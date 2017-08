HINKOMMEN Mit dem Auto von Berlin aus über die A7, von Westen über die niederländische A9 nach Den Helder. Von dort gibt es im 20-Minuten-Takt eine Fährverbindung. Fahrplan und Preise auf www.teso.nl

UNTERKOMMEN Die meisten Touristen wohnen in De Koog im Westen der Insel. Vom Ferienhaus bis zum Hotel ist in so ziemlich allen Preisklassen etwas zu haben. Der Campingplatz Kogerstrand liegt zentral zwischen Ortseingang und Strand. Stellplätze ab 26 Euro pro Nacht.

ANGUCKEN Bei schlechtem Wetter lohnt sich ein Ausflug ins Ecomare. Di - Fr 14 - 17 Uhr, Sa 14 - 18 Uhr, So 11 - 18 Uhr. Das Aquarium und Naturkundemuseum informiert über die Lebenswelt der Nordsee. Mehr unter www.holland.com

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen