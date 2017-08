Ihr Sonntagsgefühl war also kein schönes?

Eher ein taubes Gefühl. Nix los. Wobei die Eltern entspannt waren, das mögen Kinder eigentlich gerne. Ansonsten wurde nicht viel ferngesehen.

Im Film „Hilfe, wir sind offline!“ schließen Sie als Mutter den WLAN-Router im Keller ein. Mangels Alternative liest Ihr Filmsohn die Sender vor: „Arrrd und Zdddff, was ist das?“

Äh ja, da wusste ich auch nicht, ist das jetzt witzig oder …

… peinlich?

Hm.

Haben Sie heute einen Netflix-Account, um das wenige Fernsehen Ihrer Kindheit ausgleichen zu können?

Ach, ich habe gar nicht das Gefühl, was ausgleichen zu müssen. Das war schon in Ordnung so. Im Moment ist ja dieses Seriending ein Knaller. Alle Welt erfindet die Serie neu. Das interessiert mich, aber man kann auch darüber reden: Wie konsumiert man das? Schaut man sich wirklich – gesetzt den Fall, man hat die Zeit – 24 Folgen hintereinander an? Ich denke da an „Sommer in Lesmona“ …

… ein achtteiliges Fernsehspiel, das die dritten Programme 1987 ausgestrahlt haben.

Da habe ich Katja Riemann, mit der ich ja jetzt in „Tödliche Geheimnisse“ spiele, zum ersten Mal gesehen und fand sie herrlich! Sie stand zwischen zwei Männern, und ich dachte: Mensch, nimm’ doch den Verrückten, den Lebemann! Dann kam der Abspann, und ich musste eine Woche bis zur nächsten Folge warten.

Konnten Sie das gut aushalten?

Ich mochte das sehr gerne und finde es schade, dass man sich heute Staffel um Staffel hintereinander reinzieht. Das Wartenmüssen auf die nächste Folge „Der Fahnder“ oder „Silas“ hatte eben seinen Reiz.

Der Fahnder, also Klaus Wennemann aus Oer-Erkenschwick, war Ihr Posterboy?

Nein! Das Fan-Sein ging mir schon immer ab.

Welcher Film hat Sie zum ersten Mal die Kraft der Fiktion begreifen lassen?

„Unten am Fluss“. Ein britischer Zeichentrickfilm, der in der Welt der Tiere spielt und die Mechanismen des Faschismus deutlich macht. Und später eine Doku: Mit elf habe ich zusammen mit meinem Vater einen Film über Fleischproduktion und Massentierhaltung gesehen. Der Beginn meiner Laufbahn als Vegetarierin.

Und heute setzen Sie sich mit der „Hörzu“ um 20.15 Uhr in den Fernsehsessel und suchen sich was Schönes raus?

Nein. Außer, es kommt ein Film eines guten Regisseurs, oder es spielen bewunderte Kollegen mit.

Sie schauen Ihr eigenes Genre nicht. Macht Sie das stutzig?

Ja, es macht mich sehr stutzig, dass man in einem Bereich tätig ist, den man selber so gut wie gar nicht konsumiert. Das finde ich schon manchmal befremdlich.

Woran liegt es?

An der Qualität. Es werden viele gute Filme gedreht, aber es sind noch zu wenige, für die es sich lohnen würde, abends vor dem Fernseher zu sitzen. Kennen Sie einen 18-Jährigen, der sich fürs Fernsehen interessiert?

Nein. Sie verkleiden sich, mal abgesehen von Ihrer Rolle im „Tatort“, nie so richtig. Helfen Ihnen Kostüm oder Maske nicht, in eine Rolle zu finden?

Meine aktuelle Frisur lässt keinen großen Variantenreichtum zu. Aber schauen Sie sich die Hebamme an, die ich gespielt habe, so laufe ich privat nicht rum: mit Birkenstocks und selbstgestrickten Dingern. Ich nähere mich einer Rolle in der Regel nicht über ein Außen. Da gehe ich lieber in ein Geburtshaus und schaue mir das Treiben dort an. Am Ende dachte ich, hoffentlich bekommt die Frau im Bus eine Sturzgeburt, ich könnte sie entbinden. Das ist natürlich Kokolores.

Hybris!

Ja, total. Ach kommt, Freunde, Steißlage, Zwillingsgeburt … mach’ ich! Das Kostüm ist wichtig für mich, aber nicht im Sinne einer Verkleidung. Die suche ich auch im Spielen nie.

Wie meinen Sie das?

Ich suche immer eine Glaubwürdigkeit, finde es das Tollste, wenn man nicht merkt, dass gespielt wird. Es ist für einen Kostümbildner das tollste Kompliment, wenn der Zuschauer das Kostüm gar nicht bemerkt, weil es so schlüssig ist. Ich nähere mich den Figuren über das Innen. Damit meine ich nicht so sehr eine Befindlichkeit oder eine Biografie, sondern immer die konkrete Situation, in der sich der Mensch eben genau so verhält und nicht anders.