst renommierte Kollegen von Ihnen wie Paul J. Steinhardt von der Princeton University und Abraham Loeb aus Harvard meldeten Zweifel an. Was kritisieren die genau?

Im Kern geht es um die sogenannte Inflationstheorie. Diese will unter anderem die eigentümliche Tatsache erklären, dass die Temperatur in den gigantischen Leerräumen zwischen den Galaxien und Sternen überall gleich ist. Heute beträgt die Temperatur gerade noch 2,7 Grad Kelvin, liegt also bei minus 270 Grad Celsius nur knapp über dem absoluten Nullpunkt. Wenn Sie die Wetterkarte von heute anschauen, gibt es da immer unterschiedliche Temperaturen. Dass eine Situation eintritt, bei der die Temperatur überall bis zur fünften Stelle hinterm Komma gleich ist, erscheint extrem unwahrscheinlich.

Wie erklärt sich das?

Eine Erklärung wäre, dass das Weltall sich in den ersten 10-30 Sekunden inflationär, das heißt, um einen ungeheuren Faktor aufgebläht hat. Als hätte jemand unseren Ballon ganz schnell aufgeblasen. Die Inflationstheorie, die auch die Existenz von Paralleluniversen voraussagt, ist allerdings heftig umstritten. Einige Beobachtungen stimmen damit zwar sehr gut überein, aber die Theorie kann im Grunde nicht erklären, was sie ursprünglich erklären sollte. Es gibt viele Modelle dazu, jedoch keinen Konsens, welches das richtige ist. So gehen Loeb und Steinhardt nicht von einem richtigen Urknall aus, sondern postulieren ein „Bouncing Universe“. Sie sagen: Es gab vorher bereits ein Universum, das ist kollabiert und reexpandiert nun.

Also ein Ballon, der Luft verloren hat und wieder aufgepustet wird.

Genau. Allerdings gibt es keine Beobachtung, die diese Idee wirklich untermauern könnte, nur mathematische Modelle. Manchmal lassen sich die Formeln, mit denen wir arbeiten, eben nicht eindeutig und komplett lösen. Wir kommen da in einen Bereich, in dem auch die bekannte Mathematik versagt.

Hermann Nicolai Hermann Nicolai, 65, ist einer der renommiertesten deutschen Physiker. Seine Forschung behandelt unter anderem die Suche nach einer Theorie, die die Erkenntnisse der Newton’schen Physik und der Quantenmechanik vereinigt. Als Direktor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Potsdam-Golm beschäftigen ihn aber auch ganz weltliche Probleme. Nach dem Interview in seinem Büro, in dem sich die Fachliteratur auf dem Schreibtisch zu Stapeln türmt, steht ein Gespräch mit der Gleichstellungsbeauftragten an.

Wo verlassen wir dann die Wissenschaft und betreten das Reich der Spekulation?

Der Übergang ist fließend. Die Physik ist ja inzwischen als exakte Wissenschaft in Bereiche vorgedrungen, die früher der Philosophie und Theologie vorbehalten waren. Und diese Grenze wird immer weiter verschoben.

Papst Pius XII. hat den Urknall 1951 anerkannt.

Die Kirche hat wohl inzwischen ihren Frieden mit der Wissenschaft gemacht. Und auch unter Wissenschaftlern gibt es zu religiösen Fragen ganz unterschiedliche Einstellungen. Materialisten meinen, wir können im Prinzip alles irgendwann einmal verstehen. Es kann aber auch sein, dass da immer etwas bleibt, das unerklärlich ist. Vielleicht offenbart sich dieser Umstand letztlich sogar in unseren Gleichungen. Zum Beispiel so, dass, je näher wir uns dem Ursprung annähern, die Komplexität exponentiell zunimmt. Das würde heißen, dass, selbst wenn wir irgendwann die richtigen Gleichungen haben, wir diese nicht mehr auflösen können.

Bekommt man angesichts dieser gewaltigen Dimensionen nicht Angst?

Wir operieren hier wie der Fensterputzer am Hochhaus, der auch nicht ständig nach unten schaut, sondern einfach seine Arbeit verrichtet. Und da kommen wir schon in beeindruckende Größenbereiche: Zum Beispiel reden Laserspezialisten heute von Attosekunden, 10-18 Sekunden, das Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Das ist schon völlig unvorstellbar. Aber eigentlich wollen wir in einen Bereich von 10-43 Sekunden, in die sogenannte Planckzeit.

Was ist das?

In der Physik gibt es drei fundamentale Konstanten: die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit und eben das Planck’sche Wirkungsquantum. Planck hat schon 1899 festgestellt, dass die kleinste Zeiteinheit, die sich damit bilden lässt, etwa 10-43 Sekunden ist. Kürzer geht nicht. Wir glauben heute, dass die Vereinheitlichte Theorie, nach der wir suchen, erst bei dieser Größenordnung sichtbar wird. Das ist wie bei der Quantenmechanik. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich nur klassische Physik, keine Quantenphänomene; die zeigen sich erst, wenn ich einzelne Atome isoliere.

Alles was lebt, stirbt. Was wissen wir vom Ende des Universums?

Momentan sieht es danach aus, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt und irgendwann noch viel unvorstellbar leerer und kälter sein wird. Das wäre der Kältetod des Universums. Allerdings sind auch andere Möglichkeiten denkbar, zum Beispiel ein Big Crunch, wo das Universum irgendwann wieder in sich zusammenstürzt, oder ein Big Rip, der das Universum plötzlich auseinanderreißt. Denkbar ist ebenso, dass das Universum instabil wird und in ein anderes zerfällt, eine Option, die sich seltsamerweise auch durch neueste Messungen am LHC-Beschleuniger am Cern ergeben könnte. Sie sehen, die Physik hat einige interessante Optionen für das Weltende im Angebot!

Wenn das Universum geboren wurde, was wissen wir über die Eltern?

Nichts. Wir können ja nicht mal sagen, ob es Eltern gibt. Einige Theoretiker wie beispielsweise Stephen Hawking postulieren sogar, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist.

Das wäre möglich?

Aus der Quantenmechanik weiß man, dass so etwas im Prinzip möglich ist, ja.

Was sagen Sie Kreationisten, die glauben, die Welt sei erst rund 7000 Jahre alt?

Aus Sicht der Wissenschaft ist das natürlich Unfug. Letztendlich verschieben solche Pseudoerklärungen ja nur das Problem. Wenn zum Beispiel behauptet wird, die Außerirdischen hätten das Leben auf die Erde gebracht, stellt sich sofort die Frage, wo haben die Außerirdischen dann ihr Leben her? Andererseits kann man vielleicht auch sagen, dass sich eine Art „Intelligent Design“ in der Tatsache spiegelt, dass die Welt, die wir sehen, beschreibbar ist durch Gleichungen, die auf ein Blatt Papier passen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das schon sehr, sehr bemerkenswert.

