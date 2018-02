Auch die ausgewachsenen Gorillas sind entspannt, im Menschen sehen sie keine Gefahr. Ein einzelner Gorilla wiegt bis zu 200 Kilo. Arme und Beine wie Baumstämme, Muskeln wie Gusseisen. Sie wissen, wie viel stärker sie sind, wenigstens in diesem Augenblick, und lassen die Gruppe deshalb so nah an sich heran, dass kaum eine Armlänge zwischen Tier und Mensch liegt. Sie wissen nicht, wie bedroht ihre Spezies wirklich ist. Wer dem mächtigen Silberrücken aus so kurzer Distanz in die Augen blickt, kann das selbst kaum begreifen.

Bis vor 30 Jahren hat sich niemand um die Tiere geschert. Erst als die amerikanische Forscherin Dian Fossey sich für die Berggorillas einsetzte und dafür 1985 erschlagen wurde, erfuhr die Öffentlichkeit von der Brisanz der Lage. Nachzulesen ist das in ihrem Buch „Gorillas im Nebel“, das verfilmt und zum Welterfolg wurde. Der Mord an Dian Fossey ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt.

Im Bergdorf Rushaga ist es mittlerweile Nachmittag. Enos Turinawe kann kaum einen Satz zu Ende bringen, ohne dass ihm jemand winkt, ihn grüßt oder ruft. Er arbeitet als Fremdenführer, führt die Besucher durch sein Dorf, die nicht nur Tiere sehen, sondern auch etwas über die Menschen erfahren wollen. Turinawe ist ein Bakiga, er will vermitteln zwischen seinem Volk und dem der Batwa. Er erklärt den Touristen, wie die Bewohner hier leben. Führt vorbei an den Kindern, die auf Maishalmen kauen und auf der matschigen Straße Fußball spielen mit einem Knäuel aus Plastiktüten, das sie mit alten Schnürsenkeln zu einer Kugel geformt haben.

Vorbei an den Mädchen, die sich vor einem Ladenlokal gegenseitig die Haare flechten und kichern und tuscheln bei jedem Mann, der vorüberläuft. Vorbei an den Frauen, die kiloschwere Körbe voller Süßkartoffeln auf ihren Köpfen balancieren, als wögen sie nichts. Vorbei an den Alten, die auf wackligen Hockern vor ihren Hütten sitzen, die Augen glasig vom Schnaps. Weiter bis zur jungen Krankenschwester, die aus Kampala hierher zog, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen – Hygieneartikel, Schmerzmittel, Kondome. Die Apotheke ist nicht größer als eine Bushaltestelle, sie liegt ganz am Ende der Straße.

Die Regierung redet nicht über Stammeskonflikte

Nur ein paar Meter weiter stehen jeden Morgen dutzende Ranger am Ausgangspunkt für die Gorillatouren. Sie hoffen, eine der Touren leiten zu können. Nur die wenigsten von ihnen bekommen einen Auftrag, die anderen müssen auf den nächsten Morgen hoffen. Täglich ziehen Suchtrupps los zu der Stelle, wo sie die Gorillas am Vortag zuletzt gesehen haben. Von dort aus lesen sie die Fährte. Gorillas sind nicht sesshaft. Nacht für Nacht schlagen sie ein neues Lager auf, manchmal auf dem Boden, manchmal einige Meter hoch in den Bäumen. Immer auf der Suche nach etwas zu essen. Sie lieben die Früchte des Myrianthus-Baums, die ein wenig wie Ananas aussehen.

Die Regierung redet statt über Stammeskonflikte lieber über den Erfolg beim Artenschutz. Endlich kann das Land mal positive Schlagzeilen produzieren. Uganda kannte die Weltöffentlichkeit bis dahin vor allem von der Schreckensherrschaft Idi Amins in den 1970er Jahren, der Flugzeugentführung von Entebbe oder den Bildern von Kindersoldaten der „Lord’s Resistance Army“ LRA, deren Anführer Joseph Kony sich bis heute versteckt. Mit dem Gorilla-Tourismus tat sich eine Chance auf, Gäste ins Land zu locken.

Sie töten keine Tiere

Ein bis zwei Mal im Monat passiert es, dass sich einige der Berggorillas ins Dorf verirren, um die Blätter der saftigsten Bananenstauden zu pflücken. Für Touristen ist das ein spannendes Ereignis, die Menschen in Rushaga fürchten dagegen um ihre karge Ernte und feuern mit ihren Kalaschnikows in die Luft. Aber sie töten keine Tiere. Nur einmal, 2013 war das, brachte einer der Bakiga einen Gorilla mit einem Speer um, weil der ihm zu nahe kam.

Es wird früh dunkel in Rushaga, noch vor sechs Uhr am Abend, besonders dann, wenn plötzlich Starkregen einsetzt. Am Abend finden sich die Männer und Frauen in den Shebeens ein, den lizenzlosen Kneipen. Die dicken Regentropfen zischen in der Glut des Feuers, auf dem gerade noch ein Wildschwein garte. Der Rauch zieht in die kleine Hütte, auf dem Wellblechdach trommelt das Unwetter dermaßen laut, dass man sich drinnen kaum unterhalten kann. Die anderen Besucher in der Baracke halten sich müde vom Tag an ihren Bierflaschen fest, die Blicke gesenkt. Sie alle sind Bakiga. Am späteren Abend trifft Ranger Muhangi ein, schon mit ein paar Bier aus einer anderen Shebeen betankt. Er beginnt zu philosophieren. Wie wichtig es sei, die andere Seite zu verstehen, zu wissen, dass sie Schutz braucht, weil sie schließlich keinen anderen Lebensraum habe. Er redet von den Gorillas.