Also lieber weiter auf den Spuren der Erinnerung fahren. Mit der Tram durch die Stadt ruckeln. Am Ostbahnhof vorbei, den ich als Kind mit seiner Glasfassade für eins der schönsten Bauwerke weltweit hielt – und bei dessen Anblick ich nun an die gestrandeten Flüchtlinge denke, die hier vor zwei Jahren ausharrten, bevor sie ihr Schicksal selbst bestimmten und zu Fuß Richtung Österreich aufbrachen. Gar nicht so viel anders als die Ostdeutschen im Sommer 1989, finde ich.

Am Heldenplatz schauen meine Mutter und ich uns das Säulenensemble mit den Nationalikonen an. Lauter Männer mit Schnurrbärten und schwierigen Kopfbedeckungen. In den 1960er Jahren, lange bevor wir Kinder geboren waren, haben meine Eltern ein Foto von sich neben einem Lada gemacht, so ein Auto wollten sie gern einmal haben. Heute, Lada, Trabant, Golf und BMW später, streiten meine Mutter und ich darüber, wie man die Symmetrie des Platzes richtig fotografiert. „Stell dich genau in die Mitte“, sage ich. „Das macht man nicht“, kontert sie. „Wer sagt das?“ – „Leute mit Ahnung.“

Abends trinken wir einen Palinka, einen typischen ungarischen Schnaps, ich wähle die Sorte Holunder aus. „So, jetzt weißt du, wie der schmeckt“, sagt meine Mutter danach. „Aber mit Holunder ist das natürlich kein echter.“ Sie erzählt von ihrem Schulfreund aus Ungarn, der zu Hause immer eine Flasche Selbstgebrannten mit 58 Prozent Alkohol hatte.

In Budapest lag das Versprechen der Freiheit auf der Straße

Wir lassen die Tage in Gedanken vorüberziehen. Die Burg war so schön, wie wir sie in Erinnerung hatten, auch wenn man inzwischen für die Fischerbastei eine Eintrittskarte braucht und lauter Koreaner auf den Sandsteinzinnen posieren. Früher haben wir uns vor dem Café „New York“ in der Erzsébet körut die Nasen plattgedrückt, vor dem sagenumwobenen Literatencafé, in dem es so mondän aussah wie in einem Hollywoodfilm. Nach 30 Jahren Abwesenheit können wir uns ein Kaffeegedeck unter Blattgold und halbnackten Engeln an der Decke leisten. Schriftsteller ist hier bestimmt keiner mehr, dafür Selbstdarsteller mit Smartphonekamera.

In Budapest lag das Versprechen der Freiheit auf der Straße, heute regiert Viktor Orbán das Land mit einer national- konservativen Regierung samt autokratischen Tendenzen. „Illiberale Demokratie“ nennt er seine Politik. Als Tourist aus der Bundesrepublik schwingt schlechtes Gewissen mit, für den DDR-Bürger hörte die Sehnsucht nach dieser Stadt nie auf. Sie gab uns den Geschmack der freien Welt mit auf den Weg.

Denn am letzten Tag durften mein Bruder und ich die „Bravo“ kaufen, es war noch Geld in der Urlaubskasse übrig. Zurück zu Hause rissen wir die Poster heraus, schnitten sorgsam die Bilder aus und verkauften diese mit einem saftigen Gewinn an unsere Mitschüler.