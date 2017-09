Wenn man in Reims ist, darf man zwei Sachen nicht verpassen: das Café „Ronron“, wo es Kaffee und Kuchen zum Essen und Katzen zum Streicheln gibt, und die Kathedrale. In dem Gotteshaus, das mit den stumpfen Kirchtürmen wie die Notre Dame in Paris aussieht, jedoch nicht so überlaufen ist, wurden jahrhundertelang die französischen Könige gekrönt. Wer beim Rundgang gut aufpasst, entdeckt die drei blauen Kirchenfenster von Marc Chagall. Und wer sehr gut aufpasst, findet unter den 2303 Statuen, die es hier gibt, Reims’ Stadtsymbol, den lächelnden Engel.

Der Körper meldet sich. Entzugserscheinungen. Durst, schnell in die Weinberge! Am besten mit Chauffeur, wenn man sich viele Champagnerproben vorgenommen hat. Durch die kleinen Wälder auf den Hügeln, hinunter zum Ufer der Marne, vorbei an den akkurat gestutzten Weinbergen, die von Weitem wie geharkte Rasenflächen aussehen. Das Winzerdorf Hautvillers mit seinen schmalen Straßen und den vielen schmiedeeisernen Schildern sitzt direkt auf einem Unesco-Weinberg. An dieser Stelle wurde der Champagner gewissermaßen geboren, hier soll der Mönch Dom Pérignon im 17. Jahrhundert einen der ersten Schaumweine hergestellt haben. In der Abtei des Dorfes wird das Grab des berühmten Bruders mit Mönchschören aus Lautsprechern beschallt.

Im September wird gefeiert

Vom Wanderweg, der um das Winzerdorf Mutigny führt, kann man etwa 40 Glockentürme in der Weite erblicken und den Hit der Champagne hören: das ineinander übergehende Glockenkonzert. Der Weg schlängelt sich zwischen den Grundstücken hindurch.

Auf der einen Seite pflanzt Moët & Chandon an, auf der anderen Monsieur Beaulieu, der ehemalige Bürgermeister des Dorfs. Er, seine Frau und ihr Hund haben im Weingut immer zu tun. „Man kann sich wirklich nicht beschweren“, sagt der alte Mann. Gern zeigt er Besuchern seinen Arbeitsplatz. Ansonsten sehe er nur Hasen, Rehe oder Füchse. Außer, die Weinlese beginnt im September. Dann arbeiten, feiern und trinken 120 000 Menschen in der Region. „Das ist die beste Zeit, um die Champagne zu besuchen“, so Beaulieu. „Passen Sie aber gut auf! Es geht immer früher los. Vielleicht sogar Ende August. Klimawandel.“

Die Winzer feiern das Ende der Weinlese mit einem eigenen Fest. Dort ist jeder eingeladen. „Kommen Sie? Sie wollen doch sicher unseren Dorfwein probieren.“ Der Körper sagt: Ja.

