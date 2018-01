Frau Knof, wofür bewundern Sie Ihre Mutter?

Pauline Knof: Eine ganze Karriere am Deutschen Theater hingelegt zu haben – mit zwei Kindern. Nun sind wir in keiner familienfreundlichen Branche, was die Arbeitszeiten angeht. Wir hatten kein Au-pair-Mädchen, nix. Meine Mutter hat mich und meine Schwester zur absoluten Selbstständigkeit erzogen bei maximaler Liebe.

Eine Träne, Frau Schnitzler?

Barbara Schnitzler: Das rührt mich. Warten Sie, wenn ich hier unter die Augen drücke, da sitzen die Tränendrüsen, kann ich das abklemmen.

Das lernt man am Theater?

Knof: Ne, da lässt man laufen.

Wie haben Sie das geschafft mit Ihren Töchtern, Frau Schnitzler?

Schnitzler: Es war mein innigster Wunsch, Kinder zu haben. Ich habe natürlich aus Defiziten, die ich bei meiner Mutter erfahren habe, gelernt.

Der berühmten Theaterschauspielerin Inge Keller.

Schnitzler: Meine Mutter war Vertreterin einer anderen Schauspielergeneration. Noch als alte Frau sagte sie: Familie interessiert mich nicht, ich habe mein Publikum. Es ist aber auch nicht zu unterschätzen, dass es in der DDR leichter war, Arbeit und Familie zu organisieren. In allen Berufen. Es hatte eine andere gesellschaftliche Akzeptanz.

Knof: Du hast mich als Baby in der Tragetasche ins Theater mitgenommen.

Mutter und Tochter Barbara Schnitzler (64) ist eine der bekanntesten Theaterschauspielerinnen des Landes und die Tochter des umstrittenen DDR-Chefkommentators Karl-Eduard von Schnitzler. Seit 1977 gehört sie zum Ensemble am Deutschen Theater – genau wie einst ihre Mutter Inge Keller, die als letzte deutsche Diva bezeichnet wurde. Schnitzler ist außerdem bekannt durch ihre Solo-Lesungen, zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen und als Synchronsprecherin. Aktuell spielt sie in „Ein Missverständnis“ von Albert Camus am DT und tritt in Berlin mit dem Monolog „Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“ auf (16. Februar, 3. und 25. März). Verheiratet ist Barbara Schnitzler mit dem Regisseur Michael Knof, der auch der Vater ihrer zweiten Tochter Louise ist. Pauline Knof (37) nennt ihn „Papa“, auch wenn ihr Vater der Schauspieler Dieter Mann ist. Derzeit steht Pauline Knof im Wiener Theater in der Josefstadt in „Terror“ und „Wie man Hasen jagt“ auf der Bühne. Zum ersten Mal treten Mutter und Tochter nun gemeinsam in einem Film auf. Für den ARD-Krimi „Teufelsmoor“ (Ausstrahlung am 17. Januar, 20. 15 Uhr) haben sie trotzdem keine Szene zusammen gedreht. Darin spielen sie dieselbe Frau, einmal jung und einmal im Alter. Nicht einmal am Set sind sich Mutter und Tochter begegnet. Umso mehr hatten sie sich beim Interview und Fotoshooting im Tagesspiegelgebäude zu erzählen.



Die Künstlerfamilie. Regisseur Michael Knof, Inge Keller, ihre Enkelin Pauline Knof und Tochter Barbara Schnitzler (v.l.n.r.). Foto: picture-alliance / SCHROEWIG/Eva

Schnitzler: Das war das Normalste auf der Welt, dass Frauen arbeiten und Kinder haben. Ich war mit Pauline bis zu ihrem zweiten Lebensjahr allein. Der Kindergartenplatz war gesichert und kostete nichts.

Knof: Mama, du hast mich schon mit zwei Jahren ins Bett gelegt, wenn du abends ins Theater musstest, und die Heia-Oma, die wohnte eine Etage tiefer, schaute ab und an nach mir. Da ruft man heute das Jugendamt. Ich weiß, dass du nach der Vorstellung an mein Bett gekommen bist und geflüstert hast: Mama ist wieder da. Ab dem Moment bin ich richtig tief eingeschlafen. In der Kantine kannst du nicht lange gewesen sein.

Schnitzler: Ein beruflicher Nachteil für mich, dort wird viel Arbeit vergeben. In den Heiner-Müller-Runden nach der Vorstellung wäre ich gern dabei gewesen.

Sie beide stammen aus einer Theaterdynastie. Frau Knof, Sie haben ja auch einen berühmten Vater ...

Knof: Dieter Mann. Er hatte bis zu meinem 20. Lebensjahr nicht wirklich ein Bedürfnis, an meinem Leben teilzunehmen. Das hat sich geändert, als ich mein Studium an der Hochschule in Rostock begann, später standen wir im „Wallenstein“ am Burgtheater gemeinsam auf der Bühne. Wir haben uns kennengelernt, er war gerührt, und ich hab’ mich gefreut. Aber Vaterfigur ist mein Papa Michael Knof.

Haben Sie als Kind das Theater verflucht, weil es Ihnen die Mutter weggenommen hat?

Knof: Im Gegenteil. Schauspieler sind ja nachmittags, zwischen Probe und Vorstellung, zu Hause. Ich hatte nie sturmfrei, wenn ich aus der Schule kam, konnte nicht fernsehen, das hat mich genervt. Einmal verabschiedete sich meine Mutter zur Vorstellung, wir Kinder sprangen natürlich sofort vor die Glotze, wo plötzlich meine Mutter in einer Serie spielte. Meine kleine Schwester Louise fing nahtlos an zu weinen und rief in größter Empörung: „Und uns sagt sie, sie geht ins Theater!“