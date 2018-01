Frau Knof, Sie scheinen ein weniger belastetes Verhältnis zu Ihren Eltern zu haben. Was finden Sie an Ihrer Mutter amüsant?

Knof: Sie lässt ganz viel fallen.

Schnitzler: Das stimmt nicht!

Knof: Doch. Es macht immer platsch, plumps, peng. Und ich verstehe auch nicht, wie man den Tag damit beginnen kann, den Geschirrspüler auszuräumen, wenn andere Leute noch schlafen. Außerdem pfeift Mama so komisch, sie macht Wind.

Schnitzler: Weil mein Vater so wunderbar zwischen den Zähnen pfeifen konnte. Das wollte ich immer können. Bei mir kommt leider nur musikalisch gefärbter Wind raus.

Bitten Sie einander um berufliche Ratschläge?

Schnitzler: Pauline kann sehr gut gucken und meine Arbeit beschreiben. Wenn sie vor der Premiere eine Probe ansehen kann, bin ich dankbar. Andersherum war ich vor ihrer zweiten Premiere an der Burg, beim „Kirschgarten“ unter der gestrengen Andrea Breth. Ich wartete nach der Probe in der Kantine, da rief mir die Breth zu: Aber keine Schattenregie! Ich hätte mich natürlich zurückgehalten. Kaum saßen wir im Kaffeehaus, stützte Pauline die Arme auf den Tisch: Jetzt sag mal an!

Knof: So halten wir es bis heute. Sagen, wie es ist. Tendenziell bin ich die Rampensau von uns beiden.

Schnitzler: Ja. Look at me, look at me!

Knof: Das war schon als Kind so. Besuch meiner Eltern war auch meiner, ich hatte Sketche und Tänze vorbereitet. Wenn ich auf der Bühne warmlaufe, neige ich dazu, ein Schleifchen um die Dinge zu machen. Meine Mama ist manchmal zu bescheiden.

Schnitzler: Ich könnte ein paar Schleifchen vertragen, ja.

Sie treten vor unterschiedlichem Publikum auf.

Knof: Die Wertschätzung in Wien ist eine besondere. Burg-, Josefstadt-, Staatsopern-Premieren sind gesellschaftlich relevant. Das Theater in der Josefstadt, wo ich engagiert bin, hat die meisten Abonnements im deutschsprachigen Raum. Als ich „Lear“-Premiere hatte, die Stein-Inszenierung mit Brandauer, bin ich am nächsten Tag drei Paaren im Volksgarten begegnet, die alle über „Lear“ sprachen. Die Wiener Taxler wissen stets Bescheid, welche Vorstellung läuft. Ich kriege schneller Arzttermine, Wohnungen. In Berlin wird man kritisch angeschaut, ob man die Miete reinbekommt. Seit ich in Wien sage, dass ich Schauspielerin bin, wird mir sogar verziehen, dass ich Deutsche bin.

Frau Schnitzler, was haben Sie zuletzt von Ihrer Tochter gelernt?

Schnitzler: Ich habe eine diebische Freude daran, Dinge nachzumachen, die meine Töchter mir empfehlen. Ganz praktisch? Pauline hat diesen Onesie, diesen Einteiler …

Knof: Na, das erste Mal hieß es: Was hast du denn für einen Strampelanzug an? Bis dir kalt wurde.

Schnitzler: Wenn du immer so an der Heizung sparst! Schließlich zog ich das Teil an und war angetan. Ich habe jetzt auch so einen schwarzen. Pauline sagte, mit dem kannst du doch prima ins Theater rübergehen. In meinem Alter, was sollen die Leute denken! Doch einmal musste ich schnell sein. Stiefel an, Strickmantel drüber – und was sagen die jungen Kollegen? Du siehst aber cool aus!

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen