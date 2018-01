Die besten Bürgenstock-Anekdoten hat Jo Müller auf Lager. Die vom Hündchen mit Limousine, die vom 100-Dollar-Trinkgeld-Amerikaner oder auch von jenen ausländischen Gästen, die den Concierge baten, in der Früh doch bitte die „Cow Bell Machine“ abzustellen. In den 70er Jahren arbeitete sich Müller vom Kassierer über den Empfangschef bis zum Hoteldirektor auf dem Bürgenberg hoch, heute ist er das offizielle Gedächtnis des Hauses. „Zukunft hat Herkunft“, lautet sein Motto, viele Schätze hat er gerettet und so manches Mal die Bauarbeiten gestoppt. In sieben Hallen bewahrt er Mobiliar, Kunstwerke und Dokumente auf, anderes fand Platz in den neuen alten Hotels: kostbare Kachelöfen, Fischskulpturen oder die Horgen-Glarus-Gartenstühle, auf denen Adenauer und Co. sich beim Kaffeekränzchen am Pool fläzten. Auch die letzten Gemälde aus der einst tausend Werke umfassenden Kunstsammlung seines Vor-Vorgängers Friedrich Frey-Fürst hängen dank Müller wieder in den Salons.

Jo Müller sitzt in der Lake View Lounge des Bürgenstock Hotels mit dem spektakulären Seeblick bis rüber nach Luzern. Viel zu dunkel hier, das Lichtdesign stimmt noch nicht, ruft ein Herr vom Nebentisch. Es ist Projektleiter Bruno H. Schöpfer, der Erfinder des neuen Resorts. Wenn das nicht ebenfalls mondän ist: ein Chef namens Schöpfer und ein Generalmanager namens Robert Herr. Dazu Investoren aus Katar – jeder Ankömmling wird arabisch-gastfreundschaftlich mit einem Glas Tee empfangen – und Ex-Direktor Müller, der als Kurator fungiert und auf drei Ausstellungskorridoren die Hotelhistorie präsentiert. Von den Anfängen mit den Tourismuspionieren Franz Josef Bucher und Josef Durrer über den Glamour der 60er Jahre bis zu sage und schreibe drei der von Legenden und Verschwörungstheorien umworbenen Bilderberg-Konferenzen mit Weltgrößen aus Politik, Wirtschaft und Militär.

Rockefeller war hier, Kissinger, die Liste ist lang

Müllers bezaubernde Gattin Marianne stößt zur Lounge-Runde hinzu. Sie arbeitete hier viele Jahre als Sekretärin, auch bei den Bilderberg-Treffen. Diskretion versteht sich von selbst, aber eins verrät sie dann doch. Die Loren war wahnsinnig nett, sagt sie. Aber den Ponti mochte sie nicht, wenn sie zum Diktat ins Chalet gebeten wurde. Er hatte so schrecklichen Mundgeruch.

Nicht dass die Müllers immer dabei waren. Aber den charmanten Kunstsammler-Sohn Fritz Frey, der in den 60er Jahren Showbusiness und Politikprominenz auf den Berg lockte, haben sie gut gekannt. Frey kurvte mit seiner orangefarbenen Vespa über das einen Kilometer lange Hotelgelände, geleitete die Loren mit Sonnenschirm ihres Wegs und baute den damals tollkühnen Pool samt Unterwasserbar mit Seepferdchen- und Meerjungfrauendekor. Rockefeller war hier, Kissinger und Walter Scheel, Joan Fontaine, Shirley MacLaine, die Liste ist lang. Auch Marcel Reich-Ranicki und Georges Simenon. Apropos Kultur: Das Bürgenstock-Hotel besitzt ein eigenes Kino, und das Hotelschiff legt am Luzerner Pier direkt vor Jean Nouvels spektakulärem Konzerthaus ab. Die neuen Betreiber hoffen, mit dem bald noch schnelleren Boot auch Klassikstars auf den Berg locken zu können.

Auch Audrey Hepburn nächtigte auf dem Bürgenstock. Foto: picture-alliance/ dpa

Was Franz Josef Bucher wohl zu all dem gesagt hätte? Es war der Bauernsohn aus dem Dorf Kerns, der mit seinem Kompagnon Durrer zunächst eine Parkettfabrik betrieb und dann die Idee hatte, das Gelände mit dem Flurnamen Alp Tritt zu kaufen und auf der Bergkuppe Hotels zu errichten. Das erste wurde 1873 eröffnet, bald folgten Standseilbahn und Felsenlift. Ein knorziger Typ mit Vollbart, ein Raufbold, der sich zum geschickten Unternehmer mauserte. Jo Müller erzählt, wie Bucher in Genua einmal eine Tram baute, um sie der Stadt alsbald zu verkaufen, für eine Million Franken. Die gebündelten Scheine brachte er im Leinensack heim und breitete sie vor sich aus. Das Foto hängt jetzt im Hotel. In der Gotthardbahn fuhr Bucher dritter Klasse; weil es keine vierte gibt, soll er gesagt haben. Als er 1906 starb, hinterließ er zehn Luxushotels, sechs Bergbahnen und ein Millionenvermögen.

Der Berggott hier muss ein Lichtkünstler sein

Vielleicht liegt es ja an Buchers Geist, dass das Mondäne sich auf dem Bürgenstock bis heute mit dem Bodenständigen verbindet. Naturstein, Holz, Wasser: Das Resort bezieht seine Eleganz aus nachhaltigen Materialien. Gneis- und Kalkgestein aus den Alpen, Lärche aus dem Bürgenbergwald, europäische Eiche, amerikanischer Nussbaum, Granitböden in den Bädern, Teppiche aus Neuseeland-Wolle – und das Wichtigste: Wasser aus dem Vierwaldstättersee.

Auch das ist dem Hotelkönig Bucher zu verdanken, der das Wasser schon im 19. Jahrhundert auf den Berg hochpumpen ließ. Wärme- und Energiebedarf des Resorts speisen sich aus dem See, das Wasser im Spa sowieso, auch das im Infinity-Pool. Man liegt im warmen Wasser draußen vor dem Wellnessbereich, und der Blick verliert jeden Halt, wenn er hinüber in die milchige Dämmerung schweift und nahtlos hinunter zum fast 500 Meter tiefer liegenden See. Wenn dann der Morgennebel aufreißt und sich mit den Poolwasserdämpfen vermischt, wenn die Wintersonne auf den Puderzuckerschnee trifft und schließlich die graue Wolkentrübnis ins Gleißende umschlägt, begreift man: Der Berggott hier muss ein Lichtkünstler sein.

Überhaupt, der Blick. Von den Bullaugen im historischen Schwimmbecken über die Lake View Lounge bis zu den hölzernen Pergolen vor der Glasfassade des Waldhotels: Die gesamte Resort-Architektur ist um das Panorama herum gebaut. Fast jedes Hotelzimmerfenster gibt die Sicht frei auf ein je eigenes Naturkino. Richtung Rigi und Pilatuskette, die wie Inseln aus dem Abendlicht aufsteigen, über Wälder und Weiden oder eben vom Kamm über die schroffen Felswände hinunter bis zu den Fährschiffen auf dem schimmernden See.

Mondän kommt von „mundus“, lateinisch für: die Welt. Auf dem Bürgenstock versinkt sie im Wolkenmeer.