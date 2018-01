Frau Schnitzler, Sie wollten Ihre Töchter davon abhalten, Schauspielerinnen zu werden. Heute spielen beide. Was ist schiefgelaufen?

Schnitzler: Bei beiden hat mich die Entscheidung verwundert, sie sind so anders aufgewachsen als ich. Ich kannte kaum etwas anderes. Meine Mutter, meine Kinderfrau Susi und ich, wir waren ein Dreimäderlhaus. Dort wurde fast nur über Theater gesprochen, und wir nahmen den ganzen Tag Rücksicht auf meine Mutter.

Klingt nach Diktatur.

Schnitzler: Da ist was dran. Schulfreunde konnten mich selten besuchen, weil meine Mutter vor der Vorstellung ruhte. Es wurde auf Zehenspitzen gegangen. Als ich Kind war, hat sie sich ein von mir gemaltes Pappschild gewünscht: Tabu. Das hängte sie vor ihre Tür, wenn sie Text lernte. Meine Mutter hat im Gegensatz zu mir nie über ihre Niederlagen im Beruf gesprochen. Wenn sie beispielsweise eine Rolle wieder nicht bekommen hatte. Meine Töchter konnten meine „Hungerjahre“ am Theater miterleben, sie sind nicht mit einer Idealisierung des Berufes aufgewachsen.

Knof: Mama, lass uns zwischen Beruf und Branche unterscheiden. Der Beruf des Spielens ist der schönste der Welt. Es geht um Freiheit, Mut, Fantasie, Verrücktheit. Die Branche verlangt Ausdauer. Wenn es mal nicht läuft, darf man bloß nicht danach aussehen. Wobei wir in einer Luxusposition sind: Festengagements an zwei bekannten Theatern, voll versichert, nie in der Künstlersozialkasse. Ich war mal freischaffend, seit ich wieder im Ensemble bin, schlafe ich deutlich besser.

Schnitzler: Du bist immer abhängig, Rollen zu bekommen, ein Leben lang. Ich bin jetzt 44 Jahre dabei, trotzdem bekomme ich die Rolle nicht, wenn die Entscheider mich darin nicht sehen.

Großmutter. Inge Keller war die Grande Dame des Deutschen Theaters. Sie verstarb vor einem Jahr. Foto: picture alliance / Soeren Stache

Gerade haben drei Frauen im „Zeit Magazin“ Regisseur Dieter Wedel beschuldigt, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Hat Sie die Meldung überrascht?

Knof: Überhaupt nicht. Es gibt etwa 15 Namen, da heben wir keine Augenbraue. Weihnachten haben wir noch drüber gesprochen. Wie weit sind wir denn, wenn drei Monate nach #metoo in unserer Branche kein einziger Name fällt?

Schnitzler: Das mit Wedel war bekannt. Ich habe in den 90er Jahren viel gedreht. Als ich hörte, Wedel macht den „Bellheim“, hatte ich zwei Wünsche: Ich würde gern zum Casting eingeladen werden – und, bitte, lass es nicht klappen. Es wird grauenhaft mit dem. So viel hörte man schon.

Was erleben Sie am Theater?

Knof: Mich hat bisher keiner körperlich angegriffen oder erpresst. Aber ich werde oft auf mein Aussehen reduziert. Bestimmte Rollen traut man mir nicht zu. „Sie mit Ihrer Stupsnase und den schönen blauen Augen. Wenn Sie weinen, wäre das für mich der emotionale Höhepunkt des Abends.“ Ältere Regisseure finden es oft toll, wenn junge Frauen auf Knien bitterlich weinen und dann flehentlich zum Partner hochschauen. So langweilig. Einmal kamen von einem Regisseur richtig derbe Sprüche. Wir Frauen schauten alle betreten und …

... Sie machen eine Geste, die sagen soll, dass es den Frauen den Hals zuschnürte ...

Knof: Ja! Aber ich bin halt so ein Temperament, ich versuche die Situation zu retten, für alle. Ich sag also zu ihm: „Pass auf, du kommst ja noch aus einer anderen Zeit, wir machen das so: Du hast drei Sprüche pro Probe, die hören wir uns alle an. Und wenn sie lustig sind, lachen wir auch. Den vierten merk dir für morgen.“ Hat funktioniert.

Glauben Sie, dass die Theaterbranche trotzdem angenehmer für Frauen ist?

Knof: Der Beruf an sich ist ja übergriffig. Wir fassen uns auf der Bühne an, Küsse, Schläge, das ist schnell intim. Aber es gibt eine Bühnenverabredung, Regeln, an die man sich hält, und die große Mehrheit beherrscht die Etikette. Trotzdem brauche ich als Schauspielerin den Flirt, die Erotik, die männliche Kraft meiner Partner beim Spiel, sonst entsteht nichts. Aber wenn eine Kollegin aus dem Nichts heraus gefragt wird, ob sie eigentlich gern in den Arsch gefickt wird, ist der Spaß vorbei.

Schnitzler: Da begreife ich auch nicht, wie Männer danebenstehen können und nichts sagen.

Knof: Die meisten Kollegen sind toll. Es reicht nur nicht, wenn sie sagen: Zu den weniger tollen gehöre ich nicht. Männer müssen sich dafür sensibilisieren, zu erkennen und einzuschreiten, wenn sich eine Frau nicht wehren kann. Es geht doch um Machtverhältnisse. Verirrte Kollegen bekommen ein paar hinter die Ohren, aber was tu ich mit denen, die mich besetzen?

Schnitzler: „Wir machen uns ein nettes Wochenende in Italien, Montag sage ich dir, ob du den Vertrag bekommst.“ Weiß ich von einer Kollegin.

Knof: Da ist man geliefert. Gleichzeitig kennen wir auch die Kolleginnen, die so gerne auf Schößen von Regisseuren rumsitzen. Die andere Seite der Medaille, auch Frauen schaden Frauen.

Schnitzler: Ich habe neulich mit Kolleginnen aus DDR-Zeiten gesprochen. Wir sind mit solchen Avancen direkter umgegangen. Mich hat sowieso keiner plump angemacht, weil sie Angst hatten. Ich war ja die Tochter vom Schnitzler.