Wie oft bin ich diesen Weg, der eher ein Spaziergang ist, schon gegangen? Die ersten Male wurde ich noch getragen, in der Kraxe auf Papas Rücken. Die Gesichter der Eltern waren gelöst, die Luft frisch, der Himmel exotisch-stahlblau. (Es hat viele Vorteile, am Niederrhein aufzuwachsen, klares Klima zählt nicht dazu.) Bergziegen, die ganz nahe kommen, braune Almkühe mit goldenen Glocken und geschwungenen Wimpern. Später kletterten wir auf viele Gipfel der Texelgruppe, zogen von Hütte zu Hütte.

Heute wandere ich in Flip-Flops, die festen Schuhe trocknen vor sich hin, ausgestopft mit dem Zeitungspapier der „Dolomiten“. Fast jeder Wanderer, der sich in voller 2017-Gore-Tex-Montur aufs Äußerste einstellt, kommentiert die Lage: „Grüß Gott! Tolles Schuhwerk, die Dame! Pfürt di!“

Mein Sohn will wissen, ob auch für uns jemand Plaketten aufhängt, wenn wir abstürzen, und wünscht sich eine Handlungsempfehlung für den Fall, dass nur ich Richtung Tal falle. Soll er das eigene Leben riskieren, um die alte Mutter zu retten?

Ich lenke ihn ab: „Übrigens macht auch Angela Merkel gerade hier in der Nähe Urlaub.“ Das Kind bleibt stehen: „Und wenn sie abstürzt, das ist noch schlimmer, als würdest du abstürzen.“

Hätte ich nicht vorher anrufen müssen? Wie unhöflich

Am nächsten Morgen springen wir sehr früh aus dem Bett. Die Wanderschuhe sind trocken, ich ziehe die „Dolomiten“ heraus und entfalte sie. Erst jetzt fällt mir das Foto von Berlusconi auf, auch er ist gerade in der Nähe: auf Schönheitskur im Hotel Palace in Meran.

Das prächtige Hotel Palace! Wenn wir über die Via Camillo Benso di Cavour fuhren, kommentierte meine Mutter vom Beifahrersitz unseres Fiats meine ehrfürchtigen Blicke: „Die haben es sicher gut da drin, aber nicht so gut wie wir.“

Heute steht ein Besuch von Frau Hanifle, der Pensionswirtin von damals, auf der sentimentalen Agenda. Denn im Hotel sind wir damals nicht gewesen, sondern in der kleinen Pension Hanifle, Hohlgasse 111. Die hat inzwischen leider geschlossen. Herr Hanifle liegt seit Jahren auf dem Friedhof begraben, Frau Hanifle muss inzwischen über 80 sein. Zweifel kommen auf. Hätte ich nicht vorher anrufen müssen? Wie unhöflich. Ich muss mich überwinden, an der Tür zu läuten.

Lange geschieht nichts, dann dreht sich ein Schlüssel im Schloss. Da steht sie, wie immer in einer Kittelschürze. Überrascht ruft sie: „Britta!“

Herr Hanifle war der Gott des Gemüses

Frau Hanifle war Herrin über eine Handvoll Fremdenzimmer – und die Küche. Wenn sonntags der Sound des elektrischen Bratenmessers erklang, betraten wir das Himmelreich. Niemals ließ sie uns spüren, wie hart ihre Arbeit gewesen war; eine Küchenhilfe hatte sie nicht.

Herr Hanifle war der Gott des Gemüses. Im Garten stand, inmitten von Beeten, ein Gewächshaus. „Da wohnt a bucklige Hex“, pflegte er mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, damit seine kleinen Gäste nicht vorschnell ernteten, was er gezogen hatte. Möhren, Salatköpfe, Tomaten, Kraut, Fenchel, Kartoffeln, Kräuter. Kündigten meine Eltern beim Frühstück einen Ausflug nach Verona an, schlug er die Hände vors Gesicht und murmelte mit echter Verzweiflung: „Naaa! Zu den Italienern? Die essen Gemüse aus der Dose!“

Die Hanifles hatten vier Kinder. Das jüngste, Werner, krähte jeden Morgen zur Frühstückszeit vor unserer Zimmertür wie ein Hahn. Er nahm mich mit zum Milchholen beim Bauern, entdeckte Eichkätzchen und erbarmte sich, mit mir Tennis zu spielen. Dumm nur, dass ich, wie mein Sohn heute auch, kaum ein Wort Südtirolerisch verstand.