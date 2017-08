In diesem Jahr kamen mehr als 200 000 Flüchtlinge nach Deutschland. Sicher nicht, weil sie hier so schlecht behandelt werden.



In der EU gehen die Schutzquoten extrem auseinander. Je nachdem, in welchem europäischen Land man landet, hat man Chancen von 20 oder 99 Prozent. Da ist es aus Sicht des Flüchtlings extrem sinnvoll, dahin zu gehen, wo er eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, Schutz zu bekommen.

In Potsdam heißt die Ausländerbehörde jetzt „Willkommensbehörde“. Ein Fortschritt oder Orwell’’scher Hokuspokus?



Das ist sicher ein ernst gemeintes Anliegen – und höchste Zeit. Warten wir, ob’s was bringt. ]

/ ]Woran hapert es am meisten?



An Kenntnis von Fremdsprachen. Auch an interkultureller Kompetenz. In vielen Kulturen ist es unüblich, sein Geburtsdatum zu kennen oder das der Eheschließung. Dann kommt in der Behörde sofort ein Verdacht, oh, wieso weiß die Person das nicht gleich? Und schon wird Betrug unterstellt.

Wer flüchtet, ist in der Regel bettelarm, wenn er hier ankommt. Wie bezahlt man Sie?



Meist haben die Leute Angehörige oder wir vereinbaren kleine Raten, 25 Euro. Es gibt auch Rechtshilfefonds.

Ihre Mandanten kommen einmal im Monat vorbei und bringen Scheine und Münzen?



Ja, das gibt es.

Eine aktuelle Studie der Bosch-Stiftung stellt fest, dass zwei Drittel der Deutschen sich vorstellen können, Flüchtlingen zu helfen. Nur wie?



Es gibt gute Webseiten. Eine ist „Moabit hilft“. Da geht es konkret um ein Wohnheim, ein Button zeigt, was gebraucht wird. Diese Sachspenden kommen direkt bei den Bedürftigen an. Es gibt Initiativen, die Deutschunterricht in Wohnheimen anbieten oder die Leute auf ihrem Gang zur Ausländerbehörde begleiten. Oder Xenion, eine Art Mentorenprogramm, da kann, wer etwas Zeit hat, eine Patenschaft für einen Flüchtling übernehmen. Einer meiner Mandanten hat so das Fahrradfahren gelernt.

Frau Böhlo, Ihr Vater ist mit 18 aus der DDR geflüchtet. Prägt das?



Kurz vor dem Mauerbau ist er ganz allein nach West-Berlin abgehauen. Ich war als Charlottenburger Kind viel bei Verwandten im Osten und habe ständig diese schrecklichen Grenzkontrollen erlebt.

Was war so schlimm für Sie?





Der Tonfall. Diese Machtposen. Und das Gefühl der eigenen Ohnmacht. Ich bin nach dem 9. November, noch bevor die Mauer offiziell offen war, am Brandenburger Tor nachts drübergeklettert. Es war, als ob man den Ozean in einer Minute überquert.

Sie hätten erwischt werden können.



Es hat mich gereizt, diese Grenze zu überwinden. Der Mauerfall hat doch gezeigt, Grenzen sind nicht gottgegeben und unveränderbar, sondern staatlich geschaffen. Ich dachte da schon, das reicht noch nicht, es gibt noch mehr Mauern, die fallen müssen.

(Böhlos Handy klingelt: „Oh, das ist die Polizei, da muss ich kurz dran, es gibt wieder mal Stress.“ Sie geht raus und telefoniert ein paar Minuten.)

Sie wirken sehr beherrscht, Sie reden ganz ruhig – platzt Ihnen denn nie der Kragen?



Ooooh doch. Ich habe den Einsatzleiter bei einer Polizeiaktion gegen Flüchtlinge angebrüllt. Und er war nicht der Einzige.