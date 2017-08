Die Zustände innen sind in Ordnung?



Das hängt von der Heimleitung ab. Mandanten berichten mir von Schimmel, von wenigen Duschen, dass die Trennung von Mann und Frau nicht gewährleistet ist. In einem Heim sah ich zwei verrostete Klettergerüste für fast 200 Kinder. Und die gehen nicht zur Schule, hängen den ganzen Tag rum.

Während der Jugoslawien-Kriege kamen etwa 350 000 Flüchtlinge zu uns. Davon sind bis auf 20 000 alle wieder zurückgegangen. Wie groß ist der Prozentsatz Ihrer Mandanten, die heimwollen?



100 Prozent. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, ich möchte unter allen Umständen hier leben. Wenn sich die Verhältnisse ändern, die Heimat lebbar wird, würden sie zurückkehren. Ich vertrete eine Roma-Familie, Mann, Frau und zwei Söhne, und der Vater meinte, wenn man ihnen in Serbien ein Zimmer gäbe, halb so groß wie hier, das warm ist, wo sie essen und schlafen könnten, dann gingen sie.

Serbien wurde erst kürzlich zum sicheren Herkunftsland erklärt.



Wenn man die Lageberichte vom Auswärtigen Amt zur Situation der Roma liest, ist das besorgniserregend. Die Gesellschaft dort ist komplett ethnisch organisiert, die Kroaten haben in einem Dorf die Verwaltung, dafür regeln die Serben das Transportwesen. Die Roma stellen nirgends einen Bürgermeister, sie sind im Krieg zwischen die Fronten geraten. Sie führen eine Nischenexistenz, sammeln Schrott. Eine Familie hat mir ausgerechnet, dass sie zu viert plus Großmutter ungefähr 1000 Euro im Monat für Heizöl, Miete und Essen brauchen. Im Winter, wenn Schnee liegt, verdienen sie nur 500. Dann kaufen sie Bustickets und kommen hierher.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt, um denen zu helfen, die existenziell in Not sind, müsse man aussortieren. Kriegsflüchtlinge statt Wirtschaftsflüchtlinge. Das klang ehrlich.



Dieser Begriff Wirtschaftsflüchtling ist problematisch, weil da immer mitschwingt „nur“ Wirtschaftsflüchtling, im Gegensatz zu denen, die aus politischen Gründen fliehen.

Sogar die „taz“-Kolumnistin Bettina Gaus, die lange in Afrika lebte, sagt: „Alle, die aus Armutsgründen kommen, aufzunehmen, halte ich für eine nicht erfüllbare Forderung.“



Man muss einen Schritt vorher ansetzen: Wir leben in einer Welt von tiefgreifender Ungleichheit, was für Konsequenzen ziehen wir daraus? Was machen wir mit jemandem, der möchte, dass es seinen Kindern besser geht? Sagen wir als Gesellschaft, wenn du in Mali geboren bist oder im Tschad, dein Land immer wieder in Kriegsgeschehnisse hineingezogen wird und du in existenzieller Armut lebst, hast du Pech gehabt? Diese Leute berufen sich auf wirtschaftliche, kulturelle und soziale Menschenrechte, die sind in der UN-Charta verankert! Ich bin mir sicher, wenn der Weg nach Europa nicht so gestaltet wäre, dass man sein Leben aufs Spiel setzt, würde sich das direkt auf die Migrationsbewegung auswirken. Dann könnte jemand herkommen, mit eigenen Augen sehen, wie die Möglichkeiten sind, und es sich überlegen.

Eine Welt ohne Grenzen? Sie träumen.



Das sind einfach Grundprinzipien, Grundrechte, die stehen aus meiner Sicht nicht zur Disposition.

Bei Ihnen muss niemand draußen bleiben?





Ein Armutsflüchtling wäre für mich jemand aus Griechenland oder Spanien, der dort kein Geld für Urlaub hat und auf größere Anschaffungen verzichten muss. Anders als die Roma in Serbien wird dort niemand mit staatlicher Duldung ausgegrenzt.

In Deutschland wurde jüngst die Residenzpflicht aufgeweicht, das muss Sie freuen.



Die Residenzpflicht ist europaweit ein absoluter Sonderfall gewesen. Dass es das überhaupt in Deutschland gab, dass jemand eine 30-Kilometer-Zone nicht verlassen darf, ist doch unglaublich. Ich kann die Lockerung nicht als große Errungenschaft sehen, das war längst überfällig.

Flüchtlinge dürfen nun arbeiten, nach drei statt nach neun Monaten.



Das ist leider keine grundsätzliche Arbeitserlaubnis. Erst nach 15 Monaten entfällt die sogenannte Vorrangprüfung. Die ist das eigentliche Problem, damit kann man keine Arbeit finden. Das muss man sich so vorstellen: Ein geflüchteter Tischler findet Arbeit hier in Berlin, und der Betrieb sagt, wir würden ihn gerne einstellen, dann sagt die Arbeitsagentur, super, wir haben 300 arbeitslose Tischler, Deutsche oder bessergestellte Ausländer – abgelehnt.

Viele Unternehmen würden gern Flüchtlinge einstellen. Laut BfA hat jeder fünfte Asylsuchende einen universitären Abschluss, ein Drittel sind quasi Facharbeiter. Arbeitgeberverbände sind doch gute Lobbyisten in der Politik. Warum funktioniert das nicht?



Innerhalb der Entscheidungsträger herrschen unterschiedliche Logiken, die sich ausbremsen. Das Bundesinnenministerium, so meine These, beharrt immer noch auf Migrationsabwehr. Ich weiß jedoch von einer Art Feldforschung, bei der Hochqualifizierte noch im laufenden Asylverfahren arbeitsrechtliche Aufenthaltstitel bekommen können. Um diese Elitegruppe abzuschöpfen. Aber die Grundeinsicht, dass es Migration immer gegeben hat, immer geben wird, das ist menschheitsgeschichtlich so, hat der Gesetzgeber noch nicht zur Kenntnis genommen.