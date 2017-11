Ihre musikalische Karriere ist nach der Schule nicht gerade mit einem Paukenschlag gestartet.

Ich nenne diesen Lebensabschnitt „Verloren in der Wildnis“: Mein Klavierstudium schmiss ich nach wenigen Wochen, obwohl ich ein Vollstipendium hatte. Ich wollte einfach keine klassische Musik mehr machen. Für einen Konzertpianisten wäre ich technisch nicht gut genug gewesen, das wurde mir damals klar. Plötzlich war ich praktisch für mehrere Jahre ohne festes Obdach, habe mich von einem Minijob zum nächsten gehangelt.

Damals haben Sie auch gelernt, wie man Kerzen zieht.

Das war in einer kleinen Fabrik, nicht viel größer als eine Garage. Ich bin Laster gefahren, stopfte Sofapolster aus, packte im Supermarkt Einkäufe ein. Damals habe ich allerdings auch ein bisschen mehr Gras geraucht, als gut gewesen wäre.

Sie waren so unglücklich mit sich?

Ich hatte Angst vor mir. Weil ich gemerkt habe, wie einfach es ist, in dieser Welt zu verschwinden. Du triffst ein paar falsche Entscheidungen, und plötzlich bist du einfach weg. Vielleicht bin ich deshalb heute ein Arbeitstier, weil ich in den 60ern und 70ern so viele Jahre verschwendet habe.

Danach ging es für Sie rasant bergauf. Sie wurden Rockmusiker, gingen als Keyboarder mit Elton John auf Tour. Wer sind die größeren Diven, Regisseure oder Rockstars?

Ich habe mit schwierigen Regisseuren gearbeitet. Manche sind sprunghaft, rüde, arrogant. Am schlimmsten sind faule Regisseure. Einige tendieren dazu, sich zurückzulehnen, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Dabei entsteht der eigentliche Film erst in der Post-Produktion. Da kannst du es vergolden oder richtig verbocken.

Und Elton John?

Auch wenn ich ihn über alles liebe: Elton ist die größte Diva von allen. Als wir „Elton John in Australia live“ – mit Symphonieorchester, im Sydney Opera House! – aufnehmen sollten, sagte Elton fünf Minuten vor Beginn, er werde nicht auftreten. Er verschwand einfach. Alle sind komplett ausgerastet, in Panik geraten. Dann stand er plötzlich auf der Bühne und lieferte eine brillante Performance ab.

Heute ist Ihr Alltag der eines Büroarbeiters. Fällt es Ihnen da schwerer, spontan zu sein und Einfälle zu entwickeln?

Kreativität ist ein Muskel, den du jeden Tag trainieren musst. Und je mehr du schreibst, desto weniger ist Angst ein dominierender Faktor. Ich komme um neun ins Büro, schreibe bis Mittag, dann Lunch und eine kleine Siesta. Danach schreibe ich wieder bis sechs, sieben Uhr am Abend. Anschließend Sport.

Im Studio sitzen Sie vor diversen Monitoren, Tastaturen, einem Synthesizer und einem riesigen Fernseher. Trotzdem liegen hier Stift und Notenpapier. Geht nichts über das altmodische Komponieren?

Manche Sachen muss ich auf Papier festhalten, um die richtigen Melodien, die Stimmführung herauszufinden. So kann ich Harmonien besser erkennen. Und das Aufschreiben hilft natürlich, sich Dinge zu merken. Den Fernseher brauche ich, um die Szenen auf mich wirken zu lassen – und am Rechner editiere ich, ändere den Sound. Für das Intro zu „Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ habe ich 43 verschiedene Versionen geschrieben. Erst ein Klavierintro, dann was mit Hörnern und Trompeten, später mit Streichern. Mein Freund Hans Zimmer hat eine unglaubliche Datenbank mit Sounds produzieren lassen. Wir komponieren beide orchestral, auch wenn Hans sehr viel mehr Rock ’n’ Roll ist. Jede Note wurde vom London Symphonic Orchestra eingespielt. Die nutze ich auch, so kann ich mit jeder Taste ein ganzes Orchester zum Klingen bringen.