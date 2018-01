Auch Klaus Ceynowa, der Generaldirektor der 1558 gegründeten Bayerischen Staatsbibliothek (BSB), hat sich auf den Flirt mit der Ewigkeit eingelassen. Die Bibliothek in München gilt mit ihrem Bestand von rund elf Millionen Werken als eine der bedeutendsten in Europa. Auf die Frage, wie man dafür sorgt, dass das Medium Buch für die Ewigkeit oder zumindest für die nächsten 500 Jahre präsent und verfügbar bleibt, hat die BSB eine Antwort gefunden: Seit 20 Jahren digitalisieren Mitarbeiter die Bibliotheksbestände. Angetrieben von dem uralten Menschheitstraum, das Wissen der Welt für alle jederzeit und überall verfügbar zu machen, haben sie ab 1997 ein Digitalisierungszentrum aufgebaut, das größte aller deutschen Kultureinrichtungen. 37 Scanner sind hier im Einsatz. Mit dem Ziel, den urheberrechtsfreien Teil der Sammlung, also grob die Bestände vom 17. bis 19. Jahrhundert, aus ihrem Dasein in den Magazinen zu befreien und elektronisch verfügbar zu machen. Ein gigantisches Vorhaben.

1,2 Millionen Bücher galt es zu scannen, im Schnitt kostet die Digitalisierung 60 Euro pro Buch. „Es war uns klar, dass wir vom Staat nie so viel Geld für das Projekt bekommen würden“, sagt Ceynowa. Deswegen haben sie 2007 entschieden, ihre Bestände zusammen mit dem Suchmaschinen-Konzern Google zu digitalisieren. Von den 1,2 Millionen Scans hat die BSB 200 000 angefertigt, den Rest hat Google übernommen. Als Gegenleistung kann der US-Konzern von jedem Scan, den er von einem Buch aus der BSB anfertigt, eine Kopie bei Google Books einstellen. Schon 2004 hatten die Gründer Larry Page und Sergey Brin angekündigt, dass sie die Bestände der größten Bibliotheken der Welt digitalisieren wollen.

Google hat weder Zugriff noch Ansprüche

Die Entscheidung, dabei mitzumachen, hat der BSB viel Kritik eingebracht. „Es hieß, wir würden uns kannibalisieren“, erzählt Ceynowa. Die BSB war die erste Bibliothek in Kontinentaleuropa, die sich auf den Deal mit Google eingelassen hat. Es wurde befürchtet, der Konzern wolle sich die wertvollen Bestände der Bibliotheken einverleiben, würde die Bücher beschädigen oder gleich ganz verschwinden lassen. Immerhin haben Mitarbeiter der Firma für das Projekt eine Million Bücher aus den Magazinen der BSB entnommen und in ihr eigenes Scanzentrum gebracht, dort abgelichtet und wieder zurück in die BSB geliefert.

Kein einziges Buch sei dabei zu Schaden gekommen, sagt Ceynowa: „Die Mitarbeiter in dem Projekt sind ja keine supercoolen Nerds, die noch nie ein Buch angefasst haben. Das sind Spezialisten“, meint er. Auch abhängig habe sich die BSB nicht gemacht. Die digitalisierten Werke der BSB liegen auf den Servern des Leibniz-Rechenzentrums in München. Darauf habe Google weder Zugriff noch Ansprüche: „Wenn Google morgen seinen Laden dichtmacht, haben wir kein Problem.“

Die Ewigkeit macht da schon eher Probleme. Experten warnen, dass man nichts über die Haltbarkeit der digitalen Speichermedien wisse. Ceynowa aber sieht keine Alternative zur Digitalisierung. Die erlaube der Bibliothek nämlich, ihre Aufgabe zu erfüllen, also Informationen an die Nutzer zu geben. Über den Online-Katalog der BSB können sich die Leser inzwischen rund zwei Millionen Bücher im Volltext herunterladen. Ceynowa scheint regelrecht berauscht von den Möglichkeiten, die das bietet: „Stellen Sie sich vor, Sie können sich Texte aus Bibliotheken weltweit auf Ihren eigenen Laptop ziehen, sie auf einem Split Screen nebeneinanderlegen, sich parallel dazu mit anderen Experten in einem virtuellen Arbeitsraum austauschen – und das geht im ICE!“

