Hinkommen

Der Flug nach Austin dauert mit Stopp in London zwischen 13 und 17 Stunden, ab 700 Euro, z. B. mit Lufthansa oder British Airways. Wer in Houston landet, kommt mit dem Greyhound Intercity Bus bereits ab zwölf Dollar in die 240 Kilometer entfernte texanische Hauptstadt. Infos und Tickets gibts auf locations.greyhound.com.

Unterkommen

Wer es sich leisten kann, bucht das Omni Barton Creek Resort & Spa in Hill Country – den grünen Hügeln um Austin. Das Zimmer kostet ab 230 Euro pro Nacht (omnihotels.com/hotels/austin-barton-creek). Bereits ab 45 Euro übernachtet man in privaten Ferienzimmern (wimdu.de/austin).

Rumkommen

Austin Live Music Crawl: Die dreistündige Tour führt Besucher für 0 Dollar zu den richtigen Bars zur richtigen Zeit (austindetours.com/live-music-crawl). Nützliche Infos rund um Texas gibt es bei traveltexas.de.

Kulinarisches Hipsterhighlight ist das Swift’s Attic (315 Congress Ave), dort unbedingt „Prince Edward’s Ass“ probieren. swiftsattic.com

