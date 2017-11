Hinkommen

Brussels Airlines fliegt drei Mal täglich hin und zurück nach Berlin. Der Flug kostet ab 69 Euro und dauert rund anderthalb Stunden. Der „Hi Belgium“-Wochenendpass (149 Euro) umfasst ferner unbegrenzte Zugreisen sowie Museumseintritte in einer zweiten Stadt. Kaufen kann man ihn auf der Webseite brusselsairlines.com.

Unterkommen

Im Zentrum Brüssels an der Avenue Louise liegt das Steigenberger Wiltcher’s (steigenberger.com). Das Zimmer kostet ab 329 Euro. Im Hotel Made in Louise um die Ecke sind Zimmer bereits ab 80 Euro zu haben (madeinlouise.com). Am Wochenende sind die Hotels günstiger, da die EU-Beamten dann wieder zu Hause schlafen.

Rumkommen

Auf Magrittes Spuren kann man sich zu Fuß, per Fahrrad oder Bus begeben. Für Surrealismus-Touren gibt es mehrere Anbieter:

itineraires.be, culturamavzw.be, busbavard.be, asbl-arkadia.be, provelo.be. Das Königliche Museum der Schönen Künste mit der Jubiläumsschau (bis 18.2.) und das Magritte-Museum liegen nebeneinander (beide Eingang Rue de la Régence 3), das Magritte-Haus ist mit der Tram 51-93 zu erreichen (magrittemuseum.be). Die Schau im Atomium läuft noch bis zum 10.9.2018 (atomium.be/magritte).

