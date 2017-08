Am 22. August wurde das Robert-Koch-Institut in Berlin miteinbezogen, acht Institute in aller Welt, darunter in den USA, in Paris und Amsterdam fahndeten nach dem mysteriösen Erreger. Inzwischen waren auch Fälle aus Frankfurt bekannt geworden. Dort hatten sie Affen vom gleichen Lieferanten wie die Behringwerke bezogen. In Marburg wurde die Herstellung von Nierenzellkulturen abgebrochen, sämtliche operativen Eingriffe an den Affen eingestellt. Schließlich wurden alle Tiere getötet.

Trotzdem ging Friederike Moos täglich weiter zu ihrem Arbeitsplatz in den Behringwerken. Auch sie war damals 19 Jahre alt. Friederike Moos gehörte zu jenen, die Zellkulturen ansetzten. Sie hatte Glück, blieb von der Krankheit verschont. Jetzt ging sie in ein Labor, in dem es nichts mehr zu tun gab, weshalb sie ihr Strickzeug mitnahm.

Während Marga Söhnlein von der Außenwelt abgeschnitten war, allenfalls die Schreie einer jungen Mitpatientin hörte, die in einem Zimmer ganz in der Nähe lag, erfuhr Friederike Moos von den ersten Todesfällen, die zunächst aus Frankfurt, dann auch aus Marburg gemeldet wurden. „Ich bin fast durchgedreht“, sagt sie 50 Jahre später, wie sie da allein in ihrem Labor gesessen habe und immer noch nicht wusste, womit sie es eigentlich zu tun hatte.

Wer heute in den Lahnbergen oberhalb Marburgs das Gelände des Biomedizinischen Instituts aufsucht, passiert ein weinrotes Gebäude, dessen Fassade mehr als nur symbolisch mit den Ereignissen damals verbunden ist. Sie zeigt extrem vergrößert eine Darstellung des Marburg-Virus. Hinter der Fassade verbirgt sich ein BSL 4 Labor. Das Kürzel steht für Bio Safety Level, vier ist die international höchste biologische Schutzklasse. Weltweit gibt es nur 33 derartige Labore.

Viele Vorsichtsmaßnahmen waren 1967 unbekannt

Die Biostoffe, mit denen hier gearbeitet wird, können Krankheiten auslösen, für die es keine Vorbeugung und keine wirksame Behandlung gibt. Krankheiten, bei denen unbedingt verhindert werden soll, dass sie nach Deutschland eingeschleppt werden. Das Marburg-Virus gehört zu dieser Kategorie.

In solchen Gebäuden herrscht stets Unterdruck. Jegliche Luft, die austreten kann, wird über mehrere Stufen gefiltert. Wer dort arbeitet, trägt einen Vollschutzanzug. Alleine das Betreten dauert mit allen Vorbereitungen eine halbe Stunde, ebenso das Verlassen. Und sei es, weil man die Toilette aufsuchen will, die es drinnen aus Sicherheitsgründen nicht gibt.

Solche Vorsichtsmaßnahmen waren 1967 unbekannt, als der 33-jährige Werner Slenczka als Forschungsassistent am Marburger Hygiene-Institut arbeitete. Slenczka ist heute 83 und pensioniert. Zum Gespräch ist er mit dem eigenen Auto ins Biomedizinische Institut gekommen, gewissermaßen ein Nachfolger des Hygiene-Instituts. Junge Mitarbeiter begrüßen ihn auf dem Flur, natürlich ist er hier immer noch gut bekannt.

„Die Mentalität war damals eine ganz andere“, erzählt Slenczka in einem schmucklosen Konferenzzimmer. „Man dachte doch, wir haben nun alles im Griff.“ Bakterien konnten mit Antibiotika bekämpft werden, gegen die gefährlichsten Viren hatte man Impfstoffe entwickelt, und gegen die Insekten, die man als Überträger enttarnt hatte, gab es das Mittel DDT. Der Tod tausender Laboraffen war ein anscheinend notwendiges Opfer in diesem Feldzug. Ethische Bedenken hatte deshalb niemand. Oder sie wurden zurückgestellt. Schließlich seien Krankheiten wie die Kinderlähmung und selbst die Pocken bei allem Optimismus ja noch präsent gewesen.

Die Isolierung von Patienten hatte offenbar Erfolg

Auch das Marburger Hygiene-Institut hatte sich 1967 zunächst an der Suche nach dem Erreger beteiligt. Sehr bald wurde sie eingestellt. Sie galt als zu gefährlich, weil das Labor mitten in der Stadt lag. Mittlerweile waren 23 Menschen an dem unbekannten Virus erkrankt, fünf von ihnen starben. In Frankfurt wurden sechs Patienten behandelt, von denen zwei nicht überlebten. Auch in Belgrad hatte es inzwischen zwei Fälle gegeben, als Überträger wurden Affen aus der selben Charge vermutet, wie sie die Behringwerke erhalten hatten.

Werner Slenczka erinnert sich, dass er immer, wenn er die Sirene eines Krankenwagens hörte, dachte, „da holen sie wieder einen“. Doch nach der ersten Septemberwoche schien es in Marburg keine Neuerkrankungen mehr zu geben. Die Isolierung sämtlicher Patienten hatte offenbar Erfolg. Am Montag, den 11. September 1967, durften die Kinder wieder zur Schule, so lange waren die Sommerferien aus Sicherheitsgründen verlängert worden. Am 15. wurden die ersten Überlebenden entlassen. Und Ende September nahm Werner Slenczka seine Laborarbeit wieder auf.

Das Gefährliche am Marburg- und auch an dem verwandten Ebola-Virus ist, dass die Makrophagen, die Fresszellen der körpereigenen Abwehr befallen werden. „Diese scheiden eine Substanz aus, die die Gefäße schädigt“, erklärt Slenczka, den die Arbeit an dem Virus nie mehr losließ. Theoretisch tritt dann eine Blutgerinnung ein, um die Gefäße wieder abzudichten, doch dabei scheint das Calcium verloren zu gehen. Calcium ist wichtig für die Blutgerinnung und die Nervenleitung. Die Gefäße werden undicht, Blut tritt aus Augen und Mund, aus Organen und Hautoberfläche. Auch die Nervenleitung ist gestört. Viele Patienten klagen über Gefühlsstörungen, als ob sie auf Zwieback liegen würden.