Für den Chinesischen Flussdelfin ist es schon zu spät. Ebenso für den Pyrenäensteinbock und den Östlichen Puma. Thomas Hildebrandt, 54, Wildtierreproduktionsmediziner am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin, hält das weltweite Artensterben für die größte planetare Entgleisung unserer Zeit. Laut WWF galten Ende 2017 fast 26 000 Tier- und Pflanzenarten als bedroht. Allein der Verlust der Insektenvielfalt sei so belastend für das Biogefüge, dass der Kollaps des ganzen Systems drohe, sagt Hildebrandt.

Dabei will der Wissenschaftler nicht zusehen: „Wir fliegen bis zum Mond, da werden wir ja wohl die Arten retten können!“ Das Nördliche Breitmaulnashorn zum Beispiel. Davon gibt es weltweit nur noch drei lebende Exemplare, in freier Wildbahn ist es bereits ausgestorben. An den Verfahren, die seine Rettung ermöglichen sollen, arbeiten er und andere weltweit mit Hochdruck. Ob es ihnen gelingt, den Fortbestand der Art in Echtzeit zu sichern, können sie noch nicht mit Gewissheit sagen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Deswegen entnehmen sie den letzten Exemplaren sicherheitshalber Zellen und frieren sie ein. Bei der Kryokonservierung liegen die Proben gekühlt auf knapp minus 200 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff. „Der Stickstoff kauft uns Zeit“, sagt Hildebrandt. Bis zu 3000 Jahre sollen die Zellen haltbar sein.

Wenn alle nötigen Verfahren ausgereift sind, so die Hoffnung, könnten sie die Zellen wieder auftauen und die Art vielleicht noch retten. Im Zweifelsfall sogar dann, wenn nur noch ein oder gar kein Vertreter der Spezies mehr lebt. Mit den Eizellen und Spermien des Nördlichen Breitmaulnashorns würden sie eine künstliche Befruchtung vornehmen und den Embryo von einer Leihmutter austragen lassen – das könnte auch ein Südliches Breitmaulnashorn sein.

Was ist das Geheimnis des Nacktmulls?

Zumindest aber wollen die Forscher die Erbinformationen der bedrohten Arten sammeln und aufbewahren, bevor sie von der Erde verschwinden. Bei diesem Projekt arbeiten sie mit anderen Einrichtungen zusammen, die sich demselben Ziel verschrieben haben, etwa mit dem „Frozen Zoo“ in San Diego und dem Projekt „Frozen Ark“ an der University of Nottingham in England.

„Die Evolution hat uns eine ganze Bibliothek voller Informationen hinterlassen, aber wenn wir die Kreaturen alle ausrotten, können wir nie in diesen Büchern lesen!“, sagt Hildebrandt. Dabei sei dieses Wissen ein riesiger ungehobener Schatz, von unermesslichem Wert für die Menschheit. Was etwa ist das Geheimnis des Nacktmulls? Die Tiere werden uralt und entwickeln keinen Krebs.

Doch dürfen Wissenschaftler sich anmaßen, derart tief in die Abläufe der Natur einzugreifen, sich zu Herren über Leben und Tod zu machen? Sollte man der Evolution nicht lieber ihren Lauf lassen? Artensterben hat es doch immer gegeben ... Davon will Hildebrandt nichts wissen. „Keiner von uns verneint die Evolution. Allerdings ist, was wir heute erleben, kein Artensterben, sondern eine vom Menschen verursachte Ausrottung.“