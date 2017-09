Zum Ablegen

Wer braucht denn Schwabing, wenn es das Mariandl (4) gibt! Wer sich in dieses märchenschlossartige Gebäude aus der Belle Époque begibt, hat tatsächlich das Gefühl, eine andere Zeit zu betreten, als München noch eine Künstlerhochburg zu erschwinglichen Preisen war. Und wer braucht eine Lobby, wenn er ein ganzes Kaffeehaus haben kann. Dort, im Erdgeschoss, holt der Hotelgast sich am Tresen den Schlüssel ab und hievt seinen Koffer die breiten, ausgetreten Holztreppen hoch in den dritten Stock. Das Team ist jung, der Spirit auch. In der gelassenen Atmosphäre des Kaffeehauses, in dem regelmäßig musiziert wird, treffen sich alle, das 70-jährige Geburtstagskind und das schwule Paar, Alteingesessene und Durchreisende. Studenten der benachbarten Medizinfakultät, auf roten Ledersofas hockend, stärken sich mit Serviettenknödeln auf Waldschwammerlrahm und Schweinebraten mit Dunkelbiersauce.

Ein großzügiges Doppelzimmer mit Waschbecken kriegt man hier schon ab 69 Euro; wer unbedingt sein eigenes Bad haben möchte, zahlt halt mehr. Aber es ist gerade der Charme des Unmodernisierten, Nicht-Gentrifizierten, der den Reiz des Mariandl ausmacht, wozu auch Stilmöbelchen, Kronleuchter und Kissen mit Knick gehören. Gelegentlich werden die Hotelzimmer in Kunstkammern verwandelt. Eine echte Trouvaille.

Zum Stärken

Goethe, Lessing, Schiller heißen die Straßen hier. Dabei ist der Bahnhofskiez wahrscheinlich der multikulturellste der ganzen Stadt. Was sich auch in den Lokalen niederschlägt, die sich zwischen Tabledance, Spielhöllen und Wettbüros niedergelassen haben. Faszinierend, an einem Sonntagnachmittag auf der Landwehrstraße zu stehen und zuzugucken, wie die noch warmen Fladenbrote aus dem Fenster der Bäckerei gereicht werden, für 40 Cent das Stück.

Im märchenschlossartigen Mariandl zu übernachten, fühlt sich an, als würde man eine andere Zeit betreten. Foto: Hotel Mariandl

Kulinarische Erweckungserlebnisse erwarten den Besucher nicht in den Dönerstuben. Aber München wäre nicht München, gäbe es nicht noch eine schickisierte Version der orientalischen Küche: das „Kiss“ (5). Dort stehen Tandoori-Halloumi mit Limetten-Joghurt und Harissa auf der Karte, dazu gibt’s Papadam und Wildkräutersalat. Das geräucherte Auberginenragout könnte man mit einem Prince of Persia oder einem Anislikör runterspülen. Denn das „Kiss“ ist ebenso Bar wie (vegetarisches) Restaurant. Wo man sich selbst dann noch stärken kann, wenn die nahe gelegene Wiesn sich längst schlafen gelegt hat. In den Zelten des Oktoberfests wird das letzte Bier um halb elf ausgeschenkt.

Es lohnt sich, die Landwehrstraße runterzulaufen, sie beherbergt noch andere Originale: Im „Tonnadelparadies Gleich“ kann man Diamanten für den alten Plattenspieler kaufen. Und Gerard Wiener repariert in seiner Werkstatt analoge Kameras.

Zum Schlucken

Seit Beginn dieses Jahres ist der Konsum von Alkohol am Hauptbahnhof zu nächtlicher Stunde verboten. Die Prohibition lässt sich umgehen. Gleich neben den Gleisen liegt das alte Königlich Bayerische Postamt, das prächtig renoviert und in ein Fünf-Sterne-Hotel verwandelt wurde. Es duftet ein wenig parfümiert, wenn man das Foyer des Sofitel betritt. Und angesichts der 5-Sterne-Preise muss der Berliner kräftig schlucken. Doch wer nur wenig Zeit hat und dem Bahnhofsrummel entkommen möchte, ist in der Isar Bar (6) gut aufgehoben. Und was sind schon 20 Euro für einen Drink, wenn der geplante Umbau des Bahnhofs mehr als eine Milliarde kosten soll. Wann der beginnt? Nobody knows.

(1) Alter Botanischer Garten: Elisenstraße, immer geöffnet. Spielhaus: spielhaus-sophienstrasse.de

(2) Lenbachhaus: Luisenstr. 33, Di 10-20 Uhr, Mi-So 10-18 Uhr; Tel. 089/233 32 000, lenbachhaus.de

(3) City Kinos: Sonnenstr. 12, Tel. 089/591 983, city-kinos.de

(4) Mariandl: Goethestraße 51, Tel. 089/552 91 00, Café tägl. 9-1 Uhr, mariandl.com

(5) Kiss: Landwehrstr. 44, Di-Sa 18-2 Uhr, Tel. 089/59 989 795, kismet.cc/kiss

(6) Isarbar im Sofitel: Bayerstr. 12, Mo-Fr 8-1 Uhr, Sa/So 9-1 Uhr, Tel. 089/599 480, sofitel-munich.com/de

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen