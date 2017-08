Auf Texel waren die größten Sorgen noch die, ob das Wetter morgen strandtauglich werden würde und das Taschengeld noch reicht für ein Vanille-Swirl-Eis oder eine Dose Limo. Oder für ein Heineken und ein Päckchen Caballero, das kam ein wenig später. Die erste Zigarette – natürlich auf der Düne. Caballero, eine niederländische Marke, die anderswo kaum jemand kennt. Hätten der flaue Magen und das schlechte Gewissen doch nur nachhaltiger gewirkt. Das erste Heineken-Dosenbier – auf der Düne. Stundenlange Diskussionen über Punkrock, Grunge und Nirvana, ohne irgendetwas verstanden zu haben – auf der Düne. Smells like teen spirit. Das erste Mal vor der Polizei weglaufen (illegales Grillen, keine große Sache) – auf der Düne. Eine dünne Narbe am Schienbein zeugt noch immer vom wenig erfolgreichen Hechtsprung über den Stacheldrahtzaun. Das erste Mal im Vollrausch nach Hause kommen (natürlich zu spät) – nach einem Abend, der auf der Düne seinen Anfang nahm. Das angemessen wütende „Darüber werden wir morgen noch zu reden haben“ der Eltern macht ruhigen Schlaf undenkbar. Feiner Schachzug, Mama.

Jahr für Jahr wurden die Urlaube weniger unschuldig. Fehler machen, sich freischwimmen aus der Obhut der Eltern, rote Linien suchen, überschreiten, mit ihnen Seil springen und maximal Hausarrest befürchten, den campende Eltern aus Großmut und Eigennutz gleichermaßen niemals durchsetzen würden. Das alles lässt sich auf 50 Quadratmeter runterbrechen.

Ob sich die Freiheit von damals noch einmal wiederholen lässt?

Wenn schon Steuer-, Job- und Alltagssorgen auf der Fähre über Bord gegangen sind, müsste sich diese Freiheit doch noch einmal erleben lassen? Nur nicht voreilig sein, nicht diese eine Chance zerstören. Vorbereitung ist alles. Die Verkäuferin in Texaco-Tankstelle, in der früher verlässlich auch Minderjährige Zigaretten kaufen konnten, durchkreuzt den Plan zuerst: „Caballero? Nur ohne Filter. Mit gibt es schon seit Jahren nicht mehr.“ Ohne ist einfach zu hart. Jede andere Marke tut es auch. Fehlen noch zwei Dosen Heineken. Warm. Egal, hat damals auch niemanden gestört.

Sitzstreik. Früher stand ganz in der Nähe die wichtigste Bank der Insel. Heute muss man hier auf dem Boden sitzen. Foto: Zacharias Jargon

Der Fußweg über den Campingplatz ist verwirrend, weil er sich wie von selbst läuft, so vertraut ist alles. Der rote Backstein kurz vor Platz Nummer F7 ist immer noch lose. Ob das sonst nie jemandem aufgefallen ist? Jede Bodenwelle, jedes Schild, jede Biegung ist so vertraut, als wären die vergangenen neun Jahre nie gewesen, es wieder 1996 und der kürzeste Weg immer noch der beste. Ist er nicht, die Dornensträucher lassen gerade für Kinderbeine genug Platz, Erwachsene kommen da nicht kratzerfrei durch. Eine Kurve noch, ein paar Meter über den mit Muscheln bedeckten Weg, dort muss sie sein. Müsste sie. Ist sie nicht. Wo zum Teufel ist die Bank? Irgendwer, offenbar jemand, der das sentimentale Potenzial von Ruheplätzen nicht nachvollziehen kann, muss sie abgebaut haben. Die Sträucher erobern wohl bereits seit einer ganzen Weile ihr Territorium zurück, nur Eingeweihte können noch erahnen, wo einst müde Beine von alten Menschen – das hieß damals 40 Plus – zur Ruhe kamen.

Das halbwarme Bier schmeckt blechern - macht nichts

Jetzt nicht nervös werden. Kein Lebensgefühl ist auf bloß zwei verwitterten Brettern gebaut. Der Ort schafft seine Aura selbst. Früher saßen wir auch auf dem Boden, einen Versuch ist es wert. Es ist nass. Und kalt. Das Gras steht kniehoch. Gibt es hier Zecken? Punkrock muss heute ausfallen. Zum Glück kam niemand auf die Idee, die Düne abzutragen. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Die kleine, sandige Mulde schützt vor dem Wind, der kräftiger bläst und salziger schmeckt als in der Erinnerung. Die Wolken haben entschieden, die Sonne heute nicht im Meer ertrinken zu lassen, nur vereinzelt entwischt ihnen ein Strahl, der dem Horizont eine warme Farbe gibt. Von weitem ist das Meer zu hören, das Rauschen wird nur ab und zu durchbrochen von lärmenden Kindern auf dem Weg zu den Toilettenhäusern, die sich vor dem Zähneputzen noch einmal austoben. Das halbwarme Bier schmeckt blechern. Macht nichts. Kein Cocktail auf den Bahamas, kein Rotwein in Italien, keine eisgekühlte Limo nach einem Marathon war je besser.

Von den alten Freunden ist natürlich niemand hier. Das ist lange vorbei. Ob sie wissen, dass die Bank hier nicht mehr steht? Ob ihnen dieser Ort etwas Ähnliches bedeutet? Manche von ihnen sind im Internet leicht zu finden. Ob sie sich überhaupt erinnern würden? Zu fragen wäre leicht. Aber was passiert, wenn die Zeit zwischen Vanille-Swirl und erster Zigarette auf die Zeit von Überstunden und Mietverträgen prallt? Da kann einiges kaputtgehen. Muss es aber nicht, wie sich zwei Onlinestalking-Minuten später herausstellt. Zwei der früheren Freunde, die sich hier kennengelernt hatten, sind heute verheiratet.

