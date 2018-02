Ich lege die Genliste weg. Meine Zuversicht ist verflogen. Ich sage mir erneut, dass ich nie ernste gesundheitliche Probleme hatte, dass ich doch gesund bin. Trotzdem fühle ich mich krank. Ich bin mir jetzt sicher, dass bei der Gensequenzierung eine mittlere Katastrophe ans Licht kommt. Ich muss raus. Wenig später sitze ich mit Freunden im Freien und trinke Wein. Schließlich weht der Alkohol Nebel über die düsteren Vorahnungen.

Bis zum nächsten Tag. In den folgenden Wochen lese ich alles, was ich zur genetischen Diagnostik finde. Einträge in Selbsthilfeforen für genetisch Erkrankte, Fachliteratur. Irgendwann stoße ich auf den Sozialwissenschaftler Thomas Lemke. Der hellt meine Stimmung wieder auf.

Lemke beschreibt die Gengläubigkeit der Gesellschaft: Die Annahme, unser Erbgut würde alles medizinische Übel vorausbestimmen, ist heute weit verbreitet. Doch steht die Aussagekraft unserer Gene hinter diesen Erwartungen weit zurück. Als Beispiel dafür nennt Lemke Brustkrebs und die tumorunterdrückenden Gene BRCA1 und 2. Ihre Aufgabe ist es, die Zelle vor ungebremster Vermehrung zu schützen.

2013 wurden sie weltweit bekannt, weil Hollywood-Star Angelina Jolie sich die Brüste amputieren ließ. Sie trägt eine Mutation auf dem BRCA1-Gen, und ihre Mutter war mit 56 an Brustkrebs gestorben. In der Folge ließen sich auch in Deutschland viele Frauen auf ihr Risiko testen. Heute weiß man, dass nur fünf bis maximal zehn Prozent aller Brustkrebs-Patientinnen ein mutiertes BRCA-Gen haben. Die Mehrheit von solchen Tumoren entsteht wegen Umweltfaktoren wie Hormonen im Trinkwasser, Schadstoffen in Lebensmitteln oder schädlichen Bedingungen am Arbeitsplatz. Krebsgenetiker konnten zudem nachweisen, dass auch Pech eine große Rolle spielt. Viele Mutationen ergeben sich durch zufällige Fehler bei der Vervielfältigung von Stammzellen.

Und selbst wenn jemand ein mutiertes BRCA-Gen vererbt bekommen hat, sind am Ausbruch der Krankheit meist Umweltbedingungen beteiligt. Ererbt liegt in den Zellen nur eine veränderte Kopie des Gens vor. An sich reicht die zweite vom anderen Elternteil als eine Art Sicherheitskopie aus. Erst wenn dieses Back-Up mutiert, kommt das Gen seiner Aufgabe nicht mehr nach: Die Körperzelle kann zu einer Tumorzelle wuchern.

Frauen (oder Männer), die ein defektes BRCA-Gen tragen, müssen also nicht zwingend an Brustkrebs erkranken. Umgekehrt kann ein Test auch negativ ausfallen und jemand dennoch erkranken.

Er könnte die Genfehler an seine Tochter weitergegeben haben

War die Besorgnis der vergangenen Wochen umsonst? Meine Vorstellung, dass im Erbgut unser ganzes Leben bis zu seinem Ende codiert ist, dass wir Sklaven unserer Gene sind, hat Lemke jedenfalls pulverisiert. Glaubt man ihm, so kann Dr. Alscher diagnostizieren, was er will – im Endeffekt entscheiden weniger meine Chromosomen über Leiden und Tod, als viel mehr Schadstoffe in meiner Umwelt, die ich nur zum Teil vermeiden kann.

Trotzdem will ich wissen, was mich beim Diagnosegespräch erwartet. Ich frage einen Probanden, der seinen Befund schon erhalten hat. Anton Wellbar, der eigentlich anders heißt, hat wegen eines Verdachts bei der Studie mitgemacht. Seine Cousine, erklärt er mir am Telefon, erkrankte vor einem Jahr an Brustkrebs. Seither fragte er sich, ob er seiner fünfjährigen Tochter eine Genmutation vererbt hat, die sie anfällig macht. Mit der Diagnose erhielt er im August die Bestätigung: Er hat eine Mutation auf dem PALB2-Gen, also ein erhöhtes Risiko für Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Genfehler könnte Wellbar an seine Tochter weitergegeben haben, die Chancen stehen 50:50. Er erschrak. Dr. Alscher erklärte ihm, es gebe in Deutschland rund 10 000 Menschen mit seinem Genbild, davon erkrankten drei bis zehn pro Jahr an Brustkrebs. „Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Man hofft, dass die Tochter gesund durchs Leben geht“, sagt Wellbar. Die Angst um sie kommt immer wieder hoch.

Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist das Risiko noch geringer. Drei bis fünf Fälle pro Jahr. Doch wenn der Krebs einmal ausgebrochen ist, stehen die Chancen schlecht. Die Lebenserwartung bei nicht operablen Geschwüren beträgt nach der Diagnose höchstens fünf Monate. „Dann wird es kurz und knackig“, sagt Wellbar. Macht ihm das Angst? Nein. Ursprünglich hatte er damit gerechnet, dass die Diagnose ihn noch einholen würde in den Monaten nach dem Befund. Doch es geschah nichts. „Ich bin keiner, der wegen sowas sein Leben umstülpt und nur noch an seine Restlaufzeit denkt.“

Kurz vor der Diagnose zweifle ich

Nach dem Telefonat komme ich ins Grübeln. Klar, die Wahrscheinlichkeiten sind gering. Aber immerhin. Mich würde Wellbars Diagnose nicht kalt lassen.

Ich ging einfach davon aus, dass mir nie was richtig Hartes zustoßen würde. Da sagt es sich leicht, dass man lieber wissen als überrascht werden will. Doch jetzt, wo meine Diagnose bevorsteht, zweifle ich. „Kurz und knackig“? Verdammt! Ich sehe schon das Krankenzimmerweiß, mit einem aschfahlen Ich im Bett und Abschiedstränen und Rotz und dem letzten biep-biep-biiiiiiiiiep. Ich will nicht in Angst leben. Andererseits kann ich jetzt keinen Rückzieher mehr machen: Wenn die Blackbox meines Gencodes geschlossen bleibt, lässt mich das nie wieder los.

Die Panik kommt per Mail. Acht Wochen sind vergangen seit meinem Gespräch mit Dr. Alscher und der Blutabnahme. Seine Sekretärin schreibt mir, dass die Ergebnisse eingetroffen seien. Noch während ich lese, spüre ich, wie mein Herz schwer zu pumpen beginnt.

Schließlich sitze ich wieder vor Alschers Büro. Unter mir der blaue PVC, in mir dunkelschwarze Vorahnungen. Die Tür geht auf. „So, Sie dürfen dann.“ Dein Moment ist gekommen, heimtückischer Körper. Dr. Alscher steht von seinem Schreibtisch auf, als ich eintrete. Er nimmt einen Stapel Blätter vom Tisch und setzt sich mir gegenüber auf einen der Freischwinger.

Ich starre in sein Gesicht, versuche seine Mimik zu lesen. Chancenlos. Ernst guckt er mich an, bevor er die Blätter überfliegt. „Herr Niedermann, zunächst habe ich eine sehr gute Nachricht für Sie.“ Pause. „Im Bereich Tumorerkrankungen haben Sie kein erhöhtes genetisches Risiko.“ Kurze Freude. Doch dann: „Zunächst“, hat er gesagt.

Jetzt eine Zigarette!

Alscher geht die Liste mit den Genpanels durch. Herz- und Gefäßkrankheiten – „kein erhöhtes genetisches Risiko“, Panel Thrombose – „auch kein erhöhtes Risiko“. Das waren die drei harten Brocken. Was noch kommt, ist zwar unangenehm, aber weniger furchteinflößend.

Lebererkrankungen – „kein erhöhtes Risiko“, Gene, die den Cholesterinspiegel hoch treiben, die Gefäße schädigen können – „auch unverändert“. Selbst die Chromosomenbereiche, die Grünen Star auslösen, seien nicht mutiert, sagt Alscher. Die einzige Auffälligkeit sei eine Genvariante, die den Körper hemme, gewisse cholesterinspiegelsenkende Arzneimittel abzubauen. „Ansonsten sind Sie genetisch gesehen ein gesunder Mensch.“ Dann redet er was von Lebenswandel und Wahrscheinlichkeitsräumen.

Ich höre gar nicht mehr richtig hin. „Ein genetisch gesunder Mensch“ hat er gesagt. Ich schlendere durch die Gänge des Krankenhauses zum Ausgang. Weg ist die Angst. Die Sorgen, die ich mir gemacht habe, wirken plötzlich lächerlich. Meine Linke wandert zur Hosentasche. Jetzt eine Zigarette! Als ich sie schon zu meinen Lippen führe, muss ich daran denken, was Lemke geschrieben hat.

Was soll ich mit der Information, dass ich genetisch gesund bin? Die einzige Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann, ist, dass ich höchstens selbst Schuld habe, wenn ich mir eine dieser üblen Krankheiten einhandle. Da wär’s mir lieber, ich könnte die Verantwortung meinen Vorfahren zuschieben. Ich lasse die Funken meines Feuerzeugs sprühen, halte die Flamme an die Zigarette und sauge die Glut so tief in den trockenen Tabak hinein, dass es knistert.