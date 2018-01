Wer sich auf den Weg zum Barbarastollen macht, dringt so tief in den Schwarzwald ein, dass er zur Lokalisierung des Ortes mindestens drei Bezugspunkte braucht: Der Stollen gehört zur Gemeinde Oberried in der Nähe von Kirchzarten bei Freiburg. Dass der Barbarastollen als „Zentraler Bergungsort für den Kulturgutschutz der Bundesrepublik Deutschland“ ausgewählt wurde, hat auch mit dieser Abgeschiedenheit zu tun. Seit 1975 werden Kopien der wichtigsten Dokumente aus deutschen Archiven auf Mikrofilm in den ehemaligen Bergwerksstollen im Gebiet des Schauinsland eingelagert. Inzwischen liegen hier mehr als 1500 knapp 80 Zentimeter hohe Edelstahltonnen, in denen jeweils 16 Mikrofilm-Großrollen stecken. Darauf wurden mehr als eine Milliarde Aufnahmen festgehalten, etwa von der Krönungsurkunde Ottos des Großen aus dem Jahr 936, vom Vertragstext des Westfälischen Friedens oder von der Ernennungsurkunde Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Insgesamt reicht die Fotostrecke der deutschen Geschichte fast einmal um den Äquator.

Der Aufwand, der dafür betrieben wird, ist gewaltig. Deutschlandweit sind 60 aus Bundesmitteln finanzierte Vollzeitstellen dafür vorgesehen, die Dokumente auf Mikrofilm zu bannen. Nach der Entwicklung werden die Aufnahmen in die Edelstahlbehälter gepackt, auf zehn Grad Celsius heruntergekühlt und mit Spezialdichtungen aus Kupfer hermetisch abgeriegelt: „Da kommt kein Molekül mehr raus oder rein“, sagt Bernhard Preuss, der Chefkulturgutschützer beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Der Stollen steht als einziges Objekt in Deutschland unter Sonderschutz nach der Haager Konvention zum Kulturgutschutz. Das bedeutet: Kein Flugzeug darf das Gebiet überfliegen, kein Soldat darf ihm zu nahe kommen. Dem Bergmassiv aus Granit und Gneis soll nicht mal eine Atombombe etwas anhaben können.

500 Jahre sollen die Filme ihre Information speichern

Preuss ist überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. Der Stollen sei so etwas wie eine Sicherheitskopie unserer Geschichtsschreibung. Die müsse es geben: „Es ist dem Menschen ein Bedürfnis, zu wissen, woher er kommt und wohin er geht.“ Die Archäologen setzen heute mit detektivischem Eifer jede einzelne Scherbe aus der Vergangenheit wieder zusammen. Aber als das Kölner Stadtarchiv im Jahr 2009 durch den Ausbau der U-Bahn einstürzte, fand man die Kopien wichtiger Dokumente im Barbarastollen. Preuss glaubt, dass es nur mit dem Wissen über unsere Geschichte Fortentwicklung geben kann. „Man muss nicht denselben Fehler zweimal machen.“

Wer auf eine bestimmte Aufnahme zugreifen will, kommt nicht umhin, die Filmrolle mühsam von Hand bis zu der Stelle aufzukurbeln, an der sich das Bild befindet, aber Preuss glaubt trotzdem an das Material: „Das gibt’s seit 160 Jahren, da weiß man, was man hat.“ Mindestens 500 Jahre sollen die Filme ihre Information zuverlässig speichern. Keiner weiß, welche Technologien dann gebräuchlich sein werden, aber für die Mikrofilme reichen Licht und Lupe.

Die Archivare der Bundesländer entscheiden darüber, welche Teile ihrer Bestände gefilmt werden – und welche nicht. Allerdings ist nicht jeder damit einverstanden, dass einzelne Personen bestimmen, welche Teile unserer Geschichte als überlieferungswürdig gelten. Nicht wenige Kritiker wünschen sich mehr Bürgerbeteiligung an dem Prozess. Preuss kann sich aber nicht vorstellen, wie das funktionieren soll: „Wenn Sie 1000 Leute fragen, kriegen Sie 2000 Antworten. Am Ende muss einer das letzte Wort haben.“