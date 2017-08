Die „Bravo“ lässt uns nicht los. „Ich weiß noch, dass es damals Diskussionen gab“, sagt meine Mutter. Diskussionen? Das war ein Kulturkampf. Vernunft (meine Eltern) gegen Wahnsinn (wir Kinder), Konservatismus gegen Popmoderne, Geldgeber gegen Geldnehmer. „Wie kann man nur so viel Geld für so etwas ausgeben?“, hat meine Mutter damals gedacht.

Sie hatte ja recht. DDR-Bürger durften nur 15 Mark pro Tag umtauschen und höchstens für einen Zeitraum von zwei Wochen. Für vier Personen konnte man also etwa einen Monatslohn ausgeben. Eine „Bravo“ war ein Luxus wie heutzutage eine Prada-Handtasche – ein Ding, das man anstierte und gern gehabt hätte.

Drei Stunden im Palatinus gehen schnell vorüber. Mit der orangefarbenen Straßenbahn Nummer zwei fahren wir zur Kettenbrücke. An dem wuchtigen Bauwerk, das auf beiden Seiten zwei Löwen bewachen, steigen wir aus. Von der östlichen Donauseite hat man immer noch den schönsten Blick auf die weißen Türme der Fischerbastei und die Matthiaskirche aus Sandstein.

Wir erinnern uns beide, dass wir damals voller Ehrfurcht in das Hotel „Forum“ hineingingen, das direkt am Platz vor der Brücke stand. Meine Mutter erzählt mir, dass man in dem Hotel nur übernachten konnte, wenn man westliche Währung besaß. Für Ostdeutsche war es praktisch unerreichbar. Es war eine riesige Devisenmelkmaschine mit dunkel verglasten Scheiben und einem beeindruckenden Atrium, von dem die zehn Etagen mit den Hotelzimmern abgingen. Die Nachbildung eines alten Flugzeugs hing an der Decke! Hier mal wohnen, träumte ich damals.

Wir laufen die Vaci utca entlang, die Champs-Élysées von Budapest

Jetzt haben wir harte Währung und schlafen in dem Haus, das inzwischen ein Sofitel-Hotel beherbergt. Es fühlt sich wie eine späte Wiedergutmachung an. Von unserem Fenster in der achten Etage schauen wir direkt auf das berühmte Panorama mit Donau und Burg. Meine Mutter hört nicht auf, Fotos zu machen. Abends lässt sie die Vorhänge offen, entgegen meiner Klage, dass morgens um sechs die Sonne hereinscheine. Genau das möchte sie. Sie will aufwachen und auf die Fischerbastei gucken.

Im Palatinus-Bad ist der Besucher fast nur unter Einheimischen. Foto: privat

Am kommenden Tag laufen wir die Vaci utca entlang. Die Fußgängerzone war die Champs-Élysées von Budapest, auf jeder Seite lockten Geschäfte mit unerhörten Sortimenten, in den engen Höfen gab es private Boutiquen, wo Schneiderinnen eigene Entwürfe verkauften. Privatwirtschaft dank Kopien aus den westlichen Magazinen! In Farben, die bei VEB Obertrikotagen Apolda nicht vorgesehen waren: Zitronengelb, Tiefseeblau, Knallrot. Meine Mutter kaufte sich damals einen Blouson in Rosa. Mein Bruder erstand ein blaues Kettenhemd, das gut zu seiner neuen Frisur passte. Konsum macht glücklich. Das lernte ich in jenen heißen Tagen an der Donau.

Er führt aber auch zu Überdruss. Das bemerke ich drei Jahrzehnte später. Aus der Flaniermeile ist eine Ramschzone geworden. Ladenketten wie in Bielefeld, Fresslokale mit Happy-Hour-Angeboten, in das frühere DDR-Kulturzentrum, wo ich eines der seltenen „Digedags“-Comicbücher gekauft hatte, war ein Lacoste-Geschäft eingezogen.