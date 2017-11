Im Studio in L. A.

Eine ruhige Seitenstraße in Santa Monica, Bungalow, schwere Stahltür: Von außen sieht sein Studio in Los Angeles unscheinbar aus. In der Lobby steht eine Tischtennisplatte, am Ende des Flurs hat Howard einen Fitnessraum und eine Küche. Die Wände hängen voller Silber-, Gold- und Platin-Schallplatten. Das Herzstück des Studios ist ein dunkler, holzverkleideter Raum. Hier komponiert der 66-Jährige. Sein Schreibtisch ist maßgefertigt, darin eingelassen ein elektrisches Piano. Der Flügel hat einen eigenen Raum. Ein halbes Dutzend Monitore und – ganz klassisch – ein Schreibpult mit Notenpapier bilden einen Halbkreis. An der Wand hängt ein riesiger HD-Fernseher, irgendwo muss Howard die Filme ja schauen. Der Sound: gigantisch, Tageslicht: keins. Im Anschluss lädt er zum Barbecue in seinen Garten wenige Kilometer entfernt ein.

Ruhm und Ehre

Howard ist einer der wichtigsten Komponisten Hollywoods und seit fast vier Jahrzehnten im Geschäft. Er hat mehr als 100 Filme vertont, war acht Mal für den Oscar und vier Mal für den Golden Globe nominiert, er wurde mehrfach zum Komponisten des Jahres gewählt.

Live-Konzerte

Nun zieht es ihn wieder selbst ins Rampenlicht. Howard geht mit großem Orchester auf Europatour, mit Soundtracks von „Vertical Limit“ bis „Die Tribute von Panem“, von „King Kong“ bis „Blood Diamond“.

Am 21. November tritt er um 20 Uhr im Berliner Tempodrom auf. Tickets für „The Sound of Hollywood“ im Vorverkauf oder unter semmel.de.

