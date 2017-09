Dass man in der Franciacorta mit den Franzosen nicht gleichziehen kann, liegt schon an den geografischen Gegebenheiten. Die Anbaufläche der gesamten Region ist 2800 Hektar groß, etwa doppelt so viel wie Kreuzberg misst und nicht einmal zehn Prozent des Anbaugebiets in der Champagne. Von den Anfängen kann Riccardo Ricci Curbastro berichten. Nur ein paar Kilometer und scharfe Kurven entfernt lebt seine Familie, natürlich auch „seit Jahrhunderten“, so erzählt es der 55-jährige Winzer. Man habe die Besetzung Napoleons genauso überstanden wie die der Deutschen. Ersterer ließ die Region kartografieren, Letztere nahmen das Familiengut bis zum Kriegsende 1945 in Beschlag – wo heute die prämierten Weine hergestellt werden.

Zwei Weimaraner umkreisen Ricci Curbastro, die Köpfe zum Hausherrn gewandt, der in seiner beigefarbenen Faltenhose und dem hellblauen Hemd aber gar nicht daran denkt, den Hunden Aufmerksamkeit zu schenken. Er ist gerade in der Vergangenheit, im Jahr 1570, um exakt zu sein. Damals publizierte Girolamo Conforti, ein Arzt aus dem nahen Brescia, einen Text, die „Abhandlung zum schäumenden Wein“, in dem er den ortstypischen Rebsaft „bissig“ nannte, weil er „die Zunge nicht weichmache wie süße Weine“. Er attestierte ihm eine heilende Wirkung, womit er bestimmt meinte, dass man sich nach dem Genuss einer Flasche ziemlich gut fühlt.

Den Rosé trinkt man zu Salami

Conforti gab dem Weinanbau entscheidende Impulse. Die Winzer in den Klöstern fügten nach seinen Ideen Gerstenkörner hinzu, um die Gärung zu verstärken. Lange zogen nur die kleinen Klosterhöfe der Franciacorta Wein, die steuerbefreiten Höfe, die in mittelalterlichen Urkunden „Franzia Curta“ hießen und der Region ihren Namen gaben. Wenn es bereits seit Jahrhunderten eine Weinkultur gab, wieso hat man erst vor 20 Jahren den besonderen Status erhalten? Auch da weiß Ricci Curbastro eine Antwort. In der Franciacorta baute man Getreide, Obst, Gemüse an, die Gegend war Kornkammer für Brescia, Wein ein Nebenprodukt. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten Familien ihr Glück in der Industrie. Bauwirtschaft, Wasserbau, Bootsfertigung. Erst als die Unternehmen Gewinne abwarfen, wandten sich die Familien dem Wein zu – zuerst als Hobby, inzwischen als leidenschaftliches Geschäft.

Curbastro stellt nun vier Flaschen vor sich hin. Einen trockenen Brut, einen Extra Brut, einen Rosé-Schaumwein und einen Saten – eine eigene Erfindung der Region, die so samtweich am Gaumen perlen soll wie Seide, la sete. Vier Flaschen, vier Möglichkeiten, das Essen dazu zu kombinieren. Den Rosé trinke man zu Salami und Prosciutto, sagt Corbustro, den Brut mit kleinen Vorspeisen zum Aperitiv, den Saten zu Fisch und Geflügel, und der Extra Brut passe gut zu Austern oder Shrimps. Es gäbe also überhaupt keine Notwendigkeit, bei einem Mahl auf einen anderen Wein auszuweichen.

In der Mailänder Scala wird nur Franciacorta serviert

Für seine Besucher hat der Winzer ein kleines Museum errichtet. In zwei ehemaligen Scheunen stehen alte landwirtschaftliche Geräte und wuchtige Fässer aus Maulbeerbäumen und Kastanien. Für Kinder bietet er auf dem Gut Proben an: Statt Wein nippen sie an verschiedenen Traubensäften. „Das schult den Geschmack“, sagt Curbastro.

In der Mailänder Scala servieren die Kellner nur noch Franciacorta. Japaner und Skandinavier schätzen den Schaumwein als Champagner-Alternative, aus diesen Ländern kommen auch viele der Touristen. Es hat dem Ruf der Region genützt, dass im vergangenen Jahr der Künstler Christo eine seiner monumentalen Installationen am Iseosee realisierte. Er ließ einen künstlichen Steg zu einer Insel im See bauen und holte damit Millionen Gäste in diese vergessene Ecke Italiens. Jeder Zug, jedes Auto, das Besucher brachte, fuhr durch die Franciacorta und sah die prallen Trauben: der Stoff, aus dem der Schaumtraum ist.

