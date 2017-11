Der Soziologin Barbara Kuchler dürfte diese Entwicklung gefallen. Im Zuge der Sexismus-Diskussion verfasste sie einen sehr polarisierenden Beitrag auf zeit.de. Solange sich Frauen als das schöne Geschlecht gerierten, bleibe die #MeToo-Debatte oberflächlich. Frauen sollten aufhören, „sich zu schminken, zu schmücken und zu stylen, sich selbst permanent als Körper zu präsentieren“. Sie sollten der Welt zeigen: „Ich tue nicht mehr für mein Aussehen als der durchschnittliche Mann, und ich stelle meinen Körper nicht stärker zur Schau als der durchschnittliche Mann.“ Ihr Appell galt Modedesignern – „entwerft Businesskleidung für Frauen, die parkettfest ist, ohne körperbetont zu sein“ – und Politikern, die mit der Regulierung der Modeindustrie drohen sollten.

Gut auszusehen ist laut Kuchler per Definition etwas, was man nicht nur für sich selbst tut. „Aussehen“ sei nichts anderes als der aktive Ausdruck von „Gesehenwerden“ – und das werde man eben durch die Augen anderer. Wer sich für den Menocore-Stil entscheidet, möchte aber eben nicht auffallen, nicht gefallen. Er möchte sich wohlfühlen. Eine erwachsene Einstellung. Eine Einstellung, wie sie laut der Menocore-Erfinderin Harling Ross eben eher Ältere haben. In ihrem Artikel schrieb sie: „Stell dir eine Frau in den 50ern vor, der es egal ist, was andere von ihr denken, und die es einfach bequem haben will.“

Nun könnte man fragen, ob der Trend ausschließlich für Junge, Schlanke und Schöne gemacht ist. Denn jene Labels, die Menocore aufgreifen, bieten kaum passende Klamotten für größere Konfektionen an. Auf Instagram sucht man vergeblich ein Foto von Menocore in einer Größe ab 40 oder größer. Und je älter man ist, umso schwieriger wird es, sich reif und selbstbestimmt zu kleiden, ohne 15 Jahre älter auszusehen. Das Omahafte funktioniert oft nur als Kontrast zur makellosen Jugend.

Im Fokus stehen Frauen – nicht Mädchen

Und doch könnte die Botschaft des Menocore-Trends jungen Frauen durchaus guttun. Schon mehrere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Instagram mit seinem Filter- und Gefälltmirwahn ihrer Psyche schaden könne. Die britische Royal Society for Public Health warnte in diesem Jahr: Das soziale Netzwerk führe zu einem verminderten Selbstwertgefühl und einer negativen Körperwahrnehmung bis hin zu depressiven Verstimmungen.

„Außerdem wird Älterwerden durch Stilvorgaben wie beim Menocore wieder etwas Schönes“, sagt Soziologin Weis. Das gefällt Harling Ross an der Bewegung. Es sei die Würdigung einer Altersklasse, die von der Modeindustrie oft ignoriert wird. Im Fokus stehen Frauen – nicht Mädchen, die ewig Mädchen bleiben wollen.

Menocore entspricht manchen Bedürfnissen, die gerade auch außerhalb der Modewelt zu erkennen sind: Die Entwicklung hin zu Slow Food, zu mehr Qualität und Nachhaltigkeit, findet man beispielsweise im Ernährungsbereich; den Wunsch nach mehr Gemütlichkeit und Einfachheit in Einrichtungskatalogen. Und greift dabei auf Secondhandware zurück. Wenn in Berlin die jungen Frauen durch die Humana-Stores ziehen, werden sie schnell fündig. Die Vintage-Kommode gibt es gleich mit dazu. Oder noch einfacher: Bei Oma im Schrank lassen sich ebenfalls passende Teile finden. Es geht um Wertigkeit, um Kleidung von Dauer und vielleicht auch um ein bisschen Nostalgie und Mottenkugeligkeit.

Für die Männer gab es übrigens die Befreiung vom Schönsein schon vor einigen Jahren. Genannt: „Dad Bod“. Männer mit kleinem Bäuchlein galten auf einmal als attraktiv. Nun können sich auch die Frauen in ihren taillenlosen, beigen Leinenzelten entspannen. Formwäsche überflüssig. Schon praktisch, so kurz vor der Dezember-Völlerei.

Mitarbeit: Helena Wittlich

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen