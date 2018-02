Liebes Vietnam, vielleicht sind diese Zeilen ungerecht, das Urteil zu pauschal, die Eindrücke zu selektiv. Aber warum berichten so viele Touristen von ähnlichen Erlebnissen? Eine durch die EU finanzierte Studie von 2014 ergab, dass nur sechs Prozent aller Vietnam-Reisenden erneut Urlaub im Land machen würden. Als Hauptgründe führten die Befragten an: den gefährlichen Straßenverkehr, die schwach ausgebaute Infrastruktur und die Geschäftemacherei in der Tourismusbranche.

Du musstest in Deiner Geschichte viel erdulden. Eine fast hundert Jahre währende Zeit des französischen Kolonialismus, die japanische Besatzung der Tenno-Faschisten und schließlich die Teilung des Landes, die im Vietnamkrieg mündete. Nach den Jahrhunderten, in denen Du zwischen Weltmächten zerrieben wurdest, ist es vielleicht anmaßend, aus der Sicht eines verbitterten Touristen über Dich zu nörgeln.

Schließlich hast Du auch einiges geschafft. Noch Ende der 90er Jahre lebte mehr als die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze. Heute liegt dieser Wert im einstelligen Bereich.

Doch wenn vor dem Busfenster die Skyline Deiner strahlenden Metropolen den Hütten der ländlichen Bevölkerung weicht, wird deutlich: Außerhalb der Großstädte profitiert kaum jemand von den Versprechungen des kosmopolitischen Lebens. Das gilt insbesondere für ethnische Minderheiten wie die Hmong. Sie leben nahe der chinesischen Grenze im Norden Vietnams, Reisende kommen mit ihnen vor allem in der Provinz Lao Cai in Berührung. Hier liegt das kleine Städtchen Sapa, das sich an die steilen Berghänge fügt. Einst als Bergstation der französischen Kolonialmacht erbaut, war der Ort lange nur ein paar Backpackern ein Begriff. Doch wer heute hierherkommt, erlebt all die Widersprüche eines Landes in komprimierter Form.

Die Bergführerinnen werden jetzt nicht mehr gebraucht

Sobald die Schiebetüren der Minibusse am Morgen die ersten übermüdeten Touristen auf die Straßen Sapas entlassen, setzt ein Stakkato aus dutzenden Kehlen ein: „Where you from? You want shopping?“ Die Hmong-Frauen werden jeden Touristen für die Zeit des Aufenthalts begleiten. Längst preisen sie nicht mehr ihre traditionellen Stoffe an, es sind Ramschartikel „Made in China“.

Seit Jahrhunderten leben die Hmong am Fuße des imposanten Fansipan. Er ist mit 3143 Metern die höchste Erhebung Vietnams und seine Bezwingung galt einst als Krönung einer Reise rund um Sapa. Für die Besteigung brauchte man eine regionale Bergführerin aus den umliegenden Dörfern – fast immer waren es Frauen, die den Job machten – , gute Ausrüstung und drei Tage. Heute braucht man nur noch 25 Dollar und 15 Minuten. Die längste dreikabelige Seilbahn der Welt schaufelt 2000 Personen pro Stunde hinauf. In großer Höhe schweben die Touristen über die Köpfe jener Bergführerinnen hinweg, die jetzt nicht mehr gebraucht werden.

Ein Idyll. Unterwegs auf sattgrünen touristischen Pfaden durch das Land. Foto: imago

Vielleicht ist es bloß die Vermessenheit eines Westeuropäers, die Zerstörung von Traumstränden als drängendstes Problem zu betrachten. Vielleicht ist es auch ein Überbleibsel der kolonialen Sehnsucht nach exotischen Verheißungen. Doch von außen scheint es, als würden die Verantwortlichen bis heute nicht begreifen, welchen Stellenwert Deine einzigartige Umwelt für einen nachhaltigen Tourismus hat.

Man sieht den Sand vor lauter Plastikmüll nicht mehr

Bestes Beispiel dafür ist Phu Quoc. Die Insel vor der südöstlichen Küste hat sich wegen ihrer Badestrände vom Geheimtipp zu einem Hauptreiseziel in Vietnam entwickelt. Geht es nach den ausländischen Investoren, sollen ab 2020 zwei Millionen Touristen jährlich auf die Insel verfrachtet werden, die kleiner ist als Berlin. Auf Phu Quoc ist zu beobachten, was der geistige Vater der Nation, Karl Marx, einst als „ursprüngliche Akkumulation“ bezeichnete: die Landnahme des Gemeineigentums durch private Hand. Wo noch keine Bulldozer über den Strand rollen, künden Bautafeln von der nahenden Transformation in ein Luxusresort. Die Küstenstreifen werden aufgerissen, kilometerlange Schneisen durch den Urwald geschlagen und der Meerblick mit Bettenburgen verbaut. Und wo die Resorts aufhören, sieht man den Sand vor lauter Plastikmüll nicht mehr. Im Süden der Insel ragen gigantische Betonstreben in den Himmel. Die bis zu 160 Meter hohen Stützen zeugen davon, dass auch hier bald Gondeln schweben werden. Im Norden der Insel wurde ein Safaripark mit Giraffen aus Afrika errichtet. An Orten wie diesem lässt sich erahnen, dass Phu Quoc schon in wenigen Jahren eine Art vietnamesischer Ballermann sein wird. Du sehnst den Massentourismus nicht herbei, du erzwingst ihn geradezu.

Das verlorene Inseljuwel im Golf von Thailand, die verbaute Berglandschaft von Sapa – sie sollten eine Warnung sein, davor, wie sich der noch junge Tourismus gegen Mensch und Natur richtet. Noch, liebes Vietnam, hast Du die Chance, einen Weg der Nachhaltigkeit einzuschlagen und Dein reiches kulturelles und natürliches Erbe zu bewahren. In Deiner Hymne gibt es schließlich noch eine zweite Strophe. Darin heißt es: „Mit vereinten Kräften wird für ein neues Zeitalter gekämpft.“ Möge das junge Vietnam auch dies überstehen.

Ein Dir zugeneigter Reisender, der sich gerne zu den sechs Prozent derer zählen würde, die wiederkommen.