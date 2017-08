SCHLOSS SCHWANTE

Jahrzehntelang stand das Schloss Schwante, ein überdimensioniertes Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert, fast leer in der Gegend rum. Erst 2009 kehrte das Leben wieder ein. Seitdem gastiert dort im Sommer das Hexenkessel-Theater aus Berlin. Ein Jahr lang befand sich in der Bel Etage die prachtvollste Eisdiele Brandenburgs. Und im Herbst 2014 zog ein Restaurant ein, wie man es jedem Ort nur wünschen würde. Die Burrata kommt von der Milch der lokalen Wasserbüffel, die Currywurst und der Burger von deren Fleisch. Und das Landschwein, das es als Schnitzel und Pulled Pork gibt, suhlt sich auch nicht weit vom Schloss. Elterntipp: Ruhig Vor-, Haupt- und Nachspeise bestellen – die Kinder sind mit dem Baumhaus, der Schaukel und dem alten Kahn, der hier zum Spielen auf der Wiese liegt, über Stunden bestens unterhalten.

– Schlossplatz 1-3, 16727 Oberkrämer/OT Schwante

KLEINES HAUS

Linum ist eines jener Brandenburger Dörfer, die nur aus einer Straße bestehen. Eine Kreuzung gibt es nicht, nur eine Abzweigung. Und eine für so einen kleinen Ort recht prachtvolle neugotische Backsteinkirche. Richtig Leben kehrt in die Straße ein, wenn im Herbst ein Schwarm komischer Vögel einfällt, die ausgerüstet mit Fotoapparaten und Feldstechern in den Himmel starren, um die nach Süden ziehenden Kraniche zu beobachten. Immer da ist hingegen das Kleine Haus – ein großes Glück. Frank Buthmann, der hier seit sieben Jahren kocht, ist rumgekommen in der gehobenen Gastrowelt, ganz anders als die Produkte, die den Weg in seine Küche finden. Seien es die Maränen aus dem Stechlinsee oder das Nackensteak vom Schwein aus der Prignitz: Was auf den Teller kommt, stammt aus der Nachbarschaft.

– Nauener Str. 58, 16833 Linum, www.kleineshaus-linum.de

Folgen Sie dem "Sonntag":