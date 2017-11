Was ist die gruseligste Szene, die Sie je vertont haben?

Die ist aus „The Sixth Sense“, einem Psychothriller mit Bruce Willis. Darin geht es um einen Jungen, der mit den Toten kommunizieren kann. Gleich am Anfang ist da dieser Eindringling, dieser Patient in der weißen Unterwäsche, der plötzlich im Badezimmer steht. Der Typ ist so angsteinflößend, weil er real sein könnte. Jeder kann sich vorstellen, dass er nach Hause kommt und da ein Freak mit einem Gewehr im Badezimmer steht.

Welches Instrument ist besonders dafür geeignet, dem Publikum Angst einzujagen?

Manchmal sind die kleinen, ruhigen Töne am allergruseligsten. Dann lehnt sich der Zuschauer nach vorn und fragt sich angespannt, was als Nächstes passiert. Sehr hohe Violinen funktionieren ganz wunderbar. Wenn du willst, dass der Zuschauer erschrocken aus dem Sessel springt, brauchst du dagegen laute Hörner und Trommeln.

Bringen Sie die Gefühle, die ein Film auslösen soll, überhaupt erst zum Vorschein?

Die Musik hilft dem Zuschauer dabei, die emotionale Perspektive besser zu verstehen. Ist die Szene aus der Sicht des kleinen Jungen, aus der des Mädchens – oder aus der Sicht von Bruce Willis erzählt? Wir Komponisten decken das auf.

Unter Cineasten gibt es zwei gegensätzliche Schulen. Die eine behauptet, Filmmusik sei nur gut, wenn man sie bemerkt, die andere glaubt, der Soundtrack solle nur unterbewusst wirken. Was stimmt?

Beides. Oft merken die Zuschauer gar nicht, dass in einer Szene Musik läuft. Doch es würde drastisch auffallen, wenn sie fehlen würde. Die Handlung verliert an Tempo, es würde nicht funktionieren. Aber an anderer Stelle, und das wird immer häufiger, wollen die Regisseure große, manchmal geheimnisvolle Kulissen aufbauen. Manchmal zwei oder drei Minuten lang nur Musik. Das ist ein recht neues Phänomen.

Welches Genre würden Sie nie auf ein Demo packen?

Ich bin kein großer Fan von Polka, Speed Metal und Death Metal. Wenn ich da was komponieren müsste, würde ich jemanden anrufen, der Ahnung davon hat, und mit ihm zusammenarbeiten. Ich bin wie ein Chamäleon, das sich gut anpassen kann.

Trommeln und treibende Rhythmen, wenn eine Szene in Afrika spielt, ein süßliches Violinkonzert, während jemand in einem Café in Rom seinen Espresso trinkt. Wie wichtig sind Klischees für Filmmusik?

Man muss da aufpassen und die Balance halten. Wir drehen ja keine Reisetagebücher. Ich kann nicht meine gesamte Komposition davon abhängig machen, ob die Instrumentierung geografisch korrekt ist. Ein kleiner Schubs in die richtige Richtung reicht meist schon aus. Bei „Blood Diamond“ habe ich so gearbeitet. Da ist Leonardo DiCaprio als Diamantensucher in Sierra Leone unterwegs. Ab und zu kommen schon ein paar afrikanische Instrumente zum Einsatz. Aber bitte nicht übertreiben, sonst wird es schnell kitschig!

Hätte Ludwig van Beethoven, Ihr Lieblingskomponist, gute Filmmusik geschrieben?

Nein! Er wäre sicher ganz schrecklich darin. Wie gesagt, als Filmkomponist musst du nach den Vorstellungen des Regisseurs schreiben können – ob dir das gefällt oder nicht. Ich glaube kaum, dass Beethoven dafür zur Verfügung gestanden hätte. Für keinen Regisseur.