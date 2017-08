Nur, die Stadt will das nicht hinnehmen, gibt sich Mühe, aufzuholen. Überall wird gebaut, neue Hotels entstehen, Ferienwohnungen, Dünenvillen, Urlaubsanlagen. Es gibt drei Promenaden, die demnächst allesamt erneuert werden. Zwei Fähren sollen die gegenüberliegenden Schlenderwege einmal verbinden. Die Touristen sollen sehen, spüren, erleben.

Auf dem Priwall, der Halbinsel an der Travemündung, entstehen 16 Villen am Hafen und weitere 32 in der Dünenlandschaft. Die Stadt Lübeck, zu der Travemünde seit 1913 gehört, hatte im Jahr 2015 einen knapp zweistelligen Anstieg bei den Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr, Travemünde hat davon praktisch nicht profitiert. Die hoffnungsfrohe Vermutung: In Zukunft könnte sich das ändern. Also baut man Luftschlösser anstatt die Behäbigkeit anzunehmen. Dabei braucht niemand ein teures Peeling, es reicht, sich einfach bei Sturm den Ostseesand ins Gesicht prasseln zu lassen.

Vom Strand aus sieht man die alte Pracht noch. Allen voran das Atlantic Grand Hotel, das nichts mit dem Hamburger Haus zu tun hat, wie viele Urlauber denken. Weiß gestrichene Fassaden, feuerrote Dachziegel, eine Empore wie bei „Downton Abbey“, die Grande Dame der örtlichen Hotellerie wirkt noch fein. Bis 2015 gab es im Travemünder Atlantic sogar ein Restaurant mit drei Michelin-Sternen, das nördlichste in Deutschland. Heute genießt man im Speisesaal Zwiebelrostbraten vom Holsteiner Rind und Zanderfilet mit hausgemachten Blutwurstravioli.

Geduld, Geduld, der Weg ist das Ziel

Auch das Casino, das einst in dem Gebäude untergebracht war, und dessen Erlöse die Armenkasse und das Irrenhaus sowie die Gasbeleuchtung der Stadt finanzierten, hat geschlossen. Vermutlich nicht, weil zu viel los war. Die Travemünder trauerten um ihre Spielhalle, sie wurde 1833 eröffnet und galt lange als eine der ältesten Deutschlands. In den 1960er Jahren stauten sich die Luxuslimousinen auf der Kaiserallee. Schauspielstars wie Curd Jürgens oder Lale Andersen gingen ein und aus, Josephine Baker trat im angeschlossenen Nachtklub auf, und Aristoteles Onassis versuchte an den Roulettetischen sein Glück.

An der Trave ruht nun das hektische Glamourleben. Alles scheint verlangsamt, wie die Zeitlupenversion eines alten, aber schönen Urlaubsfilms. Zum Beispiel die Fahrt auf dem Panoramaschiff „MS Hanse“ die Trave hoch, um einen Tagesausflug nach Lübeck zu machen. Der Kapitän sagt: „Wir könnten eigentlich in 45 Minutn da sein.“ Die Fahrt dauert 90 Minuten, Geduld, Geduld, der Weg ist das Ziel. Sonst hätte man gar nicht genug Möglichkeiten, die alten Fischerdörfer entlang des Ufers zu bestaunen, sich wieder und wieder umzudrehen, um am Leuchtturm Maß zu nehmen, wie Travemünde entschwindet. Und wie die Ruhe in einem bleibt.