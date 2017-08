In „Tödliche Geheimnisse“ brüllen Sie in einer ausweglosen Situation einen krassen Urschrei. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Über Verständnis. Stand der Schrei im Drehbuch? Zumindest etwas Ähnliches. Es ist nicht so, dass ich mir zu Hause überlege, welches Gefühl ich triggere. Ich mach’s einfach. Und es ging, weil ich begriffen habe, wie sich diese Frau gerade fühlt. Aufgeschmissen beim Dreh bin ich immer, wenn ich nicht verstehe, was der Konflikt ist.

Passiert das oft?

Ja! Für ein gutes Drehbuch und einen guten Film brauchst du Zeit und Geld. Ein Autor muss sorgfältig arbeiten, verwerfen, eine weitere Fassung erstellen können. Dasselbe gilt fürs Drehen. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Regisseur 25 Tage Zeit hat, einen 90-Minüter zu drehen, oder nur 21.

Wie viel Zeit hatten Sie jetzt?

Ich meine, es waren letztlich 22. Oder 23?

Also Ihrer Rechnung nach drei zu wenig.

Absolut! Lassen Sie mich das lieber an einem positiven Beispiel festmachen. Bei den Dreharbeiten zu „Phoenix“ hatte ich am ersten Tag die Dispo in der Hand und dachte, die hätten vergessen, mir den zweiten Teil auszuhändigen, weil da nur eine Szene stand. Was für ein Genuss, wenn du Zeit hast, eine Szene auch mal auszuprobieren, du deinen Parcours, der schon aufgebaut ist, verlassen darfst. Definitiv ein Geschenk. Als Schauspielerin bin ich extrem privilegiert, aber du spürst das bei allen Gewerken: Eine Kameraabteilung, die einen Film in 21 Tagen rocken muss, sieht danach anders aus, als wenn sie 25 Tage Zeit gehabt hätte.

Gibt es am Set Frustration, so nach dem Motto: Mir doch egal, ich lass’ das jetzt so?

Auch. Klar. Oft ist der Zeitdruck so groß, dass gar nichts anderes übrig bleibt. Dem gegenüber steht immer die Energie und Freude, etwas gut machen zu wollen. Ich würde nicht sagen, dass sich da ein Schleier drüber legt à la „Ja gut, wir machen das jetzt eben auf halber Arschbacke“. Es ist eher so, dass ich denke, Mensch, hier gibt es so viele kreative, energiegeladene Köpfe, aber die Bedingungen stimmen nicht. Da könnte viel Tolleres herauskommen! Ganz andere Filme als die, die dem Zuschauer vermeintlich gefallen.

Was gefällt denn dem Zuschauer vermeintlich?

Dass er gut gelaunt ins Wochenende geschickt wird. Ich fühle mich häufig nicht repräsentiert von „dem Zuschauer“. Ich langweile mich zu Tode, wenn ich nach zehn Minuten weiß, wie der Hase läuft. Und ich ärgere mich, wenn ich beim Drehen aufgefordert bin, ein Kleid zu tragen, weil „der Zuschauer es schon schön findet, dass die Figur am Ende ein Kleid trägt“. Was für ein Quatsch.

Sie wünschen sich …

… ganz kleine Geschichten, die ja ganz groß sein können. Familienkonflikte, die nicht TV-Event-moviemäßig daherkommen und im besten Sinne unspektakulär sind.

Woher kommt eigentlich Ihr besonderes Faible für Bullen, Personenschützerinnen und Investigativreporterinnen?

Spielst du einmal eine Kommissarin, bist du schnell auf dem entsprechenden Zettel. Vielleicht liegt mir das aber auch. Ich wackle nicht so gerne an den Oberflächen rum. Insofern ist das vielleicht auch etwas, das mir im Spiel Freude macht: den Dingen auf den Grund zu gehen oder eine Lösung zu finden. Eine meiner Lieblingsproduktionen ist „In aller Stille“ von Rainer Kaufmann. Da spiele ich zwar auch eine Kommissarin, aber eigentlich eine Mutter, die auf den Felgen läuft.

Haben Sie einen Schredder für Drehbücher, die Ihnen nicht gefallen?

Ach, ich hab’ innerlich einen großen Mülleimer für Drehbücher. Ich merke auch langsam: Jetzt habe ich doch schon einiges gespielt – nun klinge ich wie eine Oma! –, sodass manchmal eine Warnleuchte angeht. Ich fange an, mich zu wiederholen. Es existieren immer noch viel interessantere Rollen für Frauen zwischen 25 und 35. Natürlich gibt es auch bestimmte Figuren, für die ich einfach nicht prädestiniert bin. Ich bin keine Laut-Spielerin, kein Knallbonbon.

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen