Noch immer gelangt man mit der Straßenbahn aus der Brüsseler City in den Stadtteil Jette zur Esseghemstraße, wo das Ehepaar, von der Nachbarschaft unerkannt, bis zu seinem Auszug 1954 blieb. Seine letzten Jahre lebte Magritte in dem feineren Stadtteil Schaerbeek, nachdem sich der Erfolg eingestellt hatte. In dem winzigen Esszimmer schuf der Künstler mehr als die Hälfte seines 1100 Gemälde umfassenden Werks, während nebenan seine Frau Waffeln backte. Immer sonntags kamen die Freunde, Künstler und Dichter. Der Sammler und Kunsthändler André Garitte hat die vollkommen in Vergessenheit geratene Immobilie 1990 erworben, nach und nach saniert und im Erdgeschoss die Wohnung des Ehepaars rekonstruiert, um die Mysterien von Magrittes Alltagsexistenz zu erschließen.

Heute sitzt er in einem kleinen Büro im zweiten Stock, verkauft Postkarten und erzählt gerne die Geschichte vom Vorbesitzer des Hauses, der bis kurz vor dem Verkauf der Immobilie nicht ahnte, welch Prominenz jahrelang bei ihm gewohnt hatte. Die letzten Besitztümer der 1986 verstorbenen Witwe waren erst kurz zuvor bei Sotheby’s versteigert worden und in alle Welt verstreut. Magrittes Heimatstadt hatte sich da noch nicht ihres berühmten Sohnes besonnen. Das erste Magritte-Museum in seinem einstigen Wohnhaus sollte eine private Gründung sein. Hier stehen nicht nur Möbel, mit denen sich so oder ähnlich die Magrittes umgeben haben mögen. Auf den beiden nächsten Geschossen können in Vitrinen außerdem Malutensilien, Pfeifenköpfe, Familienfotos und Georgettes Klavierhefte betrachtet werden. Zur Unterhaltung des Gatten an der Staffelei spielte Madame Magritte Beethoven.

Die Melone, der Spitz und ein Regenschirm

Erst 2009 erfolgte die Eröffnung eines städtischen Museums, das ebenfalls den Namen des Malers trägt: im Zentrum der Stadt auf dem Kunstberg in einem prachtvollen klassizistischen Palais, dem Hôtel Altenloh. Es beherbergt die weltweit größte Sammlung an Originalen, die Korrespondenz, Fotografien und Filme des Künstlers. Heute pilgert das große Publikum hierher (seit 2009 mehr als 2,3 Millionen Besucher), um die legendären Bilder zu sehen, sich über die Fotografien mit den lustigen Selbstinszenierungen des Künstlers und seiner Freunde im Garten hinter dem Haus zu amüsieren oder über seine „Période vache“ zu wundern.

In dieser Phase malte Magritte patzig in impressionistischer Manier mit klatschigen Farben und groben Motiven, um seine Pariser Kollegen vorzuführen. Als die surrealistischen Motive vor allem in den USA zunehmend gefragt waren, kehrte er zur gewohnt akkuraten Malweise zurück. Die Einladung zu einer Retrospektive 1965 ins Museum of Modern Art in New York gab ihm recht.

"Die Herrschaft des Lichts" ist eines der berühmtesten Bilder des Surrealisten. Foto: promo

In der Esseghemstraße bekommt man eine Ahnung, wie betulich das Leben des Künstlers gewesen sein muss, der doch mit seinen Bildern die Wirklichkeit aus den Angeln hob. Genauso ein Kamin, wie auf dem berühmten Bild mit der Eisenbahn zu sehen ist, die durch die Wand des bürgerlichen Wohnzimmers bricht, befindet sich auch im Schlafzimmer der Magrittes. Auf dem ehelichen Bett davor hockt ein ausgestopfter Spitz, von dem Magritte hintereinander fünf Stück besaß, alle Loulou oder Jackie genannt. Die Melone, der Spitz und ein Regenschirm, das waren für Magritte Markenzeichen einer kleinbürgerlichen Existenz, sie gingen ein in sein künstlerisches Repertoire. Die Silhouette des untersetzten Anzugträgers mit Bowlerhut ist heute allgegenwärtig auf Plakaten, mit denen für Brüssel als europäische Hauptstadt der Surrealisten geworben wird.