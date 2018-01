Warum sind alle Versuche, eine alltagstaugliche Pille für den Mann zu entwickeln, bisher gescheitert?

Sperma wird mechanisch aus dem Hoden geschleudert, Millionen Zellen begeben sich auf die Autobahn. Diesen riesigen Samenladen aufzuhalten, ist schwer.

Sehr bequem, dass Männer sich darauf verlassen können: Die Frau wird sich schon kümmern?

Ja. Wenn jetzt weniger Frauen mit der Pille verhüten, sind Männer gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Die „Pille danach“ gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Die Mehrheit der Gynäkologen ist gegen die Abgabe des Präparates ohne Beratung. Sie auch?

Wir Ärzte wollen nicht, dass die „Pille danach“ als reguläre Verhütungsmethode eingesetzt wird. Ich kenne jedoch keine Frau, die da gefährdet wäre.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt Mädchen, prophylaktisch einige Päckchen auf Klassenfahrt mitzunehmen.

Die Alternative wären Teenager-Schwangerschaften, gesundheitlich wie auch sozial ein großes Risiko. Besser wäre, der Teenager würde gleich verhüten. Die Unerwünschte-Schwangerschafts-Rate ist übrigens am höchsten bei den Jungen und bei den Älteren. Neulich kam eine 50-jährige Lehrerin schwanger zu mir, die stand unter Schock.

Finden Sie die aktuelle Regelung zum Schwangerschaftsabbruch – Straffreiheit nach einem Beratungsgespräch, bis zur zwölften Woche – zeitgemäß?

Damit ist man als Frauenärztin extrem häufig konfrontiert. In Deutschland wird fast jede zehnte Schwangerschaft abgetrieben. Ich glaube, eine Frau, die abtreibt, hat sich das reiflich überlegt. Sie steckt in einer Sackgasse, ist verzweifelt. Alles, was die Betreffende nicht stigmatisiert, ist sinnvoll.

Ihre Kollegin Kristina Hänel wurde jetzt zu 6000 Euro Strafe verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage angegeben hat, dass sie Abbrüche durchführt.

Mir fällt es schwer, mit solch einer Doppelmoral umzugehen. Wir machen die Dinge, nennen sie aber nicht beim Namen.

Der umgekehrte Fall: Eine Frau freut sich über ihre Schwangerschaft, doch Sie stellen bei einer Untersuchung keinen Herzschlag fest. Haben Sie eine Taktik für solche Patientengespräche?

Ich handhabe das so, wie ich es mir auch als Patientin oder für ein Familienmitglied wünschen würde: Ich gebe medizinischen Rat – aber mit Empathie. Ich sage so etwas wie: „Das tut mir jetzt sehr leid für Sie, ich bin auch traurig.“

Sie sind Expertin für Gebärmutterhalskrebs, dank Ihrer minimalinvasiven Operationsmethode müssen Frauen danach nicht auf ihren Kinderwunsch verzichten. Was können Sie, was andere nicht können?

Ich finde die Methode gar nicht so toll, wissen Sie, warum? Nur drei Ärzte in Deutschland beherrschen sie, sie gilt als technisch sehr anspruchsvoll. Und was nützt die beste Methode, wenn so wenige Frauen darauf Zugriff haben? Wir suchen gerade nach einer Möglichkeit, die Operation zu vereinfachen. Es geht darum, den kranken Gebärmutterhals zu entfernen, denn um schwanger zu werden, reicht der Gebärmutterkörper. Allerdings nicht, um schwanger zu bleiben: Da braucht es einen sicheren Verschluss des Muttermundes.

An Ihrer Klinik arbeiten 14 männliche Chefärzte und zwei Chefärztinnen. Ein Problem für Sie?

Häufig spricht der Mann die Sprache der Dominanz am besten. Da steuert man entweder mit größerer Dominanz dagegen – oder probiert es inhaltlich. Nur freundlich drauf hinweisen, das funktioniert nicht.

Frau Mangler, die beiden intimsten Fragen stellen wir zum Schluss. Haben Gynäkologinnen den besseren Sex?

Pfff! Was mich anfangs eher davon abgehalten hätte, Gynäkologin zu werden, war meine Furcht davor, eine Aversion gegen Geschlechtsorgane zu entwickeln und keine Lust mehr zu haben. Aber das war nicht der Fall. Wenn du dich den ganzen Tag mit Geschlechtsorganen beschäftigst, hast du höchstens ein besseres Bewusstsein für die Relevanz von Sex. Sex ist wichtig, er kann sehr glücklich machen, aber auch sehr unglücklich.

Und: Führen Sie nach all den Jahren heimlich eine Hitliste der absurdesten Babynamen?

Wieso heimlich? Als selbst Betroffene darf ich da offen sein. Platz 3: Jay-Jay Jamie, Platz 2: Justin Dustin Jason, und mein Favorit: Schetäm-Gina. Da musste die Geburtshelferin einschreiten, damit das wenigstens Je t’aime-Gina geschrieben wurde.

