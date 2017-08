In den Supermärkten und kleinen Büdchen am Straßenrand finden sich neben Taucherbrillen und Sonnencremes immer wieder: Salzshampoo, Salzhonig, Salzhautcreme, Salzbier, Salzseife, Salzschokolade.

Und trotzdem: „Die jungen Leute wollen lieber andere Sachen machen“, sagt Turroni. „Unsere Arbeit ist hart und wird nicht gut bezahlt. Den ganzen Tag steht man unter der Sonne, in gekrümmter Haltung.“ Sein Sohn sei Programmierer.

Das Museum ist dementsprechend leer. An so einem schönen Sonnentag sind die Leute lieber am Meer. Fußballlegende Luca Toni betreibt in Milano Marittima, einem Stadtteil von Cervia, ein Strandbad. Hier läuft man unter Schatten spendenden Pinien, die ihre Nadeln zu jeder Jahreszeit auf den Boden werfen. Diese natürliche Überdachung verleiht dem ganzen Ort Gemütlichkeit. Hotels reihen sich aneinander. Alle paar hundert Meter gibt es einen Laden, so klein, dass es nur das Nötigste gibt, dafür in bester Qualität: süßes Obst, saftiger Schinken, Weißbrot und Wein. Milano Marittima – Mailand am Meer – ist teurer als die angrenzenden Ortsteile.

In Milano Marittima traf sich Italiens Schickeria

Das hat historische Gründe. Der Badeort war lange Zeit ein Treff der italienischen Schickeria. Die Bourgeoisie von Mailand baute sich hier ein glamouröses Feriendomizil, das vor allem in den 20er und 30er Jahren eine Hochphase erlebte. Die Literaturnobelpreisträgerin Grazia Deledda oder der „Don Camillo und Peppone“-Schöpfer Giovanni Guareschi verbrachten hier ihre Sommer. Schicke Hotels gibt es noch, wobei schick manchmal heißt, dass die Front saniert wurde und hinten der Putz abfällt.

Milano Marittima - Mailand am Meer. Hier läuft man unterm Schatten der Pinien zur Adriaküste. Foto: Ronja Ringelstein

Vom Stadtzentrum aus sind es mit dem Fahrrad nur ein paar Minuten bis zu den Salinen. Am Kanal entlang, weg vom Meer, an ein paar Kreisverkehren vorbei, kommen Besucher zunächst zum Eingang des Naturreservats. Schwarzkopfmöwen kreisen am Himmel, während man die engen Trampelpfade durch Gestrüpp zur „Camillone“-Saline stapft, bis ein dunkelbraunes Holzhäuschen auftaucht. Hier treffen sich die Salinari.

Wenn Africo Ridolfi die weißen Körner in der Hand hält, während er draußen zwischen den Becken steht, lässt er sie ein paar Mal auf und ab federn, so als wollte er das Gewicht schätzen. „Schon als kleiner Junge war ich immer hier“, sagt Ridolfi. Bereits sein Vater sei Salinaro gewesen.

Über einen Kanal wird das Meerwasser in die Pools befördert, wo es unter der Sonne verdunstet. Es wird dann von einem Becken ins nächste geleitet. Der ursprüngliche Salzgehalt von 3,5 Grad Baumé wird dabei immer höher, darf aber nicht auf mehr als 28 ansteigen – sonst wird das Salz bitter, durch die Ablagerung anderer Bestandteile wie Kalium- und Magnesiumchlorid. Wenn das Wasser fast verschwunden ist, harken die Salinenarbeiter die Kristalle zusammen, laden sie auf einen Karren und häufen sie auf. Die Gerätschaften aus Holz, die sie dabei benutzen, haben alte romagniolische Namen wie Ghévar, Cariòl und Forabus. Damit heben sie das „Fior di Sale“, die reine Kruste, die sich auf dem Wasser bildet.

Die alten Männer mussten um ihre Saline kämpfen

Zwischen 50 und 200 Tonnen produzieren Turroni, Ridolfi und ihre Kollegen in den Sommermonaten – je nach Wetterlage. 2014 war ein verregnetes Jahr, nahezu ohne Ernte. Dass es die aber überhaupt noch gibt, habe der immerhin etwa 470 Mitglieder starke Verein rund um die Salzarbeiter und das Salzmuseum bewirkt: Nachdem der Salinen-Komplex 1959, um die Produktion zu steigern, von Handarbeit auf ein maschinelles Verfahren umgestiegen war, schloss der Staat die Salinen 1994 beinahe ganz, da sie sich nicht rentierten. „Die gesamte Stadt“ aber habe rebelliert, so erzählen sie es. Mit Erfolg. Der Staat ließ eine beschränkte Salzproduktion zu und erhielt die Camillone-Saline aus kulturellen Gründen.

Ob das Handwerk ausstirbt, wenn sie selbst zu alt sind und kein Nachwuchs kommt? Das kann Ridolfi sich kaum vorstellen, dafür hat der 82-Jährige zu lang für den Erhalt der antiken Saline gekämpft.