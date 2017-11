Mit Loulou an der Leine machte sich der Künstler regelmäßig auf, um sich in seinem Stammlokal, dem Café Greenwich nahe der Brüsseler Börse, mit anderen Schachspielern zu treffen. Der Legende nach soll er darin kein großer Könner gewesen sein. Als er dem Schachmeister Devos als Dank für gemeinsame Partien ein Bild anbot, lehnte dieser dankend ab mit den Worten: „Wenn Magritte so malt, wie er Schach spielt, hat er noch einen weiten Weg vor sich.“

Heute gibt es in dem vor zehn Jahren restaurierten Belle-Epoque-Café zwar keine Schachspieler mehr, sie sind einige Straßen weiter in die ehemalige Markthalle umgezogen. Dafür sitzt wie bestellt an einem Tisch vor der Tür ein Spitz-Besitzer und trinkt sein Bier.

Die einzige Spur, die hier auf Magritte noch verweisen könnte, sind die Kugellampen, die sich da und dort blasenförmig zu vermehren scheinen. Es ist der Gruß eines jungen Designers an den Altmeister der Doppelbödigkeit, der hier einst verkehrte.

Im Atomium kann man seine wichtigsten Werke erleben

Im „Fleur en Papier doré“ dagegen stolpert man nur so über die illustren Gäste von einst. Ein riesiges Freundschaftsbild mit den Mitgliedern der Brüsseler Surrealistengruppe prangt gleich im ersten Raum des verwinkelten Künstlercafés. Der Dichter und Kunsthändler Gérard van Bruaene hat es in den 40er Jahren unweit der Akademie gegründet. Auch Magritte gehörte zu den regelmäßigen Gästen. Auf der Suche nach dem Künstler sollte man unbedingt in die urige Bar einkehren und sich stärken, denn hier wird wie zu Lebzeiten des Künstlers deftige belgische Küche serviert. Auf Nachfrage gibt es das zum Jubiläumsjahr gebraute Weißbier „Magritte“, das allerdings braun ist – als weitere surrealistische Volte.

Die tiefste Verbeugung vor dem großen Sohn der Stadt aber macht das Atomium, das durch die Verschiebung der Größenverhältnisse ins Gigantische einem seiner Bilder entsprungen sein könnte. In den Kugeln dieses Brüsseler Wahrzeichens lassen sich die wichtigsten Werke des Künstlers leibhaftig betreten: Wie Staffagen wurden die einzelnen Bildelemente vergrößert und als Kulisse arrangiert. Der Besucher findet sich unversehens neben jener Gaslaterne wieder, die er vom Gemälde „Die Herrschaft des Lichts“ kennt. Dazu fliegen schattenhaft Möwen über ihn hinweg, die er in vielen Werken variierte. Auf metergroßen Äpfeln, ein weiteres Motiv aus Magrittes Bilderwelt, darf schließlich erschöpft nach dieser Zeit- und Bilderreise Platz genommen werden. Draußen färbt sich der Himmel derweil wieder violett.