Eine weitere Frage, die wir männlichen Kollegen nie stellen würden: Wer bringt Ihre vier Kinder zur Kita und in die Schule?

Mein Partner und ein Au-pair-Mädchen sind für das Morgenchaos verantwortlich, ich wäre sonst schon am Ende, bevor ich in der Klinik anfange. Ich übernehme die Kinder nachmittags. Wissen Sie, ich habe viele Männer in leitenden Funktionen aus dem Dienst scheiden sehen – bei diesen Feiern bedanken die sich bei ihren Frauen, dass sie ihnen den Rücken freigehalten haben. Viele werden sentimental, manche weinen, weil sie bedauern, ihre Kinder nicht aufwachsen gesehen zu haben.

Warum sind Sie Gynäkologin geworden, wegen der fehlenden Geschwister?

Ich mag Frauen, sie sind die angenehmeren Menschen.

Was möchten Sie Ihren bald zwei Töchtern mit auf den Weg geben?

Neulich hatte ich eine Geflüchtete als Patientin, die war hochschwanger, sie kam zu Fuß aus Afghanistan. Meine Kinder – diese gelegentlich maulende Brut! – sollen dankbar sein für alles, was sie hier haben. Was mich gesellschaftspolitisch bewegt, ist die Hoffnung, dass wir Frauen besser zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Frauenförderung in der Medizin lohnt sich auch für Patienten. Eine neue kanadische Analyse zeigt, dass die Sterblichkeit von Patienten geringer ist, wenn sie von weiblichen Operateuren behandelt werden.

Wir wollten eigentlich wissen, wie Sie Ihre Töchter auf die erste Menstruation vorbereiten werden – der „Guardian“ sieht eine Menstruationsrevolution, bei Instagram posieren Frauen mit Blutflecken …

Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch um Provokation geht. Man möchte der glatten Instagram-Oberfläche seine Flecken und seine Achselhaare entgegensetzen. Im Alltag hat das Thema jetzt nicht so eine große Relevanz, finde ich.

Mittels Pille könnte man die monatliche Blutung einfach abschaffen. Ist die Menstruation überhaupt noch sinnvoll oder ein überflüssiger Dinosaurier?

Die heutige Frau blutet viel häufiger als ihre Vorfahrinnen. Noch vor 300 Jahren war die Frau im Prinzip dauerschwanger, weil sie nicht verhüten konnte, oder sie hat gestillt. So steht man noch nicht lange vor dieser Frage.

Wünschen Sie sich manchmal, dass Ihre Kollegen auch hormonellen Schwankungen unterlegen sind?

Vor allem muss aufhören, dass Frauen zu Opfern ihrer Stimmungsschwankungen gemacht werden. Schon Gloria Steinem schrieb 1978 in ihrem großartigen Essay „If Men Could Menstruate“: „Was immer eine überlegene Gruppe ausmacht, wird sie nutzen, um ihre Überlegenheit zu rechtfertigen. Und was immer eine unterlegene Gruppe ausmacht, wird für ihre Misere verantwortlich gemacht.“ Was ich mir vor allem wünsche, ist, dass Männer schwanger sein könnten! Ein Kind du, ein Kind ich. Schwanger sein ist eine extreme körperliche Beeinträchtigung. Das würde ich gerne outsourcen. Also, wenn man etwas Gutes über Männer sagen wollte, dann wohl, dass sie steter und beständiger sind. Man könnte auch sagen, relativ berechenbar. Wir dagegen …

… launische Hysterikerinnen?

Also: Aus dem Gehirn kommen Hormone, die wirken auf die Eierstöcke und die Gebärmutter. Das Produkt ist eine relativ große Zelle, die mit viel interessanter DNA gefüllt ist. Ich glaube, der Preis für so ein wertvolles Produkt sind diese hormonellen Schwankungen. Die auszuhalten – bei sich selbst und bei anderen –, ist gelegentlich nicht einfach.

Stellen Sie sich vor, Sie seien Chefberaterin der Evolution. Welches alternative Konzept empfehlen Sie?

Den geschlechtsverkehradaptierten Eisprung. Die Frau ist nur fruchtbar, wenn ein ernst zu nehmender Sexpartner da ist. Großartig!

Eine Schwangerschaft kann doch auch schön sein.

Geht so. Es beginnt mit Müdigkeit, Übelkeit, auf Lakritz verzichten, weil es beim Baby Bluthochdruck auslösen kann. Und man wird bevormundet. Sagt der Bäcker zu mir: „Da ist Alkohol drin, das dürfen Sie nicht essen.“ Dann wird man komplett deformiert. Warum läuft das nicht wie beim Känguru, wo das Embryo einfach in den Beutel kraucht und …

… nach der Geburt können Sie outsourcen: Lassen Sie Ihren Partner dem Baby die Flasche geben.

Schaffe ich emotional nicht. Das Manko der Frau.

Das Buch „Freiheit von der Pille“ thematisiert eine aktuelle Strömung: Immer mehr Frauen setzen die Pille ab – wegen der Nebenwirkungen.

Es spricht nichts gegen die Pilleneinnahme an sich, doch man sollte sich schon darüber klar sein, dass ein Hormon darin steckt. Verhütung ist aber zunächst eine gute Sache, weil sie die Frau schützt. Unzählige Abtreibungen weltweit finden unter hygienisch fragwürdigen Zuständen statt.