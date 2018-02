Für eine umfassende Panel-Sequenzierung müsse ich mit bis zu 2500 Euro rechnen, sagt Biskup. So viel wie ein dreiwöchiger Urlaub, ein neues Sofa, fast zwei Monate ohne Geldsorgen. Ich sage, dass ich es mir überlegen will. Als ich nach Hause fahre, ist nur eines haften geblieben: Meine Vorfahren scheinen mir nichts Bösartiges mitgegeben zu haben. 2500 Euro für noch mehr Gewissheit? Eher nicht.

Doch kurz darauf schreibt mir Biskup, dass die Bosch-Stiftung eine Studie in Auftrag gegeben hat, bei der die Probanden ihr Erbgut auf eine breite Palette von Panels untersuchen lassen können – kostenlos. Wenige Wochen später trete ich zum ersten Mal in Dr. Alschers Büro im Robert-Bosch-Krankenhaus: zur Vorbesprechung meines Gentests. Alscher, ein groß gewachsener, bereits leicht ergrauter Mann, lächelt freundlich, als er in seinem weißen Kittel auf mich zukommt. „Herr Niedermann“, sagt er, als hätte er mich seit Stunden erwartet, und weist auf einen von fünf Freischwingersesseln. Er geht um seinen Schreibtisch herum, holt einen Umschlag, setzt sich mir gegenüber und erklärt, was ich zur Studie wissen muss.

Sein Team versucht nachzuweisen, dass das Wissen um die genetischen Risiken bei den Studienteilnehmern eben doch dazu führt, dass sie ihren Lebensstil ändern. Und dass sich damit ihre Lebensqualität verbessert. Die Forscher untersuchen die Gene auf Krankheiten, die bei einem gesunden Lebenswandel früh bekämpft werden können, oder gar nicht erst ausbrechen. Deshalb beziehen sie in ihre Panels keine Leiden mit ein, gegen die Prävention nutzlos ist: die Nervenkrankheit Chorea Huntington oder Parkinson zum Beispiel. Diese Krankheiten werden meist von einem einzelnen mutierten Gen ausgelöst. Und sie müssten sich bei den Vorfahren der Probanden bemerkbar gemacht haben, was die Familienanamnese schon vor dem Gentest zeigen würde.

Dr. Alscher und sein Team sequenzieren deshalb nur 262 der über 20 000 Gene in meinen Zellen. Jene, die den Massenvernichtungswaffen des Körpers zugeordnet werden: den Tumor-, Leber-, Herz- und Gefäßerkrankungen, den Blutgerinnseln, den erhöhten Blutfettwerten und damit Herzinfarkten.

Der Gentest sei im Übrigen absolut anonym, sagt Alscher, nur er selbst habe Einsicht in die Personendaten. Sie würden 15 Jahre lang gespeichert, aber ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Außerdem könne ich jederzeit aussteigen, falls ich die Diagnose nicht erhalten wolle. Die Rückmeldungen der meisten Probanden seien allerdings positiv gewesen. „Sie waren froh, um ihre gesundheitlichen Risiken zu wissen und reagieren zu können.“

Ich mache, was alle Hypochonder machen: googeln

Später erfahre ich: Bei 66 der 241 Getesteten entdeckten Alscher und sein Team genetische Veränderungen mit medizinischen Auswirkungen. Am häufigsten waren Thrombophilie-Mutationen, die die Blutgerinnung stören.

Ich nicke, überfliege das Informationsblatt und unterschreibe den Untersuchungsauftrag. Eine nette Arzthelferin zapft mir zwei Phiolen Blut ab und führt mich zurück ins Büro. Kurzer Händedruck, Alscher begleitet mich zur Tür. Die Analyse der Gen-Panels dauere vier bis acht Wochen, falls in der Zwischenzeit Fragen auftauchten, könne ich anrufen.

Als ich zu Hause bin, beginne ich die Studienunterlagen zu lesen. Darunter ist auch eine detaillierte Liste mit allen Genen, die sequenziert werden. Ich mache, was alle Hypochonder machen: googeln. Nach kurzer Zeit stoße ich auf einen Online-Katalog der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, der Gene in Zusammenhang mit möglichen Krankheitsbildern stellt. Eine Enzyklopädie des Todes.

Bereits bei AKT1, dem ersten Gen aus dem Panel, spüre ich wieder den Kloß im Hals. In der Beschreibung steht, dass eine der Mutationen auf diesem Gen mit dem Proteus-Syndrom in Verbindung gebracht wird. Ich schaue bei Wikipedia nach. Vom Bildschirm starrt ein Mann mit tumorverbeultem Schädel, die rechte Hand zum Klumpen angeschwollen, die Haut hängt ihm von den Knochen. Joseph Merrick, der „Elephant Man“, litt am Proteus-Syndrom. Er erstickte 1890 im Schlaf, als seine Halswirbelsäule durch das Gewicht des Kopfes einknickte. Mir schaudert.

Trifft alles auf mich zu

Ich muss mir ja nicht unbedingt die Tumorliste geben. Lieber Herz- und Gefäßerkrankungen. Jährlich erleiden 300 000 Deutsche einen Herzinfarkt, 80 000 einen Schlaganfall. Gefäßerkrankungen sind die häufigste Todesursache in unseren Breitengraden, Bluthochdruck gilt als Hauptursache. Der hämische Fingerzeig der Natur auf die lebenssüchtige Menschheit. Doch mit gesundem Lebenswandel und Bewegung kann man dem zumindest entgegenwirken.

Ich schließe die Augen und lege meinen Zeigefinger auf eine Stelle der Genliste: COL3A1. Im Katalog der Hopkins-Uni steht, dass COL3A1 die Information trägt, die die Zellen zur Herstellung des Proteins Kollagen anregt. Mutiert es, kann es Ursache für das Ehlers-Danlos-Syndrom sein. Wieder Wikipedia. Überdehnbarkeit der Haut, die Hände können hinterm Rücken gegeneinander gedrückt werden, häufiges Ausrenken etwa der Schulter.

Trifft alles auf mich zu. Ich kann meinen Daumen weit zurückbiegen, an den Wangen ist meine Haut auffällig dehnbar, und als ich früher Handball gespielt habe, ist mir die Schulter bei einem gegnerischen Schlag öfter aus der Pfanne gesprungen.

Die Forscher machen COL3A1 auch verantwortlich für eine Form des Ehlers-Danlos-Syndroms, bei der die inneren Gefäße betroffen sind. Dabei könnten sich meine Arterien erweitern und instabil werden, eine Hauptschlagader könnte sich spontan aufspalten und sogar platzen, was lebensbedrohlich wäre. Mir ist schlecht.