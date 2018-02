Selbst wenn man direkt hinter Muhangi mit den zu großen Gummistiefeln geht, muss man noch mit jedem Schritt Zweige und Blätter platttreten, um dann doch knietief in zähflüssigem Matsch zu versinken. Den braunen Lehm sieht man kaum, nur überall Grün. Zwei Stunden sind rum, und je länger der Marsch dauert, desto merklicher schwinden die Kräfte, desto steiler geht es auf und ab. Der Boden wird rutschiger, und jeden Ast, der Halt böte, hat Muhangis Machete durchtrennt. „Kommt schon, los!“, ruft er. Die Luft ist dünn hier oben in den Bergen und feucht, das Atmen fällt schwer, obwohl es bloß 23 Grad warm ist. Muhangi rodet und schwört, dass er und seine Stammesgenossen nichts gegen die Batwa hätten.

Fragt man im Dorf herum, bestätigen das die meisten. Es ist besser geworden, ja. Soll heißen: Es war mal schlimmer. Die Missgunst ist in Muhangis Stimme zu hören. Seiner Meinung nach werden die Batwa von der Regierung verhätschelt. Die Uno warnte 2016: Wenn die Batwa nicht geschützt werden, werden sie aussterben.

Die meisten Bakiga im Dorf arbeiten nicht wie Muhangi als Ranger. Sie haben keinen Strom, nur kleine Hütten, müssen von dem Bisschen leben, was die Süßkartoffeln und Bananen auf dem Markt im nächstgrößeren Ort einbringen. Oft reicht das nicht einmal fürs Schulgeld. Die Kinder der Batwa hingegen bekommen es von der Regierung bezahlt. Und mehr noch: Für die Batwa wurden Steinhütten gebaut. Ungerecht, finden die Bakiga, sie haben das Gefühl, die Batwa würden ihnen etwas wegnehmen. Um den Ärmsten zu helfen, hat die Regierung von den Armen genommen.

Ein junger Gorilla pinkelt zur Begrüßung

Prisca Niramagoye, die Medizinfrau, hat eine Hütte von der Regierung bekommen. Die Wände bestehen aus zwei Hand breitem Beton, sie hat weder Türen noch Fensterläden. Die Hütte ist leer. Direkt daneben hat Niramagoye Äste zu einem Dreieck gegeneinander gelehnt, faustdick, als tragende Säulen. Die Querstreben verflochten mit feuchten, elastischen Zweigen, die Zwischenräume mit Blättern der Bananensträucher isoliert. Wie ein Zelt, 1,50 Meter hoch, zwei Meter lang, am Eingang eine Feuerstelle für Licht und Wärme. Tagsüber ist das nur ein grauer, dampfender Aschefleck. Darin wohnt Niramagoye, einen Meter von der Hütte entfernt, die ihr die Regierung geschenkt hat. Mit dem Klotz aus Stein weiß sie nichts anzufangen.

Einige Kilometer weiter dauert die Wanderung in den Wald mittlerweile fast drei Stunden. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, ist man da. Die Sonne findet einen Weg auf die Lichtung, das Grün leuchtet jetzt heller, irgendwie friedlich, gleichzeitig ist das Kreuz und Quer aus Farnen, Bäumen und Sträuchern wild und unberechenbar, wie sie sich aneinander hochzuziehen scheinen, mit speckigen Blättern, glatten und scharf gezackten. Zur Begrüßung pinkelt ein junger Gorilla von einem riesigen Mahagoni-Baum. Der Silberrücken, der Chef der Familie, hat die Besucher in seinem Revier schon lange beobachtet, bevor die eine Idee davon hatten, wie nah sie den Tieren sind. Jetzt rutscht er am glatten Baumstamm zu Boden, um die Gäste genauer zu inspizieren. Er beschützt seine Gruppe, besonders, weil sie ein Jungtier dabeihaben. Und das kennt keine Angst, schlägt unbeholfene Purzelbäume, frisst Blätter und räkelt sich zufrieden.