Hinkommen

Am günstigsten und schnellsten sind die Flugverbindungen ab Frankfurt. Vietnam Airlines fliegt via Hanoi nach Ho-Chi-Minh-Stadt in etwa 15 Stunden. Hin- und Rückflug ab knapp 600 Euro (vietnamairlines.com).

Unterkommen

Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht und trotzdem nicht auf eindrucksvolle Natur und Ausflugsziele verzichten möchte, der sollte sich in der Gegend rund um Ninh Binh umschauen. Am besten kommt man in einer der Ecolodges unter, zum Beispiel in der Ninh Binh Ecolodge. Doppelzimmer ab 25 Euro pro Nacht (ecolodgeninhbinh.com).

Rumkommen

In ganz eigenem Tempo lässt sich die Gegend mit einem Moped erkunden. Zu den Höhepunkten zählt der Cuc-Phuong-Nationalpark. (highlights-in-vietnam.de/ninh-binh)